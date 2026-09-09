CNE anuncia proyecto para recuperar independencia fiscal: piden más de COP 2 billones

El Consejo Nacional Electoral (CNE) anunció en las sesiones que se discute el Presupuesto General de la Nación del 2027 que presentarán un proyecto para recuperar su independencia fiscal y con ello tener un manejo propio de recursos. Así lo expresó el presidente de ese tribunal electoral, Juan Felipe Lemos (La U), buscando salvar alrededor de COP 1,2 billones que administró la entidad en el último año y solicitando un aumento para el próximo año.

«No tendríamos cómo cumplir a cabalidad con nuestras funciones el próximo año», fueron las palabras con las que Lemos alertó sobre el recorte presupuestal al CNE. Según dijo, se le reduce a la entidad algo más de COP 900.000 millones, y agregó que los expertos y analistas apuntan a necesidades cercana a los COP 2,2 billones para el funcionamiento pleno del tribunal electoral.

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En ese bloque de riesgos, Lemos señaló que además del pago a funcionarios de planta de la entidad, también existen riesgos que tocan de lleno a los partidos. «Hoy en Colombia no se pueden realizar consultas internas de los partidos porque no tenemos un censo electoral de afiliados de cada uno de los partidos. Por eso que cada que hay una elección y cada que el partido quiere definir sus candidatos, tienen que convocar al censo general nacional», señaló Lemos.

Sin embargo, la determinación que impide el manejo de recursos por parte del CNE no es propio del Congreso, sino que es un ordenamiento realizado por parte de la Corte Constitucional. Y es que antes de las elecciones de primera vuelta el alto tribunal analizó los artículos 336 y 337 de la Ley 2294 de 2023 Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, con los que se había modificado el Estatuto Orgánico del Presupuesto para crear una sección presupuestal independiente para el CNE y otorgar facultades a su presidente para ordenar gasto.

En esa lectura la Corte concluyó que las disposiciones “eran contrarias a la Constitución por vulnerar el principio de unidad de materia, debido a que no tenían conexidad directa alguna con objetivo, meta, plan o estrategia de las Bases o con rubro del Plan Nacional de Desarrollo”. Por esta razón, la Sala determinó que vuelve a aplicarse la norma presupuestal que estaba vigente antes de los cambios.

Esa suspensión presupuestal entraría en vigencia a partir de 2027, pues los recursos para la organización de las elecciones estaban siendo ejecutados por el órgano electoral durante la vigencia 2026. Con ese panorama, el magistrado anunció que se presentará el proyecto de ley para «devolverle la autonomía presupuestal y administrativa al CNE» para que el mismo se pueda aplicar antes de las elecciones. «Sin esos recursos no tendremos la capacidad técnica, jurídica y administrativa de logística para cumplir un destacado papel de las elecciones que se avecinan», dijo.

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Lemos señala que el mantenimiento de la plataforma para inspección, vigilancia y control de las elecciones asciende a poco más de COP 779.000 millones y que se podría poner en riesgo el desarrollo de las regionales del próximo año. También dijo que hay más de COP 439.000 millones que se verían comprometidos y que están destinados para gastos de funcionamientos de los partidos, la reposición de gastos de campaña y los anticipos de financiación. Por último, dijo que también se comprometerían los recursos para el estatuto de la oposición.

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