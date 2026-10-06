Listos ajustes del Gobierno De la Espriella para la consulta previa: “se respeta”

“La consulta previa se respeta. El represamiento, no”, aseguró el ministro del Interior, Rodrigo Lara. Precisamente, este funcionario es quien viene liderando la construcción de estos ajustes y en las…

El Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella se encuentra trabajando en una cirugía a todo lo relacionado con los procesos de consulta previa. Y una de las primeras medidas que se encuentra alistando tiene que ver con la forma de unificar estos procedimientos con el avance de otros términos, en especial, en las obras de infraestructura.

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“La consulta previa se respeta. El represamiento, no”, aseguró el ministro del Interior, Rodrigo Lara. Precisamente, este funcionario es quien viene liderando la construcción de estos ajustes y en las últimas 24 horas dio nuevos avances.

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Lo que se pretende es que mientras se avanza en los procesos de consulta con comunidades se pueda avanzar en los requisitos de, por ejemplo, licencias ambientales. Esta es una forma en que se podría andar en paralelo en el desarrollo de obras clave, sin dejar de lado el requisito legal de atender las necesidades de quienes viven cerca de las zonas de influencia de los procedimientos.

“Meta: en 90 días, reducción sustancial del represamiento, decisiones y cierres. El núcleo del derecho no se toca. Lo que se acaba es el expediente sin dueño, el trámite opaco y el proceso que no cierra. Directiva presidencial y proyecto de ley para darle seguridad jurídica, precisión y transparencia al procedimiento”, enfatizó Lara.

Buenas noticias para el desarrollo de Colombia 🇨🇴!



Viene una reforma al procedimiento de la consulta previa sin afectar su núcleo!



La consulta previa se respeta. El represamiento, no.



Presentamos el plan de destrabe, transformación y sistematización de la Dirección de la… pic.twitter.com/krL4XizokY — Rodrigo Lara 🇨🇴 (@Rodrigo_Lara_) October 6, 2026

Y agregó que, para llegar a esos lineamientos, se va a “digitalizar el 100 % de los expedientes represados. Ventanilla única digital. Un responsable y una fecha por proceso. Alertas, términos y tablero nacional de control. Comité independiente de seguimiento, que no sustituye a la Autoridad ni decide los procesos”.

El ministro del Interior señaló que la consulta previa se mantiene en toda su esencia, pues —de acuerdo con el Ejecutivo— se respeta el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que la establece en Colombia. Además, que la Constitución de 1991 que la ratificó y la Ley 21 del mismo año que la reglamentó igualmente se mantiene.

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Pero, para darle un nuevo impulso al desarrollo del país, según Lara, “eliminamos el test de proporcionalidad. No reemplaza el diálogo ni el derecho. Solo evita que, agotada la actuación, el cierre quede suspendido en un trámite adicional sin término. La autoridad decide con lo que obra en el expediente”.

El vicepresidente José Manuel Restrepo respaldó estos pasos que se están dando en la cirugía a la consulta previa y advirtió que es necesaria para que en el país, de acuerdo con su postura, se garantice “la confianza inversionista” y al mismo tiempo se mantengan las garantías de las comunidades a las que este proceso protege.

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“La confianza inversionista se construye precisamente así: con instituciones que escuchan, procesos transparentes, responsables definidos y decisiones que llegan a término”, enfatizó Restrepo.

En todo caso, hay sectores que alertan sobre estas modificaciones y que advierten que, posiblemente, podrían debilitar los derechos de las comunidades.

Vea aquí un análisis de la cirugía a la consulta previa:

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