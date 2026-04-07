Congreso tiene lista de 244 aspirantes para ser Contralor General: comenzó el pulso político

Desde el Capitolio se conoció la lista de 244 candidatos para la Contraloría General. Habrá votación en el pleno del Congreso (Senado y Cámara). Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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El Senado ya tiene el listado definitivo de quienes aspiran a ocupar la jefatura de la Contraloría General, para el periodo que va desde el segundo semestre de este 2026 hasta el 2030. De acuerdo con el acta oficial, hay 244 candidatos para este cargo y un total de 26 inadmitidos.

Este pulso político toca al saliente y al entrante Congreso, pues el proceso comienza con los que terminan periodo el 20 de junio y culmina con quienes arrancan el 20 de julio. Eso hace que la disputa se entrelace, además, con los resultados de las presenciales que se convocaron para el 31 de mayo (primera vuelta) y el 21 de junio (segunda vuelta).

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La razón es que el guiño de quien llegue vía urnas a la Casa de Nariño se vuelve determinante para las votaciones que se deben dar con los legisladores que arrancan un nuevo periodo, por lo que esta elección se convierte en una de las primeras pruebas de la coalición que arme quien llegue a la jefatura del Estado.

Para ser elegido contralor se requiere como mínimo ser colombiano de nacimiento, tener más de 35 años, título universitario en ciencias jurídicas, humanas, económicas, financieras, administrativas o contables y experiencia profesional no menor a cinco años o como docente universitario por el mismo tiempo.

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Lo que sigue ahora con esta lista de elegibles con 244 candidatos es el de las pruebas de conocimiento, previstas para las próximas semanas. Después, ya en mayo, habrá una nueva notificación de admitidos.

El proceso continuará con la conformación de una lista de 10 elegibles, que estará a cargo de una comisión accidental y será publicada y entregada al Congreso en pleno después del 15 de mayo. De acuerdo con la ley, la lista de los 10 finalistas deberá cumplir con los criterios de paridad de género.

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¿Qué nombres hay? Son varios, pero algunos que han tenido juego entre la opinión son Carlos Mario Zuluaga, quien viene de ser vicecontralor y ahora apuesta por reemplazar a su exjefe, Carlos Hernán Rodríguez (quien está actualmente en el cargo). Zuluaga cuenta con varios respaldos en partidos tradicionales, particularmente en el Conservador.

Otro nombre que entró a la puja es el de Andrés Castro, el personero de Bogotá, quien ya había sido candidato a ese cargo. En la lista también están Gustavo García, exviceministro y excandidato al Congreso; Jorge Eliécer Laverde, secretario de la Comisión Sexta del Senado; Elvia Otero, exdirectora de la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata de la Contraloría. Y entre quienes salieron inadmitidos están el excandidato presidencial Alí Bantú y la congresista Sonia Bernal.

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Ahora viene una fase de reclamaciones, después de la cual todo pasa a la Universidad de Cartagena para seguir con el proceso. La decisión final, que se conocerá después del 20 de julio próximo, sale de una votación que realiza el Congreso en pleno (Senado y Cámara).

Vea aquí el listado competo:

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