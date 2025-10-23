Congreso y precandidatos reaccionan a la propuesta de Petro de una Constituyente

Presidente Gustavo Petro. Foto: EFE - Mauricio Dueñas Castañeda

En la mañana de este jueves se conoció el borrador del proyecto de ley con el que el gobierno del presidente Gustavo Petro busca convocar una Asamblea Nacional Constituyente. Se trata de una propuesta que llega a poco más de cuatro meses para las elecciones legislativas y a seis meses de las presidenciales, marcando directamente los debates electorales.

La propuesta, como era de esperarse, no ha pasado desapercibida y ha mostrado el clima de polarización que genera. Al respecto, el ministro de Justicia, Luis Eduardo Montealegre, quien presentó el borrador de proyecto de ley desde China, afirmó: “Colombia iniciará un camino para lograr un salto adelante en busca de la dignidad humana, autónomo. Daremos comienzo a un proceso constituyente que transforme al país. Algunas de 1991 se volvieron obsoletas, otras son utilizadas por sectores retardatarios para destruir las conquistas sociales. Esto debe cambiar”.

Desde quienes quieren llegar a la Casa de Nariño ya ha habido reacciones. La precandidata presidencial Vicky Dávila afirmó: “La Constituyente de Petro es una amenaza contra la democracia. Ojo con los planes de Petro, quiere perpetuar su poder en medio de una tormenta”. En contraste, el senador Iván Cepeda, durante el cierre de su campaña a la consulta del próximo domingo, afirmó que hacen falta “uno o varios mecanismos de implementación de los acuerdos, que pueden ser una Asamblea Nacional Constituyente o leyes y reformas”.

Por su parte, la senadora y precandidata Paloma Valencia (Centro Democrático) aseveró: “La creación de una buena constitución requiere de un gran consenso y este gobierno no ha logrado siquiera liderar los consensos necesarios para aprobar reformas puntuales importantes como la reforma pensional o la reforma a la salud”.

En el Congreso, ya hay voces en contra. Días previos a conocerse el proyecto, el presidente del Senado, Lidio García (Partido Liberal), dijo a El Espectador: “No puedes acomodar las cosas porque no te salgan bien. No porque a tu gobierno no le vaya bien vas a hacer una reforma constituyente para ver cómo te sostienes. Yo creo que el presidente Petro siempre fue un crítico de la perpetuidad en el poder y yo creería que él no va a ser lo mismo que criticó toda la vida. Esa constituyente tendría que ser aprobada por el Congreso de la República y no veo que el Congreso le vaya a dar los votos”.

Y agregó: “Si no es perpetuar al presidente, estarían buscando perpetuar un modelo de gobierno, el modelo de ellos. Este es un tema que hay que tener muy en cuenta, pero creo que aquí lo que va a haber es elecciones en marzo y en mayo y no veo que las posturas como las del pastor Alfredo Saade de reelección, que gritó el 20 de julio, vayan a suceder en el país”.

Luego de conocerse el proyecto de ley de Montealegre, el presidente del Senado afirmó: “Una constituyente no puede ser fruto de la coyuntura ni de la urgencia electoral. Requiere una concertación amplia, una visión compartida y un propósito nacional que hoy no existen. Forzarla desde la agitación política pondría en riesgo la estabilidad institucional, la confianza ciudadana y la seguridad jurídica.”.

El proyecto debe ser aprobado en cuatro debates en la Cámara de Representantes y cuatro más en el Senado. La senadora Angélica Lozano (Alianza Verde) aseveró: “Reconocen por fin que quieren cambiar toda la Constitución, tumbar a la caneca la Constitución de 1991. El trámite es largo, es detallado y la motivación del gobierno es campaña pura para buscar la reelección de Petro en 2030. No tiene ni pies ni cabeza la convocatoria que plantean, pero están en campaña”.

El senador Efraín Cepeda (Partido Conservador) dijo que “Como si la situación nacional no estuviera ya lo bastante convulsionada, el presidente Petro decidió añadirle un toque más de delirio con su cuento de la Constituyente, un proceso que exige al menos seis pasos complejos: Que el Congreso apruebe la ley de convocatoria, que la Corte Constitucional la revise, que se someta a una consulta popular que debe ser aprobada por una tercera parte del censo, que se elijan los delegados, que se instale la Asamblea y que se redacten las reformas. Un camino tan largo y exigente que a un presidente impopular, errático, incapaz de gobernar y obsesionado con el poder difícilmente le saldrá”.

Por su parte, el senador Mauricio Giraldo, también conservador, afirmó: “El Gobierno quiere refundar Colombia a su imagen y semejanza. Una Constituyente hecha por el Gobierno, con reglas del Gobierno y para perpetuar al Gobierno no es democracia, es abuso. Reescribir la Constitución en 90 días tal como lo dice la propuesta del Ministerio de Justicia es un fraude institucional”.

Así se convoca a una Constituyente en Colombia

El proyecto de ley presentado por el ministro Montealegre es solo un eslabón en un largo proceso que incluye a las tres ramas del poder y que se extendería por varios meses, como lo define el artículo 376 de la Constitución de 1991.

El primer paso es la aprobación del Congreso de una ley en la que se convoque a la Constituyente. Ese proyecto debe contar con la mayoría de las plenarias del Senado y Cámara y debe especificar: la convocatoria de la asamblea, su número de integrantes, cómo se elegirían, los temas a discutir y la fecha de inicio junto con su periodo. Luego de ello, el presidente debe sancionarla y remitirla a revisión de la Corte Constitucional. Si el alto tribunal la aprueba, la convocatoria debería ser de dos a seis meses después de la decisión.

Incluso, la Constitución indica que en las urnas no se debe preguntar solo si se aprueba o no la convocatoria, sino también incluir un listado de los temas que se tratarán. Y para que tenga validez, la debe aprobar una tercera parte del censo electoral. Es decir, debe tener cerca de 13 millones de votos a favor.

En todo caso, el presidente Petro ha mostrado su intención de llevar a cabo una constituyente. Incluso, ha dicho en el pasado que buscaría ser uno de los diputados que lleguen a ese órgano temporal para reformar la Constitución de 1991. De allí que la Casa de Nariño esté volcada a lograr llevar a cabo ese propósito, con la antesala de los fracasos en convocatorias populares, como la consulta de marzo pasado que se hundió en el Senado. El pulso arrancará este viernes en la Plaza de Bolívar y tendría un papel clave en los debates de las elecciones de 2026.

La propuesta presentada por el ministro de Justicia, Luis Eduardo Montealegre, plantea que la Constituyente tenga 71 delegatarios y dure tres meses. Los asambleístas se dividirían así: 44 elegidos por listas nacionales con paridad de hombres y mujeres, dos delegatarios al pueblo afrodescendiente, dos de pueblos indígenas, dos representantes de campesinos, dos de víctimas, dos sindicalistas, dos de jóvenes, dos pertenecientes al pueblo Rrom, dos de pueblos raizales y palenqueros, seis que representen a colombianos en el exterior, dos delegatarias de madres cabeza de familia, y tres personas representantes LGBTIQ+.

Pero, además, el proyecto de ley le daría facultades extraordinarias al presidente Petro para definir los requisitos de los delegatarios: “Revístase al presidente de la república de precisas facultades extraordinarias, por el término de seis (6) meses, contados a partir de la fecha de publicación de la presente ley para expedir normas con fuerza material de ley en las que precise los requisitos para ser delegatario, la definición de cada uno de los grupos mencionados y las generalidades del mecanismo democrático interno que cada uno de ellos implementará para la presentación de las listas de candidatos correspondientes”.

