Así fue el primer discurso del embajador Ordóñez ante la OEA: "Dios, patria y familia"

El embajador de Colombia ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Alejandro Ordóñez, presentó ante sus colegas de ese organismo la apuesta del gobierno de Abelardo de la Espriella en materia de política exterior. En un discurso de menos de 10 minutos, el representante del Ejecutivo hizo énfasis en la "batalla cultural" que libra la actual administración y subrayó que la "creencia en Dios" sería la brújula en la toma de decisiones.

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"La política exterior de Colombia tiene un norte inquebrantable: la seguridad hemisférica. Por tanto, el Estado colombiano tiene disposición para participar y contribuir en los esfuerzos interamericanos encaminados a alcanzarla y fortalecerla. Durante años, el narcoterrorismo y el crimen transnacional organizado fueron banalizados por una visión miope que ignoró el daño estructural causado a nuestra cultura, sociedad y a la solidez de nuestras instituciones. Ese tiempo ha terminado", aseguró al inicio de su discurso.

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De acuerdo con Ordóñez, De la Espriella esta liderando "la recuperación del control del territorio" y busca fortalecer las Fuerzas Armadas en temas de "inteligencia, tecnología y capacidad operativa". En ese punto fue claro en que Colombia "está presta para reconstruir las alianzas estratégicas con aquellos países que comparten [sus] valores" y también rechazará "los regímenes autoritarios que desestabilizan [sus] intereses en este nuevo rumbo".

I received the credentials of Ambassador Alejandro Ordóñez @A_OrdonezM, Permanent Representative of Colombia to the OAS @MPColombiaOEA.



We discussed the key priorities of President @ABDELAESPRIELLA’s administration: security, strengthening democracy, and respect for human… pic.twitter.com/vq3Z1TVNM7 — Albert R. Ramdin – OAS Secretary General (@SG_OEA_OAS) September 25, 2026

Ordóñez también lanzó parte de las críticas que ha erigido el mandatario contra los organismos multilaterales y señaló que la OEA tendría que "desideologizar sus decisiones" y asegurar que las actuaciones del Sistema Interamericano "se mantengan estrictamente dentro de las competencias que los Estados [le] han conferido". Incluso, fue más allá y apuntó que este "no puede convertirse en una instancia llamada a reemplazar a las instituciones nacionales, ni sus órganos pueden asumir competencias que corresponden a los Estados".

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"Esto implica también evitar que sus decisiones sean instrumentalizadas a través de lo que se ha denominado el litigio estratégico cuando ello pretenda convertir los mecanismos de protección de derechos humanos en instrumentos para intervenir en debates o procesos que corresponden a las sociedades y a las instituciones democráticas de cada Estado", agregó.

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Esas declaraciones son clave por una experiencia que atravesó directamente a Colombia cuando Ordóñez fungía como procurador y destituyó al entonces alcalde de Bogotá, Gustavo Petro. Posterior a esa decisión, una sentencia de la Corte IDH condenó al Estado colombiano al determinar que se violaron los derechos políticos del hoy expresidente al permitir que una autoridad administrativa destituyera a un funcionario elegido a través de las urnas.

En otros apartes de su discurso, Ordóñez reafirmó el giro total en el rumbo de la política exterior de De la Espriella. Aseveró que la llamada "patria milagro" tiene unos "fundamentos clave", entre los que están la fe; la "creencia en Dios como fundamento del orden moral y fuente de sentido para la vida y [las] decisiones públicas y privadas"; la familia como núcleo fundamental de la sociedad; el imperio de la ley y el castigo a la delincuencia; y el uso legítimo de la fuerza para proteger a los ciudadanos frente a la criminalidad y la corrupción.

"Los principios fundacionales y la batalla cultural que el Gobierno y el presidente de la Espriella ya están librando y a cuyo compromiso se consagró durante la campaña que lo lleva a la Presidencia pueden resumirse en un tríptico: Dios, patria y familia", dijo. Al cierre de su intervención, Ordóñez recalcó la frase del presidente de "viva Cristo Rey".

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Esta es la primera intervención del embajador, quien entregó cartas credenciales hace unos días. El exprocurador ya se había desempeñado en este cargo en el gobierno de Iván Duque, algo que también mencionó en su discurso, pero llega con un nuevo norte. La administración de De la Espriella ha sido crítica de los organismos multilaterales y, si bien en campaña criticaron duramente la participación de Colombia en estos escenarios, se ha mantenido su presencia.

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