Centro Esperanza mantiene precandidaturas e invita a exministro Murillo a volver

La Coalición Centro Esperanza superó la crisis en la que estaba tras la propuesta de Juan Manuel Galán de reducir el número de precandidatos. Foto: Cortesía

Con la lectura de un comunicado en conjunto se volvió a sellar una crisis en la Coalición Centro Esperanza. Luego de la controversia por la propuesta de Juan Manuel Galán de reducir a solo tres precandidatos para la consulta de marzo, los ánimos se calmaron en una reunión en la que se acordó que todo seguirá tal como estaba hasta antes del pronunciamiento del líder del Nuevo Liberalismo.

La crisis comenzó con la entrada de Ingrid Betancourt y Luis Gilberto Murillo como precandidatos a la convergencia de centro. Las nuevas aspiraciones se unían a las otras seis existentes, por lo que muchos consideraron que no era viable tantos precandidatos en un mismo tarjetón para las consultas presidenciales de marzo. Ante las primeras señales de molestia, el exministro Murillo le dijo adiós a la coalición y aseguró que iría solo a la primera vuelta.

A pesar de la decisión del recién llegado, Juan Manuel Galán ahondó en la controversia al pedir que se redujera aún más el número de aspirantes. Para el líder del Nuevo Liberalismo, no deberían ser más de tres los que aparecieran en el tarjetón. La propuesta no calmó las aguas y, al día siguiente, Humberto de la Calle llegó a poner en duda su candidatura si no se solucionaban las diferencias.

Puede ver: El tenso momento que vuelve a enfrentar la Coalición Centro Esperanza

Ante la controversia, los miembros de la Coalición Centro Esperanza se citaron a un encuentro en la noche de este domingo. Sobre su resultado no se tuvo noticia hasta la tarde de este lunes, aunque se presumía que las discusiones habían llegado a buen puerto con el anuncio de Humberto de la Calle de que seguía en contienda.

Mabe Lara, periodista y candidata al Senado por el Nuevo Liberalismo, fue la encargada de leer el comunicado que dio cuenta de los resultados del encuentro de este fin de semana. “Ayer sostuvimos una reunión franca y constructiva. En ella concluimos que seguiremos avanzando juntos en nuestro propósito de ofrecerle a los colombianos un proyecto político colectivo de oposición frente al actual Gobierno y alejado de los extremos y de los caudillismos”, se lee en el mensaje de la Coalición.

Asimismo, la convergencia de centro confirmó que se mantienen los sietes precandidatos que hay hasta el momento (Carlos Andrés Amaya, Ingrid Betancourt, Juan Fernando Cristo, Sergio Fajardo, Juan Manuel Galán, Alejandro Gaviria y Jorge Enrique Robledo). Todos ellos llegarán a la consulta de este 13 de marzo. Además, Centro Esperanza le insistió a Luis Gilberto Murillo para que regrese a la Coalición.

Puede ver: De la Calle deja en suspenso su candidatura ante crisis en Centro Esperanza

Por último, los miembros de la alianza del centro reiteraron su compromiso de que tendrán un gobierno de coalición si llegan a la presidencia y en esta habrá espacio “las ideas que cada uno de nosotros le ha ofrecido a los colombianos”. Por último, reiteraron su compromiso de seguir compitiendo con “respeto”.

“Después de todo este tiempo uno de los valores es tener la paciencia para entender nosotros, respetar a cada uno en su dimensión, no pretender apabullar a nadie y tuvimos una buena discusión. Son naturales esas discusiones”, expresó Sergio Fajardo, que no descartó que se vuelva a discutir una posible reducción de los precandidatos, aunque dijo que no veía cómo hacerla.