CNE dice que senadora de Cambio Radical sancionada sí puede votar por magistrado

Senadora Ana María Castañeda, Cambio Radical. Foto: Senado

El Consejo Nacional Electoral (CNE) terció en la discusión interna en Cambio Radical por la posibilidad de que los senadores Temístocles Ortega y Ana María Castañeda voten este miércoles en la elección de magistrado de la Corte Constitucional. Aunque a ambos la colectividad les suspendió su derecho a voz y voto, una magistrada del CNE señaló que Castañeda sí podrá participar en la votación.

Se trata de una decisión en vísperas de la elección del nuevo togado de la Corte Constitucional entre María Patricia Balanta, Carlos Camargo y Jaime Humberto Tobar. Los dos primeros son los más opcionados. Balanta, por un lado, contaría con el respaldo de la bancada oficialista y de otros cercanos al Gobierno del presidente Gustavo Petro. Mientras que el exdefensor Camargo cuenta con el respaldo de las bancadas opositoras.

La magistrada Alba Lucía Velásquez (respaldada por el Pacto Histórico) profirió una medida cautelar a favor de la senadora, asegurando que aún no hay un pronunciamiento de fondo del CNE sobre la sanción impuesta por el Consejo de Control Ético y el Comité Central de Cambio Radical. La decisión llegó porque Ortega y Castañeda se ausentaron de la votación de la consulta popular.

“Mediante auto de fecha del 2 de septiembre de 2025, dentro del expediente radicado, este despacho decretó medida cautelar en favor de la senadora hasta tanto se profiera decisión de fondo sobre la impugnación interpuesta”, manifestó Velásquez. Y añadió: “No constituye pronunciamiento alguno sobre la validez de los actos impugnados. Su finalidad radica en evitar un perjuicio grave e irreparable, salvaguardando el debido proceso y los derechos políticos de la congresista, y de los ciudadanos que representa”.

Velásquez concluyó que Castañeda “conserva integralmente sus derechos políticos, incluido el ejercicio del derecho al voto en el Congreso, así como el pleno desarrollo de las funciones inherentes a su investidura parlamentaria, mientras este Consejo Nacional Electoral no adopte una decisión definitiva de fondo”.

En todo caso, la participación de Castañeda y de Temístocles Ortega –que también espera una medida cautelar similar a la de su compañera– ha generado choques en la bancada de Cambio Radical. Germán Córdoba, director de la colectividad, envió una carta a la mesa directiva del Senado en la que señaló que “mal haría” en “contradecir la doctrina vigente del Consejo Nacional Electoral con relación a que en caso de una impugnación la garantía del efecto suspensivo está dada solo para directivos y no para corporados, como en este caso, pues sería deslegitimar las competencias de los órganos internos partidistas”.

De hecho, en la Comisión Primera del Senado, el senador Carlos Fernando Motoa criticó que Ortega participe en esa célula legislativa. Lo dijo particularmente por el debate sobre el referendo que busca mayor autonomía para las regiones, que tanto Motoa como Jorge Benedetti (también de Cambio Radical) respaldan, pero que, en los debates, ha sido criticado por Ortega: “El senador Temístocles Ortega hizo una intervención en contra (...) ¿Cuál es el punto de aprobar normas si el mismo Legislativo no pretende dar ejemplo ni darle cumplimiento?”, manifestó Motoa.

A ello se suma que la elección del magistrado de la Corte Constitucional ha generado ruidos al interior de la naciente coalición de partidos tradicionales para las elecciones de 2026. Para este martes había una cita en la casa del expresidente César Gaviria, director del Partido Liberal, en la que estarían los directores de otros partidos como La U, Conservador y Cambio Radical.

No obstante, a última hora, según distintas versiones, los directores del Conservador (la senadora Nadia Blel) y Cambio Radical (Córdoba) se habrían bajado. De acuerdo con voces del partido, hay incomodidad por el impulso que a Balanta le han dado personas como Alexander Vega, codirector de La U, pese a que, en la práctica, sería la candidata del Gobierno Petro.

En todo caso, conocedores de las dinámicas de la reunión aseguraron que estos no estaban invitados, sino para el próximo martes. Y que, de hecho, en el cónclave dentro de una semana se tomarían las primeras decisiones sobre cómo sería la coalición.

