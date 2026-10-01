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Regulación de protestas con Policía más activa llega cuando la izquierda busca las calles

El Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella quiere que haya uniformados a cuatro metros y que el diálogo no frene el uso de fuerza disuasoria. El borrador de decreto abrió un debate político. ¿Qué implicaciones tiene?

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Redacción Política
30 de septiembre de 2026 – 09:01 p. m.
Estos son algunos de los apartados del borrador de decreto con el que se quiere regular el derecho a la protesta. El ddocumento abrió un nuevo debate en el país. / El Espectador
Algunos de los apartados del borrador de decreto con el que se quiere regular el derecho a la protesta abrieron un nuevo frente de debate en el país. / El Espectador
Foto: Archivo Particular

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Al mismo tiempo que la izquierda alimenta el relato de sus bases para impulsar movilizaciones que permitan mantener la relevancia en el debate electoral –y que la derecha enfila baterías para que las regionales del próximo año sean un escenario de consolidación–, el Gobierno delineó los puntos con los que quiere que se atiendan las protestas durante el próximo cuatrienio.

Aunque esas tres escenas no tienen una conexión directa, la coincidencia de tiempo y propósito político sí las unen. La Casa de Nariño dejó claro que respeta y respalda la…

Por Redacción Política

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