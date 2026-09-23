Choque entre congresistas Catherine Juvinao y María Fernanda Carrascal: ¿qué pasó?

Las representantes Catherine Juvinao y María Fernanda Carrascal intercambiaron duros mensajes por redes sociales luego de la moción de censura citada por el Pacto Histórico contra el ministro de Defensa Jorge Mora por los bombardeos en los que murieron varios menores de edad. La discusión inició luego de una publicación hecha por la congresista del Pacto Histórico, Carrascal, cuando arremetió contra Juvinao por su postura durante el debate.

"No conozco una congresista más acomodada que Catherine Juvinao. Incapaz de señalar a su amigo personal Abelardo de la Espriella, debe mencionar en cada frase a Petro. Debe hacer toda una introducción que le permita con tibieza cuestionar al gobierno actual, en tono menor, por supuesto, no con el ímpetu del cuatrienio pasado. Con el fascismo muy blandita", dijo Carrascal.

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A lo que Juvinao respondió: "Acá en plenaria te dijeron hoy que no sabes leer. Ahora me toca a mí decirte que tampoco sabes escuchar. Yo sé que seguramente no estudiaste para la moción. Si lo hubieras hecho, entenderías que la situación de seguridad que vivimos hoy es herencia directa de La Paz Total". Y agregó: "La representante Carrascal es la definición de la pasivo-agresividad: ofende a todo el mundo, y a las mujeres en particular, y cuando le responden sale a quejarse de ‘violencia’. Representante, yo casi nunca le respondo porque me da pereza. Pero si tira la piedra no esconda la mano".

La respuesta de Carrascal fue: "¿Pelear por pelear? Catherine, no estás atacando ninguna idea, estás atacando mi persona usando un comentario violento de un macho como los que antes repudiabas, pero claro lo haces selectivamente. El congresista me atacó por pedir que se cumpliera la Ley 5ta. No tergiverses las cosas. Vamos a ver si el CNE a piensa lo mismo sobre tu constante violencia de género en política".

Acá en plenaria te dijeron hoy que no sabes leer. Ahora me toca a mí decirte que tampoco sabes escuchar.



Yo sé que seguramente no estudiaste para la moción. Si lo hubieras hecho, entenderías que la situación de seguridad que vivimos hoy es herencia directa de La Paz Total. https://t.co/n4tLQrLjbK — Cathy Juvinao🌻💚 (@CathyJuvinao) September 22, 2026

A pesar de no hacer parte del mismo partido político, Carrascal y Juvinao han trabajado conjuntamente en iniciativas legislativas y ambas aparecen como autoras de proyectos y como participantes en trámites legislativos, especialmente en temas relacionados con igualdad de derechos, defensa de la mujer y proyectos en contra de las violencias basadas en género. Entre ellos uno para promover la licencia de maternidad para las mujeres en política, otro para la reparación integral para víctimas de violencia familiar, para lograr la paridad electoral, para buscar la ley integral de identidad de género y para tener una justicia con enfoque de género.

Esta discusión surgió en medio del debate de moción de censura que se adelantaba en Cámara contra el ministro de Defensa, Jorge Mora. El encuentro, propiciado por la bancada del Pacto Histórico -para rendir cuentas sobre los bombardeos que han efectuado las Fuerzas Militares desde la llegada al poder de Abelardo de la Espriella el pasado 7 de agosto- dejó frases de varias bancadas. Unas en defensa del ministro y otras reclamando por sus acciones.

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El Pacto Histórico hizo la citación y pidió un informe detallado que permita establecer si las Fuerzas Militares tenían información sobre la presencia de menores de edad en la zona antes de ejecutar la operación militar. El debate ya había sido abordado previamente en la plenaria del Senado, escenario en el que el ministro Mora defendió las operaciones adelantadas por las Fuerzas Militares. Según explicó, estas acciones están sustentadas en información de inteligencia y se desarrollan bajo protocolos y reglas de actuación ajustados a las disposiciones del Derecho Internacional Humanitario (DIH). Con base en estos argumentos, sostuvo que la operación cuestionada no representó una transgresión de dichas normas.

Las declaraciones del ministro recibieron el respaldo de sectores oficialistas, que defendieron la ejecución de este tipo de operaciones frente al crecimiento de las estructuras dedicadas al narcotráfico, siempre bajo los parámetros establecidos por el DIH. En ese contexto, Mora afirmó que durante los cuatro años del gobierno de Gustavo Petro los grupos armados aumentaron su tamaño en más de 100 %. Asimismo, señaló que organizaciones como las disidencias de las Farc y el ELN extendieron su presencia y control sobre distintos territorios del país. El presidente del Senado, Honorio Henríquez, informó que la votación de la moción de censura contra el ministro será este miércoles 23 de septiembre.

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