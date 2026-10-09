Se abrió polémica por cuestionamientos a títulos de ministras: Gobierno ya respondió

A través de sus redes sociales, Pedraza comparó los títulos presentados en sus plataformas, con registros públicos y respuestas de las universidades implicadas. En el caso de la…

La senadora Jennifer Pedraza (Dignidad y Compromiso) cuestionó a dos ministras del gobierno de Abelardo de la Espriella por lo que serían, bajo su óptica, posibles omisiones en sus hojas de vida. Se trata de Paola Holguín (Culturas) y Ana María Vesga (Salud), quienes respondieron directamente a los señalamientos de la congresista y aclararon su estatus académico.

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A través de sus redes sociales, Pedraza comparó los títulos presentados en sus plataformas, con registros públicos y respuestas de las universidades implicadas. En el caso de la mincultura, señaló que Holguín se presenta como magíster en Estudios Políticos, aunque según un documento de la Universidad Pontificia Bolivariana (UPB), la funcionaria no se graduó del posgrado.

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La señora @PaolaHolguin, aparte de mala ministra, es una mentirosa: se presenta como Magister en Estudios Políticos pero, según la información que me entregó la misma @upbcolombia, no le ha otorgado ese título.



¿Cuál es la necesidad de mentir para inflar un perfil? En los… pic.twitter.com/s4R0AMQEc2 — Jennifer Pedraza Sandoval (@JenniferPedraz) October 8, 2026

La senadora advirtió que, aunque el título no figura en los registros públicos que tiene que entregar la ministra para acceder al cargo, sí aparecía en los anuncios de sus redes sociales. Ante el cuestionamiento, la funcionaria pública señaló que, si bien estudió el posgrado, aprobó las materias y su proyecto de grado, no se graduó.

Aclaración ⚠️



1. Si soy buena o mala Ministra con 2 meses de gestión, terremoto y sorteando deuda heredada de 185 mil millones, desorden administrativo y una planta duplicada, es un tema debatible.



2. En todos los documentos públicos es claro que soy egresada o que cursé… pic.twitter.com/21EofOTNA8 — Paola Holguín 🇨🇴 (@PaolaHolguin) October 8, 2026

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La Universidad Pontificia Bolivariana, en la que Holguín cursó este posgrado, emitió un comunicado en que admitían y corregían una publicación en la que presentaba a su alumna como "egresada de la Maestría en Estudios Políticos". Tal como afirmó Holguín, la institución aseguró que ella sí cursó todo el plan de estudios, pero no se graduó.

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En el caso de Ana María Vesga, Pedraza cuestionó su magíster en Economía de la Salud y del Medicamento de la Universitat Pompeu Fabra. La congresista publicó el registro público del Sigep, en el que no aparece este posgrado.

🚨La ministra @AnaVesga_G se presenta en la página oficial del @MinSaludCol como "magíster en Economía de la Salud y del Medicamento" de la Universitat Pompeu Fabra.



Pero en su hoja de vida de SIGEP aparece que NO se ha graduado de ese máster, incluso no aparece ningún soporte… pic.twitter.com/xlekmvQ4f2 — Jennifer Pedraza Sandoval (@JenniferPedraz) October 8, 2026

La minsalud le respondió a la congresista con su título del posgrado en la universidad española. “El control político es bienvenido, la rigurosidad también”, le respondió la funcionaria a través de su cuenta de X. En la publicación, adjuntó el documento que certifica la veracidad de su título. Como es un título obtenido en el exterior, debe ser convalidado ante autoridades colombianas.

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Senadora @JenniferPedraz para responder a su inquietud adjunto titulo universitario. El control político a la función pública es bienvenido, la rigurosidad también. https://t.co/y5Pxv29n3j pic.twitter.com/xqo2pAzX7I — Ana Maria Vesga (@AnaVesga_G) October 8, 2026

La discusión sobre los títulos universitarios en la función pública, en tiempo reciente, tomó relevancia por el caso de Juliana Guerrero y la Fundación Universitaria San José. Además, el gobierno actual durante su campaña, en medio de los escándalos del gobierno Petro y los títulos falsos, que cuestionó Pedraza, convirtió a la meritocracia en una de sus banderas de campaña.

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