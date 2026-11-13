Renuncia de Jaime Andrés Uribe al Fondo Milagro desata reacciones en el Congreso: esto dicen

La salida de Jaime Andrés Uribe del Fondo Milagro para la reconstrucción del terremoto del 10 de agosto dejó una ola de reacciones inmediatas en el Congreso, donde se piden más ajustes y mayor celeridad para la atención de las víctimas. En efecto, el funcionario sale en medio de numerosas críticas tras revelaciones de los salarios que devengarían los altos mandos de este fondo y que, en el caso de Uribe, sería por un monto aproximado a los 39,4 millones de pesos.

Según anunció el presidente Abelardo de la Espriella, fue por solicitud expresa del jefe de Estado que Uribe renunció a esta entidad en medio, precisamente, de los ruidos por los altos montos salarios en el Fondo. El mandatario calificó esta como "una decisión difícil" y que ya había sido elevada por varios congresistas. Y es que en los reiterados llamados del Legislativo al ahora exdirector, este nunca respondió de forma presencial para poner en conocimiento el desarrollo de las actividades para la reconstrucción.

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Al momento de hacer oficial su salida, De la Espriella dijo, además, que "cuando se cometen errores, no los ocultamos: los reconocemos y los corregimos de inmediato. No soy infalible, pero tengo el carácter, la determinación y los mecanismos de control necesarios para corregir lo que haya que corregir". "Aquí nadie tiene el puesto asegurado. Todos los funcionarios están en permanente evaluación y deben actuar con absoluta coherencia frente a las directrices que doy", indicó el presidente.

En tanto, desde el Legislativo la reacción fue diametralmente opuesta. El grueso de legisladores celebraron la medida, pues los cuestionamientos al funcionamiento del Fondo abundaban. Al respecto, la presidenta de la comisión bicameral para la atención del terremoto, la senadora Norma Hurtado (La U), "cada salario destinado a administrar la reconstrucción de Colombia debe multiplicarse en beneficios reales, concretos y verificables para las familias que siguen esperando recuperar sus hogares. ¡Dejaron la olla raspada y cada peso cuenta!".

Acabo de aceptar la renuncia del director del Fondo Milagro, tal cual la solicité, porque era lo correcto. Y en este gobierno hacemos lo correcto, así haya que tomar decisiones difíciles.



Cuando se cometen errores, no los ocultamos: los reconocemos y los corregimos de inmediato.… — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) November 13, 2026

De su parte, el senador Duvalier Sánchez (Alianza Verde) aseguró que "¡El control político sí sirve!". Dijo, luego de esta renuncia, que Uribe "se fue después de que denunciamos la piñata que hizo con los salarios del Fondo Milagro. Ojo aquí, una renuncia no reconstruye una sola casa, ni hace funcionar el Fondo Milagro". Además, el congresista vallecaucano envió un mensaje al jefe de Estado señalando que "el problema no se va con Jaime Uribe; ese era solo la punta del iceberg que tiene ese Fondo".

Desde esa misma región el representante Víctor Manuel Salcedo indicó que "la renuncia de Jaime Uribe llega en mala hora para el Fondo Milagro, para el Gobierno y, sobre todo, para los damnificados". Salcedo agregó que "el relevo pone en evidencia la falta de planeación, ejecución y trabajo con los territorios", cuestionando que el gabinete no ha estado a la altura de la contingencia como sí lo ha hecho el propio mandatario nacional.

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Por otro lado, el senador Carlos Meisel (Centro Democrático) dijo que es clave una modificación a la estructura de funcionamiento del Fondo Milagro pues "aparentemente tiene en recaudo más de 7.000 millones de pesos y solamente una nómina administrativa que gastaba más de 700 millones de pesos. Es decir, en 10 meses se iba a tragar el nómina toda la plata que hoy tiene. Esperemos que cambie tanto el recaudo como también se rebaje la estructura administrativa. Es un acierto del presidente".

Y señalando como acierto presidencial el representante Daniel Briceño calificó el movimiento como positivo. "Acierta el presidente Abelardo de la Espriella al aceptar la renuncia de Jaime Uribe a la dirección del Fondo Milagro. Pretender convertir un fondo destinado a la reconstrucción en un fortín burocrático merece todo nuestro rechazo", dijo el también congresista del Centro Democrático.

Acierta el presidente Abelardo de la Espriella al aceptar la renuncia de Jaime Uribe a la dirección del Fondo Milagro.



Pretender convertir un fondo destinado a la reconstrucción en un fortín burocrático merece todo nuestro rechazo.



Ojalá la izquierda que hoy reparte “lecciones… https://t.co/lTruxMc0T3 — Daniel F. Briceño (@Danielbricen) November 13, 2026

Por su parte la representante Catherine Juvinao indicó que "ahora lo que sigue es que cierren el Fondo Milagro. El país ya cuenta con la UNGRD (entidad para responder a emergencias que este gobierno debe sanear y poner a andar nuevamente) y el Ministerio de Vivienda que ya tiene el FonVivienda". Además, dijo que el problema seguirá si no se modifica la estructura del fondo, pues "el gerente que llegue también será súper poderoso porque decidirá todo sin mayores controles".

Y referente a la línea de oposición, la senadora Kamelia Zuluaga, quien denunció los elevados contratos de los funcionarios del Fondo, advirtió que "la responsabilidad viene desde más arriba". Zuluaga culpó al jefe de Estado y al ministro de Hacienda, Miguel Gómez, cuestionando, además, la necesidad de crear un nuevo fondo para la atención del terremoto. "Quien vaya a asumir el cargo tiene que responder ante el Congreso para un control político", dijo.

Esta medida adoptada por el Gobierno deja sin cabeza a ese Fondo que debe priorizar la atención a las víctimas del terremoto y enciende las alarmas sobre cómo serán los procesos para la recuperación territorial. Los principales departamentos afectados han reclamado la necesidad de una intervención inmediata del Gobierno y el traslado de recursos para su atención.

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