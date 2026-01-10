“Ya el presidente dijo que la reconocía como jefa de Estado”: Benedetti sobre Rodríguez

El presidente Gustavo Petro aseguró que ya conversó con Delcy Rodríguez, presidenta en encargo de Venezuela. Foto: Archivo Particular

El Gobierno del presidente Gustavo Petro está terminando de delinear los asuntos en torno a la vista oficial que hará en medos de dos semanas a Colombia la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, quien quedó a cargo del Palacio de Miraflores luego de la captura y extracción del dictador Nicolás Maduro.

Y aunque en las elecciones de mediados del año pasado que fueron irregularmente usurpadas por el régimen chavista que ahora representa Rodriguez, el paso que acaba de dar Bogotá y que va en línea con la intervención de Estados Unidos implica que sí se le da reconocimiento oficial a esa administración de transición.

Así lo precisó el ministro del Interior, Armando Benedetti, quien fue enfático en que la ahora mandataria en encargo es la persona que movía los hilos del poder en Caracas pese a que la dictadura que termina representando era liderada por el ahora depuesto Maduro.

“Delcy era la verdadera persona que operativizaba o hacía funcionar a Venezuela. Conoce muy bien a Venezuela y no fue al azar que llegara. Ya el presidente dijo que la reconocía como jefa de Estado y que iba a hablar con ella, por lo que esperamos que pronto esté aquí”, precisó Benedetti en entrevista con El Espectador.

De hecho, el ministro confirmó que la llamada que sostuvieron el presidente Petro y su homólogo estadounidense, Donald Trump —y que sirvió para desescalar la tensión binacional—. Tuvo un componente relacionado con el futuro inmediato de Venezuela.

“La conversación del 7 de enero, entre Petro y Trump, se hizo con base en dos puntos. Uno es que el presidente Petro comenzó la lucha contra los traficantes y los paramilitares en este país, además de las luchas y las consecuencias de los éxitos buenos que ha tenido el Gobierno Nacional en la lucha contra el narcotráfico; y el segundo fue el tema de Venezuela, porque la paz de Venezuela depende de la paz de Colombia y la paz de Colombia depende de la paz de Venezuela. Por eso, dijo que se ofrecía para ser un mediador con el tema de Venezuela”, enfatizó Benedetti.

En un sentido similar se expresó la canciller Rosa Villavicencio, quien le dijo a El Espectador que la mediación ya se ofreció y que se está a la espera de la respuesta que den las partes involucradas, en especial Estados Unidos. La razón es que Washington aún no termina de ver al actual Gobierno de Colombia como un interlocutor válida y es un escollo que se debe superar, para lo cual habrá cita presencial entre los jefes de Estado de ambos países la primera semana de febrero en Washington; sin embargo, la cercanía ideológica con el régimen puede abrir espacios.

“La propuesta de la mediación está hecha tanto a Estados Unidos como a los directamente interesados, que son quienes ahora están en el Gobierno venezolano. Nosotros hemos dicho que, manteniendo todos los principios del Derecho Internacional, somos pragmáticos al entender que en el ordenamiento jurídico venezolano, a falta del presidente por el motivo que sea, asume la vicepresidenta; y ha asumido Delcy Rodríguez. Entonces, nos corresponde hablar con ella porque tenemos muchos asuntos en común”, preciso Villavicencio en dialogo con este diario.

La cita de la delegada de Caracas en Bogotá será confirmada en cuestión de días y se espera que sea antes de que Petro viaje a Washington para cumplir con la cita que la Casa de Nariño le pidió a Trump.

Vea aquí la entrevista completa con la canciller Rosa Villavicencio:

