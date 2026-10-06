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Estos son los detalles del estatuto antiterrorista que presentará el Gobierno al Congreso

El Ministerio del Interior, en cabeza de Rodrigo Lara, fue el encargado de estructurar el articulado. Se presentará a la par del proyecto de ley de sometimiento a cargo del ministro de Justicia, Iván Cancino, y llegará en los próximos días al Legislativo.

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Redacción Política
Ministro del Interior designado, durante el empalme con el gobierno saliente de Gustavo Petro
El Ministerio del Interior de Rodrigo Lara estuvo a cargo de la formulación del estatuto antiterrorista.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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El gobierno de Abelardo de la Espriella ya tiene listo el estatuto antiterrorista que presentará al Congreso en los próximos días. El proyecto está a cargo del Ministerio del Interior de Rodrigo Lara y se radicará a la par de la ley de sometimiento que alista el ministro de Justicia, Iván Cancino. Ambos tienen un norte claro de no dar gabelas a los grupos criminales, que entrarán a la categorización de grupo terrorista bajo los parámetros de esos mismos articulados.

“Este gobierno va a perseguir a las organizaciones ilegales. Daremos las…

Por Redacción Política

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Comentarios
  • javier(96673)Hace 4 minutos
    De la Espriella es un personaje tenebroso.
  • Lalo(70277)Hace 5 minutos
    El estatuto de seguridad de Turbay Ayala inspiró a estos fachos y lo mejoran.
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