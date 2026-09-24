Radicación de proyectos de Gobierno tiene un freno en Presidencia: hay fricción con Congreso

Ya han pasado casi 50 días desde que el presidente Abelardo de la Espriella asumió las riendas del Estado. Y el Congreso ya supera dos meses en funciones. Pero en ese tiempo solo ha recibido dos proyectos de ley que vienen directamente desde la Casa de Nariño —el presupuesto de 2027 y uno para eliminar trámites en la creación de empresas—, por lo que desde el Capitolio se reclama mayor claridad por una agenda legislativa que no ha sido aún divulgada en su totalidad.

El Espectador ha venido revelando las fricciones que ese tipo de demoras generan entre ambos poderes. Por eso, se dio a la tarea de indagar dónde está el freno que ha impedido que los articulados clave del Ejecutivo lleguen a los pasillos del Capitolio y encontró que los retrasos están condicionados por normativas que rigen el funcionamiento de ese trámite desde despachos claves de Palacio. De acuerdo con fuentes del propio Ejecutivo, todo eso cae un nombre que se encarga de revisar el detalle de esas iniciativas: Andrés Barreto, el secretario jurídico de la Presidencia.

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Se trata de uno de los hombres del círculo interno del mandatario —además trabajó con el expresidente Iván Duque y en la oficina de abogados del ahora jefe de Estado—, quien tiene asignada la tarea de darle el visto bueno a todos los proyectos de ley. Sumado a eso, por su tamiz pasan los decretos y resoluciones que necesiten de la firma de De la Espriella. Pero no es la primera vez que esta figura tiene este papel: en el decreto 1784 de 2019 se fijó como parte de las funciones del secretario jurídico estudiar y preparar proyectos de ley o actos legislativos que el Gobierno presente al Congreso de la República; y realizar la revisión previa a todos esos articulados, tanto los que tienen su origen en ministerios como en los de otras entidades de la rama Ejecutiva.

Andrés Barreto es el secretario jurídico de la Presidencia y trabajó como superintendente de Industria y Comercio en el gobierno de Iván Duque. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

Parte de la cancelación de la cita en la que los ministros iban a presentar su paquete legislativo ante el Capitolio tuvo fundamento en que todavía faltaba el visto bueno de esa oficina. Además, ni siquiera se han radicado las iniciativas que hacen parte de un informe —revelado por El Espectador— que el ministro del Interior, Rodrigo Lara, ha presentado a las Comisiones Primeras desde hace un par de semanas.

Entre ellas están la ley de competencias alternativa del gobierno De la Espriella, la que busca convertir a Barranquilla en la capital alterna y la regulación del cabildeo de los congresistas para sus regiones. Pero también se han movido con el ministro de Justicia, Iván Cancino, para dar a conocer los puntos clave que tocarán con los articulados de sometimiento y del estatuto antiterrorista. Todo estos textos, según le dijeron a este diario fuentes del Congreso y de Palacio, se presentarán la próxima semana.

Ante la incertidumbre que genera la falta de orientación legislativa en el Congreso ha sido Lara el encargado de mediar la relación. Es quien ha fungido como el puente con las comisiones económicas para concertar la ponencia del presupuesto de 2027, que ya tiene apoyo mayoritario en esas células y ha acompañado al ministro Miguel Gómez (Hacienda) en esas labores, así como a Jorge Mora (Defensa) en la moción de censura citada por el Pacto Histórico en el Senado y que se cayó con una votación de 65 en contra y 17 a favor.

En reunión de bancada de los congresistas del Centro Democrático con el @MinInterior , @Rodrigo_Lara_ , se plantearon propuestas para fortalecer la descentralización, la transparencia legislativa y la claridad en el régimen de conflicto de intereses.



Entre otras prioridades, se… pic.twitter.com/OhtdIVL8AV — Centro Democrático (@CeDemocratico) September 23, 2026

Además, junto a sus pares en otras carteras como Ambiente (Fabio Arjona), Agricultura (Indalecio Dangond), Salud (Ana María Vesga), Transporte (Elsa Noguera), Vivienda (Jaime Andrés Beltrán), Deporte (Juliana Gutiérrez) y Cultura (Paola Holguín), ha concertado reuniones con las bancadas oficialistas para tratar de suavizar una relación de por sí tensionada. El martes pasó por el Partido de la U y este miércoles estuvo con el Centro Democrático tras la derrota que representó el respaldo mayoritario al informe que negó las objeciones presentadas por el mismo Barreto contra el proyecto que busca prohibir la disminución de requisitos para acceder a cargos públicos. Tras el apoyo del Congreso, la pelota queda del lado de la Casa de Nariño para sancionar el proyecto.

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“Las objeciones son producto, justamente, del buen entendimiento. El viceministro [Carlos Eduardo] Gechem se sentó con el senador [Hernán] Cadavid, revisaron el proyecto, encontraron que se podía, básicamente, llegar a consensos, y el Congreso, en ejercicio de su soberanía, rechazó las objeciones y mandó para la Corte Constitucional la revisión de ese proyecto. Eso había sido dialogado y concertado con el Gobierno Nacional. Cuando se hablan las cosas, salen adelante”, afirmó el ministro. Tras la reunión con la bancada uribista, aseguró que están “muy sincronizados para apoyar proyectos de ley” de parte y parte.

En las próximas semanas también se espera que, sumado a ese paquete de proyectos que ya presentó el Mininterior y que estructurarán la política de seguridad del nuevo gobierno, lleguen otros como orden directa de De la Espriella. Entre ellos están la reforma al Código de Tránsito y Transporte y los cambios en las tarifas de energía, y ya cuando se apruebe el presupuesto de 2027, el Gobierno entrará de lleno a la construcción del Plan Nacional de Desarrollo que servirá como la brújula para materializar la llamada “patria milagro”.

Honrando la austeridad del Estado que defendemos en el Centro Democrático, radicamos, con compañeros de la bancada, un Proyecto de Ley para unir fuerzas con el Presidente Abelardo de La Espriella y darle facultades de eliminar, fusionar o modificar ministerios y entidades, con el… pic.twitter.com/orqTgFvgSL — Juan Caicedo (@juancaicedocal) September 16, 2026

Incluso, será medidor de esa relación el proyecto que pretende darle “facultades extraordinarias” para fusionar, eliminar o modificar ministerios y entidades del orden nacional por un plazo de seis meses para "expedir normas con fuerza de ley dirigidas a reorganizar y racionalizar la estructura de la Administración Pública Nacional". Aunque la iniciativa es de origen del Centro Democrático, establece la guía para concretar una de las promesas de campaña bajo el argumento de "eliminar duplicidades funcionales, corregir la dispersión institucional, mejorar la coordinación entre entidades, racionalizar el gasto de funcionamiento y fortalecer la eficiencia y la eficacia de la función administrativa".

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A la espera de la aprobación de la Secretaría Jurídica es que también se han potenciado las emisiones de decretos desde la Presidencia. A través de esa figura —que además les permite, por ley, saltarse parcialmente el Congreso— es que se ha movido el grueso de la normativa que quiere impulsar el Gobierno y sería por ahí, además, por donde comenzarían a formular los primeros cambios a la estructura estatal. Incluso, en manos de esa misma oficina y De la Espriella está la posibilidad de que este trámite para presentar proyectos se acorte, pues solo se necesitaría otro decreto.

Mientras se construye la agenda de la Presidencia para su primer año, el Legislativo avanza en lo propio. Son más de 600 proyectos radicados de iniciativa de congresistas y los partidos también están viendo como juegan sus cartas para que la Casa de Nariño les dé el guiño a varios de esos articulados. Aunque varios concuerdan en que las mayorías están para De la Espriella, mantenerlas será otro reto de “cooperación mutua”.

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