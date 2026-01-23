Nuevo ministro de Igualdad se reconcilia con sargento que encaró en 2012: “Quiero abrazarlo”

Alfredo Acosta Zapata: líder indígena nasa es el nuevo ministro de la Igualdad Foto: Archivo Particular

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El nuevo ministro de la Igualdad, Alfredo Acosta Zapata, quien fue anunciado como jefe de esta cartera hace unos días, se refirió al choque entre las fuerzas militares y la guardia indígena que protagonizó hace 14 años en el cerro de Berlín en Toribio, Cauca, un sitio considerado sagrado por la comunidad nasa de la que hace parte Acosta.

En el video que resurgió en las redes sociales se observa el roce entre la guardia indígena de la que hacía parte Acosta y un grupo de militares que estaban en el territorio. El nuevo ministro tiene un cruce de palabras con el sargento Rodrigo García Amaya donde se escucha la frase “no le da vergüenza estar disparándole a inocentes, estar defendiendo un territorio que no le pertenece; debería sentir vergüenza de ser soldado”.

Le puede interesar: Alfredo Acosta Zapata: líder de la guardia indígena es el nuevo ministro de la Igualdad

En Blu Radio, el ministro Acosta tuvo su reencuentro telefónico con el sargento en retiro Rodrigo García, donde le pidió perdón por el incidente que ocurrió en 2012. “Yo sí quería mandarle un saludo. Yo hace mucho tiempo quería hacer como esta catarsis de poder abrazar, de poder decirle, pedirle excusas por lo que pasó, por las situaciones que pasaron en el cerro. Por esa situación de guerra que vivía, que solo usted y yo conocemos”, aseveró Acosta en conversación con García.

Afirmó también que desde la firma del acuerdo de paz en 2016, había intentado buscar al sargento que ofendió en 2012 para conversar y ofrecerle una disculpa debido a la situación que vivieron en ese momento, como un acto de reconciliación.

“Yo andaba buscando al sargento para hacerle un ejercicio de armonización, como le llamamos nosotros. Es necesario buscarlo, pedirle perdón y abrazarnos”, señaló.

También le tendió la invitación al sargento a encontrarse en el futuro y conversar; en su entrevista afirmó: “espero un día encontrarnos y tomarnos un tinto, como tomamos esa noche aguapanela, como los soldados suyos y la guardia”.

Le puede interesar: ¿Habrá consulta de centro? este es el panorama de la iniciativa liderada por Claudia López

Por su parte, el sargento García, que se retiró del ejército nacional hace cuatro años, aseguró que nunca guardó rencor por lo sucedido, y tanto Acosta como él son víctimas de estructuras de violencia que los hicieron parte de esa acción. “Estábamos peleando por unos terrenos que no son nuestros [...], no se preocupe que en mí no hay y nunca hubo ningún tipo de resentimiento. Estaba cumpliendo mis funciones institucionales en su momento”, afirmó el suboficial retirado.

También lo felicitó por ser la nueva cabeza del Ministerio de la Igualdad, y se refirió a la polémica que envuelve a Acosta por no tener títulos universitarios. “He mirado algunas cosas sobre ustedes, sé que carece de algunos estudios profesionales, pero yo también y hay muchas personas que han logrado demasiadas cosas sin necesidad de un diploma… el diploma no es un documento que acredite una profesión o que nos pueda hacer grandes”, afirmó el sargento (r) García.

Lea también: Advierten supuesto uso electoral de puestos claves de la Cancillería: esto dicen las alertas

Al final de la conversación, García contó que, tras retirarse del ejército, se unió a un call center en Medellín, por lo que el nuevo ministro lo invitó a conocer las instalaciones del Ministerio de la Igualdad para conversar e incluso le ofreció la posibilidad de hacer parte de su seguridad personal.

En la entrevista, el ministro Acosta comentó que espera posesionarse en el cargo a inicios de la próxima semana. Y comentó que, pese a solo tener en sus estudios oficiales el bachillerato, ha sido profesor en escuelas primarias de Toribio, Cauca.

Le recomendamos: Calendario electoral: estas son las fechas clave de cara a las elecciones

“Todo el mundo piensa diferente; yo los invito a que me conozcan. Mi primer mérito es la honestidad, la identidad y el compromiso que yo he tenido con Colombia. No solo con el movimiento indígena”, agregó Acosta.

Además, en diálogo con El Espectador ratificó que este es el mensaje que quiere implementar desde el ministerio para que haya armonía en medio de un país polarizado.

👀 Bueno, y ahora sí empezamos en forma la época electoral y sabemos que las oleadas de información nos pueden confundir, así que pensamos en crear un boletín en el que les vamos a resumir lo que pasa semana a semana. Alianzas, consultas, propuestas y demás lo podrán encontrar en su correo electrónico. Si quieren inscribirse para recibir toda la actualidad de la campaña electoral, pueden ingresar a este enlace.

👁‍🗨 Conozca “Futuro en Pausa”, un proyecto multimedia de El Espectador sobre los relatos escondidos de la vida en seis regiones del país

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en más temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com; lmejia@elespectador.com; ntorres@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.