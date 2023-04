De la Calle sobre el dinero de la paz: “No fue un problema de falta de planificación”

Humberto de la Calle, senador de la Coalición Alianza Verde Centro Esperanza. Foto: El Espectador - Óscar Pérez

El pasado 11 de abril el presidente Gustavo Petro anotó, durante el Consejo Nacional de Paz, Reconciliación y Convivencia (CNPRC), que, aunque tiene voluntad para cumplir el Acuerdo de Paz que se firmó en 2016 con las FARC, no hay dinero suficiente para hacerlo.

“Yo me pregunto, ¿se firmó ese Acuerdo con la intención de aplicarlo o con la intención de desarmar a las Farc y después, a la colombiana, refundir todas las cosas? “Yo sí quiero aplicar el Acuerdo de Paz, pero el Acuerdo de Paz vale 150 billones. Si lo firmó el gobierno de Santos a nombre del Estado y la sociedad queda ahí representada, entonces, díganme ¿de dónde voy a sacar 150 billones?”, indicó el mandatario.

Sus palabras suscitaron diversas reacciones, entre ellas la de Rodrigo Londoño, presidente del partido Comunes y firmante del Acuerdo de Paz, quien dijo que celebraba el compromiso del presidente y que “el costo financiero de cumplir lo pactado, por más alto que parezca, es un costo ínfimo frente a la posibilidad de construir un país en paz con justicia social”.

Por su parte, el senador Humberto de la Calle, quien hizo las veces de jefe del equipo negociador del Gobierno de Juan Manuel Santos, manifestó su desacuerdo con las palabras del presidente: “Doctor Petro: es inaceptable y decepcionante que usted afirme que a La Habana fuimos a engañar a las FARC. Ahora la prioridad es cumplir el Acuerdo”, dijo en su cuenta de Twitter.

En el trino se recopilan algunas declaraciones que el senador dio en entrevista con Caracol Televisión: “Hacienda y Planeación estuvieron desde las negociaciones mirando el impacto fiscal de cada una de las propuestas que se discutieron con el resto del Gobierno en Bogotá. Nosotros íbamos y veníamos. Esto se llevó a un documento CONPES donde se establecía claramente cuáles eran las fuentes del presupuesto, las de regalías, las de cooperación internacional”.

De la Calle, quien fue enfático en que debía protestar ante las afirmaciones de Petro con respeto y gran vehemencia, dijo que:“Ahí puede haber un llamado del presidente en el sentido de qué tanto eso lo volvieron realidad los gobiernos y cada gobierno deberá responder, pero no fue un problema de falta de planificación”.

“Es que pintan esto como si hubiéramos sido un grupito de tramposos a ver cómo engañábamos a las FARC Nosotros, la delegación del Gobierno y el Gobierno, en esas conversaciones, fue honorable. Nosotros no fuimos a engañar a nadie, las FARC no fueron engañadas, tampoco nos engañaron, fueron decisiones fructíferas, hubo un acuerdo, la comunidad internacional nos aplaudió y estuvo ahí presente. Cada tema aparecía en la mesa y la comunidad internacional lo miraba y lo avalaba. Entonces eso me produce alguna decepción. Yo quiero ser respetuoso con el señor presidente, pero esto es una descalificación personal”, aseveró el congresista.

