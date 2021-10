Coalición de la Esperanza sorprendida con respuesta de Alejandro Gaviria

El exministro y exrector aseguró que no había encontrado ánimos de unión en la convergencia de partidos y movimientos de centro.

Las declaraciones de Alejandro Gaviria tras una primera reunión con la Coalición de la Esperanza no cayeron bien en dicha alianza de centro. En la mañana de este viernes, le respondieron a Gaviria y expresaron su sorpresa ante el mensaje tan tajante del exministro, que dijo que no había encontrado “ánimos de unión”.

“Recibimos con sorpresa sus declaraciones y ratificamos nuestra actitud de avanzar en los acuerdos que necesita Colombia, víctima de una crisis tan profunda”, fueron las declaraciones de la Coalición a Alejandro Gaviria. A renglón seguido, señalaron que extendía la invitación a los ciudadanos “que compartan nuestros prinicipios y que estén comprometidos con la construcción de un proyecto que tiene vocación de permanencia y trascendencia en la política colombiana”.

En este mismo sentido comentaron que las “puertas de nuestra coalición están abiertas” para los que compartan los principios éticos y las bases programáticas que estos han acordado y “crean en la construcción de consensos”. En el comunicado hubo algunos comentarios en contra de Gaviria, pues le han cobrado el apoyo que le estaría dando el director del Partido Liberal, César Gaviria.

Para estos, pertenercer a la Coalición implica entender la “necesidad de enfrentar a la política tradicional y clientelista que hasta hoy ha gobernado a Colombia” y estar convencido de que “no es con modelos personalistas sino a través de esfuerzos colectivos y complejos que se logra el cambio que Colombia exige”.

Por último, señalaron que son una coalición “amplia e incluyente”, cuyo fin es ser “una alternativa política y democrática en las próximas elecciones. De esta forma, aunque no le cerraron la puerta a Alejandro Gaviria, dejaron ver los miembros de la Coalición que las posiciones por el momento son casi irreconciliables.

El factor del apoyo de César Gaviria ha sido un factor no menor en los acercamientos que han tenido la Coalición de la Esperanza y Alejandro Gaviria. Cuando este último confirmó su aspiración, la alianza de centro fue una de las primeras en lanzar una invitación al exministro. Sin embargo, este intento de acercamiento fue perdiendo impulso, e incluso hace unos días le lanzaron un ultimátum.

Los diferentes miembros de la Coalición se reunieron y en una entrevista conjunta expresaron que no irían con Alejandro Gaviria si este insistía en tener el apoyo del que fue presidente de Colombia entre 1990 y 1994. “Lo que hemos dicho es que aquí cabe un Gaviria, pero no dos ni tres. Cabe un solo Gaviria, eventualmente después de que conversemos. No hemos tenido un diálogo con él hasta el momento”, dijo la Coalición a finales de septiembre.

La reunión que se planteaba en dicha entrevista se llevó a cabo el lunes de esta semana y el resultado no fue el mejor, como lo hizo saber Alejandro Gaviria y confirmó este viernes la Coalición.

“No encontré ánimos de unión ni siquiera para una consulta en marzo. Será siempre muy difícil unirse alrededor de una pretendida superioridad moral, de los señalamientos y la suspicacia”, dijo el también exrector de los Andes, que califció el encuentro con un simple “no salió bien”.

Este fue el mensaje al que respondió la Coalición en conjunto. Aunque, antes de ello, fue Sergio Fajardo el que reaccionó de forma individual. Este dijo que la alianza de centro que lidera “no es el lugar para arrodillar a nadie” y concluyó diciendo que “tenemos que evitar maltratarnos y empezar a mandar los mensajes correctos al país”.