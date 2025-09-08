Debate por reforma a la salud, presupuesto y otros temas claves del Congreso

Plenaria del Senado. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Esta semana, como ha ocurrido desde mediados de agosto, el principal tema que se discutirá en el Capitolio es el proyecto de Presupuesto General de la Nación de 2026. Las comisiones Tercera y Cuarta de Senado y Cámara continuarán la discusión conjunta de la propuesta radicada por el ministro de Hacienda, Germán Ávila, para que este sea de $556,7 billones, de los que $26,3 billones serían recaudados a través de una ley de financiamiento –que ya fue presentada al Congreso–.

Entre este lunes y el próximo miércoles, las comisiones, compuestas en total por 32 senadores y 62 representantes, se reunirán en Casas de Santa Bárbara, sede del Ministerio de Hacienda. Pero, además, también hay programados varios debates de control político citados por otras comisiones que esperan analizar el impacto del presupuesto en los temas sobre los que legislan.

En la Comisión Sexta de la Cámara están citados los ministros de Hacienda y TIC, Ávila y Julián Molina, respectivamente, para las 9 de la mañana de este martes para que conozcan las “inquietudes sobre las cifras de los sectores a su cargo incluidas en el proyecto de ley de presupuesto” de los representantes. En la Comisión Séptima de la Cámara también habrá un debate de control político sobre el tema. El turno de la Comisión Primera será el miércoles a las 9:00 a.m. Y en el Senado, la Comisión Séptima espera hacer lo propio.

También en esa célula legislativa habrá un debate de control político, pero para otro tema clave para el gobierno del presidente Petro: la reforma a la salud. A las 10:00 de la mañana están citados el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo (Salud) y el ministro Ávila para que respondan por el proyecto, que aún no ha sido programado para su discusión en tercer debate.

Otro debate de control político será en la Comisión Quinta de la Cámara para “revisar la situación actual de los mercados de carbono en Colombia”. Para este también está citado Ávila, junto con la ministra de Ambiente (e), Irene Vélez, y el director de la DIAN, Luis Eduardo Llinás.

Finalmente, la Comisión Primera de la cámara baja realizará una nueva audiencia pública el próximo jueves, en Buenaventura (Valle del Cauca), sobre el polémico proyecto de ley radicado por el ministro de Justicia, Luis Eduardo Montealegre, para establecer un tratamiento diferenciado para el desmantelamiento y sometimiento de organizaciones al margen de la ley.

