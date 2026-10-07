Comunes perdió su personería jurídica por decisión del CNE tras 10 años del Acuerdo de Paz

El tribunal electoral tomó la decisión el pasado 23 de septiembre tras una revisión de los escrutinios de las elecciones de Congreso del 8 de marzo. De acuerdo con la…

Comunes, la colectividad que fundaron los excombatientes de las antiguas Farc tras el Acuerdo de Paz de 2016, perdió su personería jurídica. Así lo confirmó el Consejo Nacional Electoral (CNE), que argumentó que la agrupación que dirige Rodrigo Londoño, conocido en la guerra como "Timochenko", no logró la representación necesaria en el Congreso para renovar su calidad de partido.

El tribunal electoral tomó la decisión el pasado 23 de septiembre tras una revisión de los escrutinios de las elecciones de Congreso del 8 de marzo. De acuerdo con la ley, un partido tiene que superar el umbral del 3 % de los votos válidos para mantener su personería jurídica y Comunes, como lo deja claro el CNE, no logró "acreditar los presupuestos constitucionales previstos en el artículo 108 de la Constitución Política".

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Este año marcó la primera vez que esa colectividad se sometía a estas exigencias. A partir del 20 de julio de 2026 se acabaron oficialmente las curules otorgadas a ese movimiento por ley (cinco en el Senado y cinco en la Cámara de Representantes) y por ello fue que la agrupación se presentó en coalición con Fuerza Ciudadana —del exgobernador de Magdalena Carlos Caicedo— en esos comicios. Entre sus candidatos estaban Sandra Ramírez y Luis Alberto Albán, ambos excombatientes, pero ninguno logró un asiento en el Legislativo.

#COMUNICADO ✊🏻



A quienes siempre han apoyado nuestro proceso de reincorporación, la implementación del Acuerdo y la construcción de paz, les agradecemos profundamente y les garantizamos que no vamos a desfallecer, que la brega por la paz continúa cada día con más fuerza y moral.… pic.twitter.com/Jqwa4zofIZ — Partido COMUNES 🌹 (@ComunesCoL) March 12, 2026

"Encuentra la corporación que una vez finalizado el periodo dispuesto en este acto legislativo (19 de julio de 2026), el Partido Comunes no logró acreditar el cumplimiento del requisito general de representatividad previsto en el artículo 108 de la Constitución Política (umbral del 3 %)", indica el CNE en la resolución que dejó en firme la decisión.

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Aunque la decisión se tomó hace algunas semanas, fue solo hasta este 1 de octubre que esta se materializó. ¿Esto qué significa? Que Comunes salió oficialmente del Registro Único de Partidos, Movimientos Políticos y Agrupaciones Políticas (RUPyMP) del CNE y perderá la financiación de la que gozan todas las agrupaciones cuando tienen esa credencial. Actualmente, son 27 agrupaciones las que están en esa categoría y entre las últimas en unirse está Defensores de la Patria, creada tras la victoria del presidente Abelardo de la Espriella el 21 de junio en las elecciones, aunque esa decisión está siendo evaluada por el Consejo de Estado.

Comunes no se ha pronunciado tras esta determinación y cae, justamente, cuando se van a cumplir los 10 años del Acuerdo de Paz. Esta obtuvo su personería jurídica con la resolución 2691 del CNE en octubre de 2017. En ella, se reconoció a Londoño como su presidente y se fundamentó en los mismos actos legislativos que fueron aprobados tras la firma del texto que contuvo lo pactado en La Habana.

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