De los 920 despachos notariales que hay en el país, 591 se encuentran bajo el amparo de un funcionario de carrera y otros 329 están bajo la figura de interinidad o encargo, lo que facilita que esos despachos puedan terminar como una suerte de moneda de cambio para eventuales transacciones burocráticas de los gobiernos de turno. Una de las razones por las suelen aparecer en ese tipo de negociaciones son los ingresos que en algunos casos, de forma individual, superan los COP 35.000 millones anuales.

El juego de poder en estas oficinas ha sido clave a tal punto que en las últimas cuatro administraciones, como lo reveló El Espectador en su edición del fin de semana, los jefes de Estado han realizado cerca de 636 movimientos. Ahí se incluye el primer nombramiento en este sector por parte del presidente Abelardo de la Espriella.

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El peso de esos nombramientos también se mide en la ruta por la cual se ejecuta. Una designación cuenta con luz verde de la Casa de Nariño y es efectuada por el Ministerio de Justicia y la Superintendencia de Notariado y Registro. Actualmente, en esos dos cargos están Iván Cancino y Joaquín José Méndez Llach, respectivamente. Y algunas de las hojas de vida que analizan, al igual que en ejecutivos anteriores, tienen lazos con sectores políticos que son claves para la gobernabilidad.

Por eso, los ingresos también son importantes. Solo en 2025, diez notarías ubicadas entre Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla sumaron un total de ingresos de COP 158.526 millones procedentes de 110.645 procesos notariales referentes a escrituración y que se vinculan de forma directa a actos inmobiliarios. Son, en efecto, ese tipo de procedimientos los que mayores réditos dejan a cualquier notario y que pueden elevar su salario a un promedio que ronda los COP 15 millones mensuales.

Este listado comprende 10 tipos de procesos y que, por su cotidianidad, pasan desapercibidos. Ahí están, entre otros, compraventas, hipotecas o los derivados de divorcios y la separación de bienes. Por ello, despachos como el de la Notaría 29 de Bogotá pueden llegar a efectuar hasta 20.965 actos de este tipo e ingresar más de COP 13.848 millones anuales. Esa oficina fue la que más procesos notificó ante el Supernotariado durante 2025, aunque no fue la que más recursos movió. En ese rango es la cuarta, según información a la que accedió El Espectador.

Solamente por los actos inmobiliarios y de registro, la Notaría 15 de Medellín, con 18.520 actos, reportó un ingreso neto de COP 35.156 millones. Esa cifra es clave, pues de allí no solo dependen los ingresos en los que los notarios tienen participación –resaltando que no son funcionarios públicos, sino particulares que ofrecen un servicio público– , pues una fracción de ese dinero se destina para el Fondo Cuenta Especial del Notariado, un bolsillo fiscal que sirve para subsidiar las notarías de menores ingresos y procesos.

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En ese mismo rango de alto movimiento está la Notaría 27 de Bogotá, una oficina que el año pasado reportó COP 22.876 millones en tan solo 11.746 actos. Esa fue la segunda de mayores ingresos. El tercer lugar fue para la Notaría Quinta, también en Bogotá, que en apenas 8.089 actos dejó un registro de COP 15.822 millones y el quinto puesto lo obtuvo la Notaría 38 de Bogotá (12.877 actos y COP 13.150 millones).

Este último caso, por ejemplo, fue uno de los despachos que movió el expresidente Gustavo Petro previo a la salida de su mandato. Desde el 20 de mayo de 2026 –semanas antes de la primera vuelta presidencial– allí llegó Erika Andrea Macías Cárdenas. Sobre su gestión aún no hay registros oficiales. El aterrizaje de Macías Cárdenas se produjo por el retiro forzoso –cumplir más de 70 años– de Eduardo Durán Gómez, quien estaba frente a ese despacho.

Nos reunimos con el equipo de @Findeter para intercambiar perspectivas y explorar posibilidades de cooperación que permitan sumar capacidades en beneficio de los territorios.



Seguimos trabajando de manera articulada para impulsar iniciativas que contribuyan al desarrollo del… pic.twitter.com/hAq54BlxF0 — Supernotariado (@Supernotariado) November 17, 2026

Un caso similar ocurre en la Notaría 25 de Medellín con un reporte de COP 11.664 actos y que también dejó su cargo en mayo de este año. Allí estaba Jorge Iván Carvajal y a la fecha no se ha nombrado un sucesor. Eso implica que ese despacho abre una vacante y puede ser objeto de deseo para futuros nombramientos que ya se alistan en el gobierno De la Espriella.

Además de Medellín y Bogotá, Barranquilla es la tercera ciudad que aparece en este tipo de actos. La Notaría Tercera de la capital del Atlántico lidera en su departamento porque es la que mayores procesos efectúa. Son 9.366 procedimientos y alrededor de COP 11.241 millones que pasaron por sus arcas en 2025, dando una importancia significativa a ese despacho. El mismo, así como de las ocho de las 10 notarías con mayor flujo de recursos, pertenece a funcionarios de carrera.

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Por otro lado, Cali cierra este ranking de movimientos en la Notaría Cuarta que reportó el año pasado uno COP 10.812 millones mediante 7.823 procesos inmobiliarios. Pero es que fuera de este apetecido listado notarial también hay otros que pueden llegar a ser objeto de disputa política y que se encuentran a plena disposición para nombramientos desde la jefatura de Estado.

Se trata de la Notaría 26 de Bogotá, que hoy está en funcionamiento bajo la jurisdicción de Alfonso García Manasse, nombrado en julio de 2026. El año pasado su despacho movió COP 10.026 millones. La Notaría 21, con Benjamín Veloza Rubiano al frente desde agosto del 2025, reportó COP 8.527 millones; la Notaría 44 de Bogotá tiene en encargo a Diana Torres Sánchez y un reporte de COP 7.193 millones. Todos, en efecto, fueron nombramientos con luz verde en el gobierno de Gustavo Petro y que llevaron la firma de varios de sus exministros de Justicia.

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Todos los exaltos funcionarios que firmaron los decretos de nombramiento le dijeron a El Espectador que este proceso inicia con solicitudes presentadas a la Superintendencia de Notariado y Registro; luego va a una valoración jurídica y posteriormente se plasma la firma ministerial. De forma unánime remarcaron que ninguno de estos nombramientos les fueron solicitados directamente por el expresidente o integrantes de su gabinete y que los mismos llegaban tras filtros del Supernotariado. Y al estar en interinidad o encargo, pueden ser ajustados, si así lo desea el Gobierno de De la Espriella.

¿Cómo funciona este proceso? Según ha quedado definido dentro de las resoluciones que rigen el funcionamiento notarial en el país, un porcentaje que corresponde a los derechos de registro que para algunos casos de compraventa tocan el 8,76 %, mientras que otro tipo de actos oscilan entre el 9,11 % y 13,33 % del total del monto del proceso. Sin embargo, todo depende del tipo de proceso a efectuar.

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Este contexto aumenta la expectativa en el sector sobre el manejo que le dará De la Espriella en los próximos cuatro años y en torno a si materializará su apuesta de campaña de no gobernar mediante transacciones burocráticas. En efecto, el jefe de Estado ya dio su primer paso al nombrar a Alejandro Eusebio Padrón en la Notaría 63 de Bogotá y frenar hasta 41 nombramientos que se habían decretado con Petro. A ello se suma, además, que en plataformas oficiales ya se proyectan hasta siete posibles nombramientos que están bajo análisis en la Supernotariado.

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