Se abrió polémica por cuestionamientos a títulos de ministras: Gobierno ya respondió

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La senadora Jennifer Pedraza (Dignidad y Compromiso) cuestionó a dos ministras del gobierno de Abelardo de la Espriella por lo que serían, bajo su óptica, posibles omisiones en sus hojas de vida. Se trata de Paola Holguín (Culturas) y Ana María Vesga (Salud), quienes respondieron directamente a los señalamientos de la congresista y aclararon su estatus académico.
A través de sus redes sociales, Pedraza comparó los títulos presentados en sus plataformas, con registros públicos y respuestas de las universidades implicadas. En el caso de la mincultura, señaló que Holguín se presenta como magíster en Estudios Políticos, aunque según un documento de la Universidad Pontificia Bolivariana (UPB), la funcionaria no se graduó del posgrado.
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La senadora advirtió que, aunque el título no figura en los registros públicos que tiene que entregar la ministra para acceder al cargo, sí aparecía en los anuncios de sus redes sociales. Ante el cuestionamiento, la funcionaria pública señaló que, si bien estudió el posgrado, aprobó las materias y su proyecto de grado, no se graduó.
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La Universidad Pontificia Bolivariana, en la que Holguín cursó este posgrado, emitió un comunicado en que admitían y corregían una publicación en la que presentaba a su alumna como "egresada de la Maestría en Estudios Políticos". Tal como afirmó Holguín, la institución aseguró que ella sí cursó todo el plan de estudios, pero no se graduó.
En el caso de Ana María Vesga, Pedraza cuestionó su magíster en Economía de la Salud y del Medicamento de la Universitat Pompeu Fabra. La congresista publicó el registro público del Sigep, en el que no aparece este posgrado.
La minsalud le respondió a la congresista con su título del posgrado en la universidad española. “El control político es bienvenido, la rigurosidad también”, le respondió la funcionaria a través de su cuenta de X. En la publicación, adjuntó el documento que certifica la veracidad de su título. Como es un título obtenido en el exterior, debe ser convalidado ante autoridades colombianas.
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La discusión sobre los títulos universitarios en la función pública, en tiempo reciente, tomó relevancia por el caso de Juliana Guerrero y la Fundación Universitaria San José. Además, el gobierno actual durante su campaña, en medio de los escándalos del gobierno Petro y los títulos falsos, que cuestionó Pedraza, convirtió a la meritocracia en una de sus banderas de campaña.
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maría(52338)•Hace 17 minutosCualquiera hace los cursos, si no se graduó es porque no escribió la tesis, pero le resta importancia no porque no sea importante sino porque a gente como esa les valen nada el conocimiento y la integridad.
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WilsonP(f5y1z)•Hace 27 minutosQue vergüenza ajena se siente al ver que estos funcionarios públicos mienten sobre sus logros académicos como el caso de la ex senadora Holguín súmele la de la U Pontificia que se presta para este tipo de cosas y luego sale diciendo que fue una confusión, hágame el bendito favor. Que se puede esperra de estos funcionarios: Corrupción e ineptitud