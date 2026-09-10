De la Espriella consolida giro en política de paz y seguridad: estos son los ajustes clave

El pleno de las decisiones han sido comunicadas por De la Espriella, ya sea en su despacho presidencial en Barranquilla o en la…

El presidente Abelardo de la Espriella sigue consolidando la apuesta en un giro de 180 ° en la política de paz y seguridad en el marco de construcción de la llamada «patria milagro». Tan solo 33 días ha necesitado el mandatario para poner fin a la política de «Paz Total» que implementó la administración de Gustavo Petro, dando un enfoque completamente opuesto para este sector y el tratamiento de los grupos criminales.

El pleno de las decisiones han sido comunicadas por De la Espriella, ya sea en su despacho presidencial en Barranquilla o en la Casa de Nariño. El último pliego de directrices se emitió en la capital y fue con el que puso fin a la Zona de Ubicación Temporal (ZUT) que dejó el pasado gobierno con una de las disidencias de las Farc, la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, en el Valle del Guamuez (Putumayo). La medida emitida durante la noche del pasado 9 de septiembre da plazo hasta final de este mismo mes para que la Oficina del Consejero Comisionado de Paz articule a las entidades competentes para dar cierre a las actuaciones de seguridad, logísticas y jurídicas necesarias.

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Este es un paso que De la Espriella había venido preparando desde campaña, en la que erigió duras críticas contra la política de paz de Petro. De hecho, en el acto de su posesión, el mandatario fue claro en que no adelantaría ningún tipo de diálogo con las estructuras criminales y, por el contrario, ha hecho de uno de sus lemas «o se someten o les [darán] bala», en referencia a la estrategia de seguridad de «mano dura» que ha puesto en curso en el último mes. Ese discurso lo ratificó en la declaración conjunta con el Secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, en una declaración de intenciones por alinearse a la lucha contra el narcotráfico que lidera la administración de Donald Trump.

Sin embargo, en las última 24 horas también adoptó dos decisiones más con las que consolida ese giro en la estrategia de paz y seguridad respecto al expresidente Petro. Y es que mediante las resoluciones 390 y 391 de 2026 revoca las designaciones de representantes del gobierno en mesas de diálogo con el ELN y con el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), también conocido como Clan del Golfo. En efecto, según detallan los documentos oficiales, el presidente determina: «Revocar la designación de la señora Vera Grabe como representante del Gobierno nacional en la Mesa de Diálogos de Paz con el Ejército de Liberación Nacional (ELN)”. Asimismo sucede con las designaciones de María José Pizarro, Olga Liliana Silva, Iván Cepeda, Rodrigo Botero, Horacio Guerrero, Carlos Rosero, Rosmery Quintero, Dayana Urzola, Álvaro Matallana, José Félix Lafaurie, Nigeria Rentería y Mabel Lara.

¡La ofensiva de nuestra Fuerza Pública no se detiene!



En las últimas 24 horas logramos 43 capturas y 3 sometimientos a la justicia. Además, sacamos de circulación 4.549 municiones, 5 armas de fuego y 7 depósitos ilegales.



Seguimos golpeando el narcotráfico: fueron incautados… — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) September 10, 2026

Esa misma medida se aplicó con Álvaro Jiménez Millán, quien ostentaba el cargo de coordinador de los representantes del Gobierno nacional con el Clan del Golfo. En esa misma resolución también se deja sin efectos la designación de María Gaitán Valencia, Armando Custodio, Víctor Negrete Barrera y Águeda Plata Gómez, quienes participaban de ese espacio de diálogo.

Los cambios de De la Espriella en la política de paz

Pero es que los ajustes en la política de paz del presidente De la Espriella han sido constantes en sus primeros 33 días en el poder. De hecho, el mismo día de su posesión, el pasado 7 de agosto, el mandatario ordenó el traslado de más de 100 líderes criminales que se encontraban recluidos en la cárcel de Itagüí a penales de máxima seguridad. Allí estaban, entre otros, varios de los cabecillas de estructuras que protagonizaron el denominado plazoletazo de Medellín en 2025.

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Esa medida tomó fuerza, además, con con las más de 70 extradiciones que habría firmado el presidente en este primer tramo en el mandato. Son varios los cabecillas a los que le aprobó su entrega a diferentes autoridades internacionales. Dentro de los más resonados en ese bloque e extradiciones están alias Araña (Geovanny Andrés Rojas), cabecilla de la disidencia Comandos de la Frontera y quien es pedido por la justicia de Estados Unidos por narcotráfico. En una misma jornada también dio luz verde para la entrega de “Mocho Olmedo” (Willington Henao Gutiérrez) y “Muñeca” (Carmen Evelio Castillo), quienes ya se encontraban bajo custodia de las autoridades colombianas. Asimismo, se aprobó esa solicitud contra “HH” (Gabriel Yepes Mejía) y “Pinocho” (Fredy Castillo), que también irán a juicios federales una vez sean capturados.

La nueva política presidencial también incluye el aumento de las operaciones militares contra las narcoestructuras en varias regiones del país. La orden al ministro de Defensa, el general (r) Jorge Mora, es recuperar el control territorial en regiones como el Catatumbo, donde operan el ELN y las disidencias de las Farc. Allí se han efectuado numerosos bombardeos. Lo mismo sucede en regiones como el Cauca, Guaviare o el Magdalena medio, en donde De la Espriella ha anunciado numerosas bajas de esas esctructuras criminales.

Esta es una de mis secciones favoritas de la gestión de gobierno: la firma implacable de extradiciones.



Con las suscritas hoy, completamos 70 extradiciones en apenas 32 días de mandato.



Estoy decidido a llevar al máximo nivel todos los mecanismos de cooperación internacional… pic.twitter.com/TcvUaVQ7EV — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) September 9, 2026

Bajo esa óptica, De la Espriella ha resaltado operativos como el del 4 de septiembre en el que se anunció la baja de Naín Andrés Pérez alias Bendito Menor, o la del 1 de septiembre en la que se habrían dado de baja hasta 23 integrantes de las disidencias de alias Calarcá. Paralelamente la política implementada por el jefe de Estado también incluye un fortalecimiento en procedimientos contra las estructuras de operación de esos grupos criminales y la incautación de insumos y armamento. Eso sí, esa política ya venía en incremento con el gobierno de Petro, según las cifras oficiales que emitía el Ministerio de Defensa.

Este panorama también ha dejado anuncios como la finalización de todos los espacios de diálogo que mantenía abierta la administración de Petro y la eliminación de la figura de los gestores de paz, que daba beneficios a ciertos cabecillas con el compromiso de colaborar con la justicia.

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Finalmente, en ese marco también se derogó la resolución presidencial firmada durante el gobierno de Juan Manuel Santos con el que prohibía el uso de glifosato. Si bien esta medida no abre la puerta a la fumigación con aspersión aérea, sí es el paso inicial para la exploración de esos mecanismos. Además, tanto el ministro del Interior, Rodrigo Lara, como el ministro de Justicia, Iván Cancino, llevarán propuestas ante el Congreso para ratificar ese giro en las política presidenciales y convertirlas en ley. Se trata de un estatuto antiterrorista, ya anunciado por Lara, y una nueva ley de sometimiento.

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