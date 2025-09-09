Comisión primera del Senado rechazó referendo para las regiones

Fueron radicadas 4,1 millones de firmas para el referendo que busca Autonomía Fiscal para las regiones. Foto: Por Las Regiones Firme

Este martes, la Comisión Primera del Senado hundió, en primer debate, el llamado referendo para las regiones, que tenía como intención aumentar las partidas presupuestales de los departamentos permitiendo que estos recaudaran y administraran los impuestos a la renta y al patrimonio, y no como sucede actualmente, que lo hace la Nación.

Desde el Gobierno del presidente Gustavo Petro se había criticado la iniciativa, asegurando que beneficiaría solo a algunas zonas, como Bogotá, Antioquia y Valle del Cauca. El argumento fue recogido por la bancada oficialista en esta célula legislativa. Así las cosas, la ponencia obtuvo ocho votos en contra y seis a favor. Es de anotar que antes se había votado una proposición de archivo, que quedó empatada con ocho votos el sí y ocho el no. Los votos de la diferencia fueron los de las senadoras María Fernanda Cabal y Paloma Valencia, quienes se ausentaron de la segunda votación.

Al respecto, el senador Carlos Fernando Motoa, coordinador ponente del proyecto, acusó a la Comisión Primera de “desconocer la voluntad de la ciudadanía”. Y agregó: “El gobierno y sus mayorías bloquearon la posibilidad de que los departamentos cuenten con recursos. no tuvimos los votos requeridos. Llama la atención que hoy el gobierno de Gustavo Petro haya tenido las mayorías en un proyecto que era iniciativa popular ciudadanía”.

“Se trataba de una iniciativa ciudadana que recogió, a nivel nacional, más de 4.1 millones de firmas que respaldan el proyecto. No es de iniciativa presidencial (como la Consulta de Petro), es decir, viene impulsada de abajo hacia arriba. Lo que la inviste de una legitimidad similar a la que tenía la Consulta Anticorrupción del 2018”, aseguró Motoa.

Por su parte, el senador Alejandro Chacón (Liberal), que votó en contra del referendo, dijo que su decisión fue porque no estaba de acuerdo en cómo se habría redistribuido el impuesto a la renta. “Uno no puede quitar la renta de la nación para que se distribuya en unas pocas. Hay una responsabilidad con el país. Una cosa es la descentralización y otra muy distinta que tiene una responsabilidad con las deudas. La renta de la Nación es uno de los mayores ingresos del país, que es distribuida equitativamente en las regiones más pobres”, aseveró.

