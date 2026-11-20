Desde la capital del Valle del Cauca, Petro afirmó: "quizás no hay que esperar el voto, lo que hay es actuar en las calles y de inmediato". El choque entre…

En las últimas horas se dio el choque más fuerte de los primeros meses de gobierno entre el presidente Abelardo de la Espriella y el expresidente Gustavo Petro. En el marco del balance de la jornada de manifestaciones, el jefe de Estado aseguró que no aceptaría que el exmandatario "promueva un golpe de Estado", refiriéndose a las declaraciones que dio el líder del Pacto Histórico en Cali.

Desde la capital del Valle del Cauca, Petro afirmó: "quizás no hay que esperar el voto, lo que hay es actuar en las calles y de inmediato". El choque entre los líderes políticos desató una ola de reacciones desde todos los sectores ideológicos, en el marco de la discusiones sobre la ley de ajuste fiscal, razón de la convocatoria a las manifestaciones de este jueves 19 de noviembre. El cruce de declaraciones se suma a las múltiples críticas que ha realizado en exmandatario sobre el proceso electoral que rigió en las presidenciales de 2026, que no han sido apoyadas por la comunidad internacional o la Registraduría Nacional. Mientras que De la Espriella, por su parte, mantiene la retórica de que una eventual victoria del Pacto en esas elecciones hubiera resultado en una "dictadura".

Publicidad

El expresidente Petro contestó a las declaraciones de De la Espriella en las que lo calificó como "corrupto y amoral". Desde su cuenta de X, el anterior jefe de Estado señaló que "si un tirano va contra la vida y la existencia de su pueblo, entonces es el pueblo el que decidirá sobre el tirano". En el balance que dio el jefe del Ejecutivo este jueves, advirtió que si bien lo señalamientos personales no le importaban, no iba a aceptar "que atenten contra la democracia, contra la institucionalidad o que promuevan un golpe de Estado, queriendo destruir a Colombia".

La democracia es el poder del pueblo. Significa que las decisiones de un pueblo libre son mandato.



Nunca los pueblos dan golpes de estado, estudie y lea Abelardo, es el pueblo la fuente del poder.



Su insulto es a Colombia porque amenaza con justicias extranjeras cuya bandera… — Gustavo Petro (@petrogustavo) November 20, 2026

Desde el oficialismo, el senador Rafael Nieto (Centro Democrático) llamó la atención sobre el tarimazo que dio Petro desde Cali, advirtiendo que las declaraciones del líder de la oposición eran "una invitación a derrocar al gobierno y constituyen una instigación a delinquir". En esta línea, el congresista oficialista confirmó que presentará una denuncia penal y señaló que los cambios de gobierno está regidos por la Constitución y no por "apreciaciones o los caprichos de los dirigentes políticos en el gobierno o en la oposición".

Léalo aquí: De la Espriella respondió a Petro: "No voy a aceptar que promueva un golpe de Estado"

Iván Cepeda, líder de la oposición y excandidato presidencial del Pacto que llegó al Congreso tras esta derrota electoral, fue mencionado por De la Espriella en las declaraciones sobre el supuesto "golpe de Estado" y respondió en las últimas horas. A través de su cuenta de X, el también senador afirmó: "Si a alguien tienen que investigar las autoridades de EEUU es al socio y amigo de narcotraficantes, y ciudadano estadounidense, Abelardo de la Espriella".

"No se trata de esperar hasta el 2027, no se trata de esperar hasta el 2030 […] Es la movilización popular masiva la que lleva a cambiar el Gobierno actual ilegítimo. Quizás no hay que esperar el voto, lo que hay es que actuar en las calles y de inmediato”, sostiene Petro.… pic.twitter.com/uNEEhbZAzG — Rafael Nieto Loaiza (@RafaNietoLoaiza) November 20, 2026

El señalamiento de Cepeda sobre las autoridades judiciales de Estados Unidos es una respuesta directa al llamado que realizó el jefe del Ejecutivo a estas mismas instancias, pero sobre la figura del expresidente Petro. De la Espriella aseguró que al expresidente deberían "investigarlo, procesarlo y, ojalá, encarcelarlo", en la misma línea argumentó que la administración anterior fue una "empresa criminal".

De hecho, el jefe de Estado envió en la noche de este jueves una carta a todo su gabinete en la que pidió a sus ministros "romper con las viejas costumbres" y cumplir con el mandato que recibió en las urnas. Según la misiva que reveló Noticias RCN, el presidente De la Espriella le exigió a su equipo ministerial no pagar deudas políticas y corregir "inmediatamente" si incurrían en un error. En ese texto, afirmó que llegó al poder del Ejecutivo "sin el respaldo de los grandes cacaos, del empresariado organizado, de los gremios, de las encuestadoras y de los medios de comunicación tradicionales".

Le puede interesar: Gobierno entró en debate interno por operativos con tropas gringas: hay cautela en Congreso

El presidente Abelardo de la Espriella le habló directamente al exmandatario Gustavo Petro y aseguró que “no [va] a permitir que promueva un golpe de Estado”. Además, aseguró que hay competencia de la justicia estadounidense para adelantar indagaciones en torno a su antecesor en… pic.twitter.com/5f1lb85G8r — El Espectador (@elespectador) November 20, 2026

Tras el cruce de declaraciones, desde el oficialismo se maneja la misma línea que trazó el jefe de Estado de calificar los señalamientos de Petro como un "golpe de Estado". Así lo han hecho figuras del Capitolio como Juan Espinal y Daniel Briceño (Centro Democrático) o Julio César Triana (Cambio Radical). También se pronunció la excandidata presidencial y exsenadora uribista Paloma Valencia. Del otro lado del espectro ideológico, la oposición redobla sus críticas sobre las políticas económicas del gobierno, además de los señalamientos sobre el manejo de los recursos para la reconstrucción, como lo hizo durante las manifestaciones la exsenadora y líder del Pacto, María José Pizarro.

Esta es la carta que le envió el presidente De la Espriella a su gabinete:

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno De la Espriella y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en más temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com; lmejia@elespectador.com; ntorres@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.