El Gobierno adelanta tres audiencias públicas para discutir el proyecto de ley con las comunidades. La primera jornada fue el lunes 23 de noviembre en el Salón Elíptico del Capitolio Nacional de Bogotá, siguió…

Las Comisiones Económicas Conjuntas del Congreso desarrollan una serie de audiencias públicas en torno a la ley de ajuste fiscal que, tras varios cambios —como no gravar a los productos de la canasta familiar con IVA—, espera tener buen ambiente en el Capitolio para ser aprobada en primer debate en los primeros días del mes de diciembre.

El Gobierno adelanta tres audiencias públicas para discutir el proyecto de ley con las comunidades. La primera jornada fue el lunes 23 de noviembre en el Salón Elíptico del Capitolio Nacional de Bogotá, siguió el jueves 26 de noviembre en Cali y su última cita será este viernes 27 en Barranquilla.

Lea: Así se mueve Alejandro Ordóñez para destrabar la relación entre Gobierno y Congreso

El presidente de la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes, Ape Cuello (Partido Conservador), aseguró desde Cali que esta Ley de Ajuste Fiscal “no tiene nada acordado” entre el Congreso y el gobierno más allá de no “gravar el IVA en la canasta básica o los agroinsumos. Hasta ahí hemos avanzado”, agregó Cuello. Además dio detalles de lo que vendrá para conseguir las mayorías en esa comisión, aseguró que los días sábado, lunes y martes habrá reuniones “para ir concertando con Hacienda nuestras conclusiones”.

Mientras el presidente Abelardo de la Espriella se niega a tener contacto directo con el oficialismo y la oposición, su principal puente con el Congreso, el ministro del Interior, Alejandro Ordóñez, ya trazó una serie de estrategias con las que debe impulsar casi que en tiempo récord los puntos clave de la agenda del Gobierno en el Capitolio. Para cumplir con esa tarea el jefe de la cartera política apenas dispone de tan solo tres semanas antes de finalizar las labores legislativas de este 2026, en medio un escenario en el que los partidos ya han sentado posiciones concretas para recuperar el poder de negociación.

Le puede interesar: Solo 10 notarías en cuatro ciudades movieron COP 158.000 millones en un año: así operan

La cohesión para ese proyecto ha sido casi nula, al punto que el vicepresidente José Manuel Restrepo, quien es de sus principales promotores, ha tenido que establecer acercamientos con algunas bancadas para lograr su aprobación. Allí también ha sido partícipe Ordóñez, quien ya sentó a varios partidos para examinar sus propuestas.

Los encuentros, según supo este diario, se han dado con las bancadas conservadora, liberal y de Cambio Radical en las últimas 48 horas. También ha habido citas con La U y la Alianza Verde. Sin embargo, un desayuno que estuvo programado con el Centro Democrático no llegó a buen puerto y tuvo que ser reagendado. Eso sí, el ministro del Interior ya ha movido varias fichas para fortalecer el lazo con la bancada uribista: eso, al menos, en el Congreso.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno De la Espriella y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en más temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com; lmejia@elespectador.com; ntorres@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.