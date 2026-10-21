“Comprometido con la atracción de inversión”: José Manuel Restrepo sobre las "Milagro Weeks"

La estrategia es liderada por el vicepresidente José Manuel Restrepo y acompañada por ProColombia y el Ministerio de Comercio, está dentro del marco de la “Misión…

La Vicepresidencia entregó detalles de la organización de la “Milagro Week”, un evento que se llevará a cabo en Nueva York, Estados Unidos, a partir del próximo 16 de noviembre y donde se buscará atraer inversión extranjera a Colombia. Este espacio estará enfocado, entre otros sectores, en infraestructura, energía, minería, tecnología, agroindustria y turismo en territorio nacional.

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La estrategia es liderada por el vicepresidente José Manuel Restrepo y acompañada por ProColombia y el Ministerio de Comercio, está dentro del marco de la “Misión Crecer”, con la que la administración de Abelardo de la Espriella espera llevar a la economía nacional a un crecimiento sostenido del Producto Interno Bruto (PIB) del 6 % anual.

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Hoy, junto a @PROCOLOMBIACO y el @MincomercioCo, y bajo el liderazgo del presidente @ABDELAESPRIELLA, presentamos ante más de 200 empresarios la primera #MilagroWeek 🇨🇴, que se realizará en Nueva York del 16 al 18 de noviembre.



Serán 86 proyectos públicos y privados por… pic.twitter.com/hdNRIc5jDd — José Manuel Restrepo Abondano (@jrestrp) October 20, 2026

Según el vicepresidente, en la "Milagro Week" se presentará un banco de proyectos en territorio nacional por más de USD 57.000 millones. Restrepo precisa que son proyectos “estructurados, financiables, listos para atraer inversión, generar empleo y aporte social al futuro crecimiento de la ‘Patria Milagro’”. Según la oficina vicepresidencial, 53 proyectos están preparados para “rondas de inversión o financiación”.

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El gobierno De la Espriella afirmó que Vicepresidencia tiene más de 133 proyectos públicos por cerca de USD 120.000 millones. Además, desde esta oficina señalan que en el espacio habrá “espacios de negociación” con J.P. Morgan, Citi, Atlantic Council y la Cámara de Comercio de Estados Unidos.

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Dentro de las funciones del vicepresidente Restrepo, que están en el Decreto 1373 de 2026, se le asignó la coordinación del gobierno en aspectos como el crecimiento económico, competitividad, productividad y estabilidad macroeconómica. También tiene en sus funciones la atracción de la inversión nacional y extranjera, además de la inserción del país en el contexto internacional, bajo el giro diplomático que dictó el presidente De la Espriella.

“Revisando los datos históricos, Colombia solamente salía al mundo ofreciendo proyectos por del orden de USD 9.000 millones, pues hemos multiplicado por seis veces esa suma en menos de 70 días, en una demostración de que el gobierno de Abelardo de la Espriella efectivamente está comprometido con la atracción de inversión”, afirmó la mano derecha del presidente sobre el portafolio de inversión que presentarán en Nueva York en menos de un mes.

Hoy el Gobierno de @ABDELAESPRIELLA lanzó, ante más de 200 empresarios, la primera #MilagroWeek🇨🇴 que se llevará a cabo en Nueva York del 16 al 18 de noviembre. ¿Qué tendremos? 🧵👇🏻 pic.twitter.com/D8U1XVYyws — José Manuel Restrepo Abondano (@jrestrp) October 20, 2026

En el mes de septiembre, Restrepo citó a los jefes de las carteras del Interior, Vivienda, Agricultura, Hacienda y Ambiente para trazar una hoja de ruta sobre la “Misión Crecer” y su objetivo de crecimiento sostenido del PIB en 6 % anual. En ese mismo mes, durante su viaje como representante del Estado colombiano en la Asamblea de Naciones Unidas, inició las primeras reuniones de esta estrategia de atracción de inversión extranjera.

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Como balance de esa reunión, el vicepresidente señaló que el objetivo se lograría “articulando el Gobierno, sector privado, academia, comunidad internacional y ciudadanía para atraer más inversión, elevar la productividad y generar más oportunidades para los colombianos"

La creación e impulso de este espacio es una muestra del enfoque de atracción de la inversión privada que, desde la campaña presidencial, el gobierno De la Espriella destacó como una de sus banderas económicas. Además, el objetivo de crecimiento económico se mantiene como parte de la narrativa del “país milagro” en este sector.

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