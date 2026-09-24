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Radicación de proyectos de Gobierno tiene un freno en Presidencia: hay fricción con Congreso

El secretario jurídico de la Presidencia, Andrés Barreto, es el encargado de revisar a detalle todos y cada uno de los proyectos de ley que salen de la Casa de Nariño hacia el Legislativo. En casi dos meses, solo han sido radicados dos y hay incertidumbre en el Capitolio sobre el rumbo de la agenda de los ministros.

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Redacción Política
23 de septiembre de 2026 – 09:05 p. m.
Los ministros Rodrigo Lara (Interior) y Miguel Gómez (Hacienda) dialogaron con los congresistas de las económicas.
Los ministros Rodrigo Lara (Interior) y Miguel Gómez (Hacienda) han dialogado con los congresistas de las comisiones económicas.
Foto: Archivo

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Ya han pasado casi 50 días desde que el presidente Abelardo de la Espriella asumió las riendas del Estado. Y el Congreso ya supera dos meses en funciones. Pero en ese tiempo solo ha recibido dos proyectos de ley que vienen directamente desde la Casa de Nariño —el presupuesto de 2027 y uno para eliminar trámites en la creación de empresas—, por lo que desde el Capitolio se reclama mayor claridad por una agenda legislativa que no ha sido aún divulgada en su totalidad.

El Espectador ha venido revelando las fricciones que ese tipo de demoras…

Por Redacción Política

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