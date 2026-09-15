Vicepresidente Restrepo citó a ministros: trazaron plan para impulsar desarrollo económico

Según reveló el segundo al mando del presidente Abelardo de la Espriella, juntó a los ministros de las carteras «con mayor potencial…

El vicepresidente José Manuel Restrepo citó este martes a los jefes de carteras claves para potenciar el desarrollo económico del país. A la sede de la Vicepresidencia llegaron los ministros Rodrigo Lara (Interior), Fabio Arjona (Ambiente), Indalecio Dangond (Agricultura), Miguel Gómez (Hacienda) y Jaime Andrés Beltrán (Vivienda) en horas de la mañana para dialogar en torno a lo que llamaron la «Misión Crecer».

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Según reveló el segundo al mando del presidente Abelardo de la Espriella, juntó a los ministros de las carteras «con mayor potencial para impulsar el crecimiento» y la meta es definir los lineamientos que presentarán al jefe de Estado para el desarrollo económico del país. Se trata de uno de los ejes centrales de este Ejecutivo que permea, además, el manejo de la política exterior.

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«La meta es clara: llevar el crecimiento del PIB al 6 %, articulando el Gobierno, sector privado, academia, comunidad internacional y ciudadanía para atraer más inversión, elevar la productividad y generar más oportunidades para los colombianos», señaló el vicepresidente.

¡Estamos construyendo la Misión Crecer!



Junto a los ministros de las carteras con mayor potencial para impulsar el crecimiento, estamos definiendo los lineamientos que presentaremos al presidente @ABDELAESPRIELLA.



La meta es clara: llevar el crecimiento del PIB al 6 %,… pic.twitter.com/RM3rU02Ffa — José Manuel Restrepo Abondano (@jrestrp) September 15, 2026

A la salida del encuentro, el vicepresidente evitó referirse a la salida del ahora exdirector del Dane Ricardo Valencia y aseguró que se enfocaba en ejercer las funciones que fueron establecidas en el decreto 1373 de 2026. Restrepo precisó que se encargará de coordinar las acciones para el crecimiento de la economía y la construcción de un «talento que prepare o se prepare en inteligencia artificial alrededor de la modernización y simplificación del Estado, y alrededor de los escenarios de productividad y competitividad del país».

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«En el marco del evento más importante de Naciones Unidas, estaré llevando ese mensaje del presidente Abelardo de la Espriella. En simultáneo con eso, vamos a tener un conjunto de reuniones, unas de ellas de carácter bilateral con naciones del mundo que quieren construir con nuestro país o naciones con las cuales queremos construir alrededor, por ejemplo, de esta ‘Misión Crecer’. Tendremos un acercamiento con organismos multilaterales, fondos de inversión, fondos soberanos, empresarios, inversionistas potenciales norteamericanos para nuestro país con el objeto de atraer su atención», agregó sobre su visita a Nueva York para participar en la Asamblea General de la ONU.

El ministro del Interior, Rodrigo Lara, también habló ante la prensa al finalizar el encuentro y fue enfático en que la orden del presidente De la Espriella es la de «hacer recortes» e implementar la austeridad para que el presupuesto sea sostenible. Eso sí, agregó, la meta es generar el crecimiento de la economía con «nuevas fuentes de riqueza».

«Eso se logra articulando a los ministerios para poder atraer inversión nacional y extranjera en el desarrollo de proyectos estratégicos. Hay mucho trámite, muchas licencias, algunas necesarias, como la consulta previa, pero que no deben ser una traba», apuntó.

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Parte de la propuesta que presentarán ante el mandatario tiene cuatro principios orientadores. El primero tiene que ver con incentivos y estabilidad jurídica para traer más inversión; el segundo, con un Estado simplificado para eliminar «trabas y trámites»; el tercero es un compromiso para que el ahorro se convierta en inversión; y el cuarto es el enfásis en la formalización de la economía.

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