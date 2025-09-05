Estos son los 59 ministros que ha tenido el gobierno Petro en tres años

El presidente Gustavo Petro y sus funcionarios en un consejo de ministros. Foto: Juan Diego Cano

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El clima ha sido agitado en la Casa de Nariño después de la derrota del gobierno de Gustavo Petro en la elección de magistrado del pasado miércoles en el Senado. La victoria de Carlos Camargo con 62 votos generó efectos políticos inmediatos entre los vecinos del Capitolio y el primer indicio fue la renuncia que se pidió a tres ministros provenientes de acuerdos con bancadas.

Paralelo a la sesión en el Congreso, desde el Dapre, en cabeza de Angie Rodríguez, se comunicaron con los ministros de Trabajo, Antonio Sanguino (Alianza Verde); Comercio, Diana Morales (Partido Liberal); y TIC, Julián Molina (Partido de la U). Tras eso, cónclaves se han desarrollado en el Ejecutivo, mientras el presidente está en una visita oficial a Japón, para determinar quién se queda y quién se va del gabinete e incluso de las direcciones de entidades claves para esos acuerdos políticos.

La sombra de un remezón ministerial vuelve a aparecer en el último año del “Gobierno del cambio”. Ya son 59 los ministros que han acompañado o acompañan al jefe de Estado en lo que lleva la primera fórmula de izquierda pura en el poder.

Sugerimos: “Defiende a los animales”: celebran aval constitucional a prohibición de corridas de toros

¿Cómo han sido los cambios entre los ministros de Petro?

Las carteras que más han sido sacudidas son Interior, Cancillería, Hacienda, Deporte, Transporte y Comercio, todas con cuatro cabezas en estos tres años. En la primera han pasado Alfonso Prada, Luis Fernando Velasco, Juan Fernando Cristo y actualmente se encuentra Armando Benedetti, quien tiene funciones presidenciales en medio del viaje del mandatario a Asia. Y la segunda también ha generado fuertes ruidos, pues a todos los que han pasado por allí los sigue una indagación en la Procuraduría por el tema de pasaportes: Álvaro Leyva, Luis Gilberto Murillo, Laura Sarabia y la actual canciller, Rosa Villavicencio.

No han sido menores tampoco los recambios en otra cartera clave, especialmente por el hueco fiscal que vive el país. Hacienda ha visto pasar a José Antonio Ocampo, Ricardo Bonilla (quien salió golpeado por el escándalo del saqueo a la UNGRD), Diego Guevara y Germán Ávila, quien presentó recientemente tanto el presupuesto para 2026 (por $556,9 billones) y la reforma tributaria (por $26,3 billones).

En Culturas también se han visto varios cambios. Primero llegó Patricia Ariza y le siguió Jorge Zorro como encargado entre febrero y agosto de 2023 antes de que aterrizara Juan David Correa. En este momento, en el puesto se encuentra Yannai Kadamani.

Le puede interesar: “Quien no gane la consulta tiene el compromiso de apoyar al que sí”: Gloria Ramírez

Los otros tres vienen de alianzas políticas que han mantenido, por lo general, sus cuotas. En Deporte, golpeado por no pocos escándalos de corrupción, se mantiene la influencia de un sector del Partido Conservador: María Isabel Urrutia, Astrid Rodríguez, Luz Cristina López y Patricia Duque. En Transporte, ahora la cuota la tiene el Partido Verde, con María Fernanda Rojas, pero también pasó Guillermo Reyes, William Camargo y María Constanza García. En Comercio, de un sector de los liberales, ha estado Germán Umaña, Luis Carlos Reyes, Cielo Rusinque como encargada por casi tres meses y Diana Morales, quien podría salir prontamente.

Las otras carteras han sufrido cambios no menores. Justicia ha tenido tres: Néstor Osuna, Ángela María Buitrago y Eduardo Montealegre, el autor del “decretazo” de la consulta popular. En la misma situación está Agricultura (Cecilia López, Jhenifer Mojica y Martha Carvajalino), Minas (Irene Vélez, Andrés Camacho y Edwin Palma), Educación (Alejandro Gaviria, Aurora Vergara y Daniel Rojas), TIC con cuotas del Partido de la U (Sandra Milena Urrutia, Mauricio Lizcano y Julián Molina), y Ambiente (Susana Muhamad, Lena Yanina Estrada e Irene Vélez como encargada).

Los recambios en el Ministerio de Igualdad han ocurrido en medio de rupturas en el mismo “Gobierno del cambio”. La vicepresidenta Francia Márquez estuvo en el cargo desde la creación de la cartera en 2023 hasta febrero de este año. A ella le siguió Carlos Rosero y ahora lo encabeza Juan Carlos Florián.

Lea también: Pacto Histórico radicó tutela contra el CNE para acelerar la decisión sobre su fusión

El resto de carteras ha tenido dos movimientos. En Salud, Carolina Corcho y Guillermo Jaramillo, quien ha sido uno de los más estables en el gabinete. El sector Vivienda ha sido encabezado por Catalina Velasco y Helga María Rivas. Y Ciencias con Arturo Luna y Yesenia Olaya.

En los últimos dos es donde también han sonado posibles salidas: Trabajo, ahora parte de la cuota de los verdes, con Gloria Inés Ramírez y Antonio Sanguino; así como Defensa, en donde estuvo Iván Velásquez y actualmente dirige el general (r) Pedro Sánchez.

Se trata del Gobierno con más recambios en ministerios y, con la posibilidad de más movimientos acercándose, la cifra aumentará. El mandatario fue enfático en que la decisión sobre el nuevo magistrado definiría todo el cuadro de alianzas en el Congreso y los coletazos ya se están sintiendo.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; dcristancho@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o lperalta@elespectador.com.