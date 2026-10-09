Cristina Lombana llega a la Secretaría de Transparencia de Abelardo de la Espriella

Como ha hecho con varios nombramientos de su gobierno, el presidente anunció la designación por redes sociales. En este caso, mientras que Lombana seguía siendo magistrada de la Corte Suprema. Un día después de la…

Tal como lo anunció el presidente Abelardo de la Espriella, Cristina Lombana será su secretaria de Transparencia. La ahora exmagistrada de la Corte Suprema de Justicia, cuyo periodo terminó ayer 8 de octubre, ya surtió el primer paso para su nombramiento en el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE).

Como ha hecho con varios nombramientos de su gobierno, el presidente anunció la designación por redes sociales. En este caso, mientras que Lombana seguía siendo magistrada de la Corte Suprema. Un día después de la terminación de su periodo en la rama judicial, su hoja de vida se subió a la página de Presidencia. Con esto, solo queda la firma del decreto con el que el presidente la nombra en este cargo.

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"Con la magistrada Lombana vamos a estructurar y articular un bloque de búsqueda contra la corrupción, con toda la capacidad institucional del Estado para perseguir a quienes hayan saqueado o pretendan saquear los recursos públicos", aseguró el mandatario. Lombana pasó por la Sala de Instrucción de la Corte, en la que llevó casos de miembros del Congreso. También tuvo a su cargo el expediente contra la senadora del Pacto Histórico, Martha Peralta, por el caso de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

Este es un cargo relativamente nuevo en le Estado colombiano, también es conocido como el “zar anticorrupción”. Como una de las banderas de campaña de Abelardo de la Espriella, la Secretaría de Transparencia tendrá una función clave, en el marco de las múltiples denuncias que se ha hecho desde el seno de las instituciones sobre la administración anterior de Gustavo Petro.

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Hoja de vida de Cristina Lombana publicada en la página de aspirantes de Presidencia. Foto: Captura de Pantalla

Lombana, en relación con el gobierno anterior, tiene una disputa pública con el exministro de Interior, Armando Benedetti. Como magistrada, fue ponente de un escrito de acusación contra Benedetti por presunto tráfico de influencias en el caso del Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (Fonade). En su momento, tras una orden de allanamiento contra una de sus viviendas en Puerto Colombia, Benedetti calificó a Lombana de “loca, demente y delincuente”. Esto le valió la apertura de una investigación formal por parte de la Procuraduría.

Antes de su llegada a la Corte Suprema de Justicia, Lombana se desempeñó como jueza en la Justicia Penal Militar. El pasado en esta instancia de las Fuerzas Militares se alinea con la visión y defensa que ha hecho el presidente De la Espriella alrededor de la Fuerza Pública. Toda la experiencia laboral de Lombana, según la hoja de vida que se encuentra en los registros públicos, ha sido en el sector público.

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Ahora, Lombana pasa de la rama judicial al campo ejecutivo como una ficha clave para la articulación y desarrollo de la política anticorrupción del gobierno de Abelardo de la Espriella. Llega el mismo día en el que Iván Name y Andrés Calle, protagonistas de la investigación por la corrupción en la Ungrd, quedan en libertad por vencimiento de términos. No obstante, ellos seguirán vinculados a ese caso. Su llegada la oficina de Transparencia sigue dando forma al círculo cercano del presidente De la Espriella en el poder.

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