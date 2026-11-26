Mientras el presidente Abelardo de la Espriella se niega a tener contacto directo con el oficialismo y la oposición, su principal puente con el Congreso, el ministro del Interior, Alejandro Ordóñez, ya trazó una serie de estrategias con las que debe impulsar casi que en tiempo récord los puntos clave de la agenda del Gobierno en el Capitolio. Para cumplir con esa tarea el jefe de la cartera política apenas dispone de tan solo tres semanas antes de finalizar las labores legislativas de este 2026, en medio un escenario en el que los partidos ya…

Mientras el presidente Abelardo de la Espriella se niega a tener contacto directo con el oficialismo y la oposición, su principal puente con el Congreso, el ministro del Interior, Alejandro Ordóñez, ya trazó una serie de estrategias con las que debe impulsar casi que en tiempo récord los puntos clave de la agenda del Gobierno en el Capitolio. Para cumplir con esa tarea el jefe de la cartera política apenas dispone de tan solo tres semanas antes de finalizar las labores legislativas de este 2026, en medio un escenario en el que los partidos ya han sentado posiciones concretas para recuperar el poder de negociación.

21 días han pasado desde que Ordóñez juramentó ante De la Espriella tras la intempestiva salida de Rodrigo Lara de esa cartera, dejando a la incertidumbre una serie de proyectos que ya caminaban los pasillos del Capitolio. Y tras su llegada el pasado 4 de noviembre, son tres momentos clave los que han marcado la agenda del exprocurador y que para algunas bancadas ya da luces de cómo será su relación con el Legislativo.

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El primero se presentó el 12 de noviembre, cuando por primera vez pisó el Congreso en un foro que cuestionó el papel de la JEP tras 10 años de la firma del Acuerdo de Paz. El segundo fue el pasado martes 24 cuando tuvo la primera toma de contacto oficial con Senado y Cámara, donde su presencia valió para que avanzara una adición presupuestal de COP 5,3 billones destinada, en su mayoría, al Fondo Milagro. La última fue, precisamente, la de este miércoles, cuando el Congreso conmemoró los 100 años del Capitolio Nacional. Entre actos solemnes y numerosos encuentros, Ordóñez alineó algunos partidos para establecer puntos comunes de los próximos meses.

“El Congreso de la República está destinado a reflejar, de algún modo, nuestras aspiraciones como pueblo; a ser la voz de quienes no tienen voz; a ser la caja de resonancia de nuestras contradicciones. Pero también es el espacio que nos hemos dado para que, a pesar de ello, podamos construir consensos y no simplemente mayorías circunstanciales. Es tan importante el Congreso en sus dos cámaras que por eso es necesario fortalecerlo”, dijo Ordóñez en medio de un discurso de 10 minutos ante el pleno del Legislativo.

Continúa el debate de la adición al Presupuesto General de la Nación de 2026, una propuesta del Gobierno Nacional presentada por @minhacienda.



Desde el Salón Elíptico de @CamaraColombia, el ministro del Interior, Alejandro Ordóñez, junto con el viceministro general,… pic.twitter.com/j5IGhgIsur — MinInterior Colombia (@MinInterior) November 25, 2026

La intervención fue clara: el ministro retomará las banderas de su antecesor –Rodrigo Lara– e impulsará ese proyecto “antimermelada” para hacer más transparentes las relaciones entre Ejecutivo y Legislativo. El mensaje llega mientras el Gobierno se la juega por impulsar una reforma de ajuste fiscal que en más del 50 % de su articulado tiene reparos de todas las bancadas. La medida es impopular por querer aumentar, entre otros, rubros como el IVA a la canasta familiar a meses del pulso político por las elecciones regionales del 2027.

La cohesión para ese proyecto ha sido nula, al punto que el vicepresidente José Manuel Restrepo, quien es de sus principales promotores, ha tenido que establecer acercamientos con algunas bancadas para lograr su aprobación. Allí también ha sido partícipe Ordóñez, quien ya sentó a varios partidos para examinar sus propuestas.

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Los encuentros, según supo este diario, se han dado con las bancadas conservadora, liberal y de Cambio Radical en las últimas 48 horas. También han habido citas con La U y la Alianza Verde. Sin embargo, un desayuno que estuvo programado con el Centro Democrático no llegó a buen puerto y tuvo que ser reagendado. Eso sí, el ministro del Interior ya ha movido varias fichas para fortalecer el lazo con la bancada uribista: eso, al menos, en el Congreso.

De un lado, el Ministro acompañó a Restrepo a esa reunión que sostuvo el 15 de noviembre, en Rionegro (Antioquia), con el líder natural de esa colectividad, el expresidente Álvaro Uribe. Allí la delegación del Gobierno, que también incluyó al ministro de Hacienda, Miguel Gómez, escuchó con detenimiento y recibió de manos de Uribe la propuesta que ese partido hará para reajustar esa ley fiscal.

El ministro del Interior, Alejandro Ordóñez, en la celebración de los 100 años del Capitolio Foto: Ministerio del Interior

Por si fuera poco, en esos mismos movimientos de Ordóñez se presentó un escenario que llegó a ser impensado en la oposición. El ministro sentó a dos figuras importantes de la oposición: los senadores Wilson Arias (Pacto Histórico) y Duvalier Sánchez (Alianza Verde), esto en una reunión en la que se garantizó la evaluación del Ejecutivo a las numerosas propuestas que los bloques opositores presentarán a proyectos del Gobierno.

Siguiendo esa senda, este mismo miércoles, en el Salón Boyacá del Congreso, a unos metros de la plenaria de la Cámara, la bancada uribista de esa corporación se reunió con el viceministro del Interior, Carlos Ramiro Chávarro, en una cita cerrada en la que se tocaron apartado clave de la agenda del Ejecutivo. La cita transcurrió con intermitencia, pues los votos uribistas eran necesarios para aprobar la apropiación de recursos para el Fondo Milagro.

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Pero si de citas hablamos, mientras el Centro Democrático era atendido por Chávarro, un bloque del partido Liberal –y uno que otro conservador– estrechó manos con Ordóñez en una sala contigua al elíptico central. Aunque todo fue extraoficial, eso va en línea de un correo que ya llegó a varias bancadas para sostener encuentros de carácter político con Ordónez. En efecto, godos, liberales, la U, Cambio Radical e incluso los Verdes ya tienen en sus correos esa invitación. A la fecha, según supo El Espectador, varios ya han aceptado.

Desde el Capitolio la postura en el grueso de las bancadas es clara: “El ajuste fiscal ya no es del Gobierno. Ellos deben ceder, pues si no ceden, se irán derrotados”. Pero es que no solo será esa ley que se ponga en juego en el transcurso de las próximas tres semanas. A las plenarias de Senado y Cámara ya llegará la ley de competitividad del Ministerio de Comercio; mientras que la próxima semana tendrían que dar inicio con los debates del ajuste fiscal y la reforma que dará presupuesto propio al Consejo Nacional Electoral. Todos esos proyectos tienen pleno respaldo del Gobierno y mensajes de urgencia e insistencia.

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#CongresoPleno | El presidente del Senado, @honohenriquez inició su intervención: “Hace cien años, Colombia terminó de construir esta casa, la casa de los colombianos”. pic.twitter.com/iV3foshENl — Senado de la República 🇨🇴 (@SenadoGovCo) November 25, 2026

Ahora bien, pese a los diálogos con Arias y Sánchez, la oposición no es optimista frente al trato que puedan tener con Ordóñez. Otras figuras como Ariel Ávila (Alianza Verde), Jennifer Pedraza (Dignidad y Compromiso) y un fuerte bloque del Pacto Histórico no lo ven con ojos conciliadores. En efecto, lo catalogan como una figura cerrada y que no cederá ante las peticiones de ningún sector, a pesar del costo político que esto pueda implicar. También aluden a su pasado político para cuestionar su proceder y marcar líneas rojas en medio de tensiones entre oposición y Gobierno.

Ahora bien, hay sectores que ven como positiva su llegada y los primeros acercamiento que ya han tenido. Su valoración en las mesas directivas de Senado y Cámara es alta, donde, incluso, se ha llegado a mencionar "formas diferentes" a las que aplicaba Lara en esta misma cartera.

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Un punto que recrudece el pulso tiene que ver con los señalamientos que desde el gobierno De la Espriella han realizado al expresidente Gustavo Petro, esto por acusaciones de usar contratos del Estado a cambio de favores sexuales. Todo ese expediente que está liderando el director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Carlos Ríos, ya está en manos de la Fiscalía y tocaría a otras figuras importantes relacionadas con el Pacto.

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En ese sentido, Ordóñez se pronunció y habló de una “burdelización” del Estado e incluso le dijo directamente a Petro: “Lo del aumento de la violencia intrafamiliar, resulta francamente cínico, el país sabe que la paz familiar no hizo otra cosa que denigrarse durante su gobierno”. Sus declaraciones se sitúan en una confrontación directa entre el gobierno actual y la anterior administración que, entre otras, también comprende un interés electoral de cara a las regionales del 2027.

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El contexto de confrontación ha sido propicio para dar cuenta de una fuerte fragmentación política y en la que Ordóñez quiere entrar para evitar una temprana ruptura de la bancada oficialista del Congreso. Son, en efecto, alrededor de 190 votos que entre Senado y Cámara hoy tiene el Ejecutivo, pero que no ha logrado amarrar tras tres meses en el poder. Será tarea primaria de Ordóñez evitar que ese número disminuya significativamente a meses de que la hoja de ruta del gobierno De la Espriella llegue al Capitolio. El ajedrez político se seguirá reacomodando.

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