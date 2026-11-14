Congreso definió ponentes para debate de ley fiscal: se discutirá en comisiones conjuntas

En primera instancia se había determinado que el proyecto solo sería discutido por las terceras de ambas cámaras. No obstante,…

Luego de semanas de tensiones en el Congreso por la designación de ponentes únicos para la discusión de la ley de rescate fiscal, el Legislativo y el Ejecutivo acordaron establecer una participación multipartidista para la construcción de la ponencia de este proyecto. En efecto, este viernes fueron confirmados los nuevos nombramientos para estos roles en las comisiones terceras y cuartas tanto de Senado como de Cámara.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

En primera instancia se había determinado que el proyecto solo sería discutido por las terceras de ambas cámaras. No obstante, la norma legislativo obliga a que la discusión de este tipo de iniciativas también incluya, en sus primeros debates, a las comisiones cuartas. Es por ello que en la tarde de este 13 de noviembre se fueron publicando las planchas de quienes construirán los textos que debe considerar el Congreso para la aprobación de un proyecto que genera una seria división en el Legislativo.

Publicidad

Le sugerimos: Renuncia de Jaime Andrés Uribe al Fondo Milagro desata reacciones en el Congreso: esto dicen

Si de la Comisión Tercera de Senado hablamos, la mesa directiva de esa célula decisión que David Barguil (Conservador) y Juan Fernando Caicedo (Centro Democrático) fueran los encargados de coordinar la confección de una ponencia. Junto con ellos estarán Yessid Pulgar (Liberal), Edgardo Espitia (Cambio Radical), Juan Carlos Garcés (La U), Andrea Padilla (Alianza Verde), Gustavo Moreno (ASI), Deisy Osorio (Pacto Histórico) y Sara Castellanos (Salvación Nacional), a quienes designaron como ponentes. Ese rol les permite introducir modificaciones al texto que ya presentó el gobierno de Abelardo de la Espriella.

Un panorama similar se repitió en esa misma célula, pero de la Cámara. Allí el elegido como coordinador ponente fue Carlos Alberto Cuenca Chaux (Cambio Radical). Con él, la comisión que lidera el conservador Alfredo Ape Cuello definió como ponentes a Camilo Esteban Ávila (La U), Juan Loreto Gómez (Conservador), Jhon Jairo Berrío (Centro Democrático), Yolanda Wong (Liberal), Catherine Juvinao (Alianza Verde), Jorge Rodrigo Tovar (Citrep) y María del Mar Pizarro (Pacto Histórico).

#ATENCIÓN



He sido designada ponente de la ley de #RescateFiscal. Si bien entiendo que el ajuste es necesario, hay muchos elementos que intentaremos ajustar: no se puede sobrecargar a la clase media y a los más vulnerables y al tiempo darle beneficios a mega inversiones y a las… pic.twitter.com/5js3zisSHN — Cathy Juvinao🌻💚 (@CathyJuvinao) November 13, 2026

Sobre la designación en la Comisión Cuarta del Senado, será Carlos Mario Farelo, de Cambio Radical, quien coordine la construcción de la ponencia. Junto con él, esa mesa directiva estableció la participación de Wilder Escobar (ASI), Wilson Arias (Pacto Histórico), Carlos Eduardo Enríquez (Alianza Verde) , Enrique Cabrales (Centro Democrático), Wilmer Carrillo (La U) y Álvaro Monedero (Liberal).

Por último, esa célula de la Cámara también hizo lo propio y designó su respectivo grupo de ponentes. El coordinador ponente será Guillermo Ignacio Alvira Acosta (Conservador) y liderará la construcción de una ponencia a la que se sumarán: Andrea Camila Vargas (Pacto Histórico), Carlos Gumercindo de la Peña (La U), Chadan Francisco Rosado (Centro Democrático), Jhon Édgar Pérez (Cambio Radical), María Janeth Sabogal (Citrep) y Santiago Osorio Marín (Alianza Verde).

No se pierda: Centro de Memoria designa nueva directora para el Museo de la Memoria: ¿de quién se trata?

Estos nombramientos llegan en medio de los cuestionamientos que realizaron varias bancadas al proyecto de rescate fiscal. Varias colectividades levantaron la voz en contra del aumento de impuestos a través de imponer el Impuesto de Valor Agregado (IVA) a productos de la canas familiar, gravar fertilizantes, vehículos híbridos o ampliar la base para declaración de renta. En ese sentido, la postura conjunta es modificar esa propuesta y eliminarla, a pesar que la misma representa el 70 % del recaudo proyectado por el Ejecutivo.

Es por ello que el Centro Democrático tuvo tres reuniones para fijar una posición y, con el aval del expresidente Álvaro Uribe —quien tuvo un diálogo propio con Ordóñez— presentaron una “ponencia sustitutiva” con la que se eliminan los impuestos a los alimentos ultraprocesados, de timbre, a los movimientos financieros y al patrimonio, entre otros. Lo mismo planean hacer los conservadores, los liberales y La U, que ya tienen líneas rojas.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno De la Espriella y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en más temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com; lmejia@elespectador.com; ntorres@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.