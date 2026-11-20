Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
/
En las últimas horas se dio el choque más fuerte de los primeros meses de gobierno entre el presidente Abelardo de la Espriella y el expresidente Gustavo Petro. En el marco del balance de la jornada de manifestaciones, el jefe de Estado aseguró que no aceptaría que el exmandatario "promueva un golpe de Estado", refiriéndose a las declaraciones que dio el líder del Pacto Histórico en Cali.
Desde la capital del Valle del Cauca, Petro afirmó: "quizás no hay que esperar el voto, lo que hay es actuar en las calles y de inmediato". El choque entre los líderes políticos desató una ola de reacciones desde todos los sectores ideológicos, en el marco de la discusiones sobre la ley de ajuste fiscal, razón de la convocatoria a las manifestaciones de este jueves 19 de noviembre. El cruce de declaraciones se suma a las múltiples críticas que ha realizado en exmandatario sobre el proceso electoral que rigió en las presidenciales de 2026, que no han sido apoyadas por la comunidad internacional o la Registraduría Nacional. Mientras que De la Espriella, por su parte, mantiene la retórica de que una eventual victoria del Pacto en esas elecciones hubiera resultado en una "dictadura".
El expresidente Petro contestó a las declaraciones de De la Espriella en las que lo calificó como "corrupto y amoral". Desde su cuenta de X, el anterior jefe de Estado señaló que "si un tirano va contra la vida y la existencia de su pueblo, entonces es el pueblo el que decidirá sobre el tirano". En el balance que dio el jefe del Ejecutivo este jueves, advirtió que si bien lo señalamientos personales no le importaban, no iba a aceptar "que atenten contra la democracia, contra la institucionalidad o que promuevan un golpe de Estado, queriendo destruir a Colombia".
Desde el oficialismo, el senador Rafael Nieto (Centro Democrático) llamó la atención sobre el tarimazo que dio Petro desde Cali, advirtiendo que las declaraciones del líder de la oposición eran "una invitación a derrocar al gobierno y constituyen una instigación a delinquir". En esta línea, el congresista oficialista confirmó que presentará una denuncia penal y señaló que los cambios de gobierno está regidos por la Constitución y no por "apreciaciones o los caprichos de los dirigentes políticos en el gobierno o en la oposición".
Léalo aquí: De la Espriella respondió a Petro: "No voy a aceptar que promueva un golpe de Estado"
Iván Cepeda, líder de la oposición y excandidato presidencial del Pacto que llegó al Congreso tras esta derrota electoral, fue mencionado por De la Espriella en las declaraciones sobre el supuesto "golpe de Estado" y respondió en las últimas horas. A través de su cuenta de X, el también senador afirmó: "Si a alguien tienen que investigar las autoridades de EEUU es al socio y amigo de narcotraficantes, y ciudadano estadounidense, Abelardo de la Espriella".
El señalamiento de Cepeda sobre las autoridades judiciales de Estados Unidos es una respuesta directa al llamado que realizó el jefe del Ejecutivo a estas mismas instancias, pero sobre la figura del expresidente Petro. De la Espriella aseguró que al expresidente deberían "investigarlo, procesarlo y, ojalá, encarcelarlo", en la misma línea argumentó que la administración anterior fue una "empresa criminal".
De hecho, el jefe de Estado envió en la noche de este jueves una carta a todo su gabinete en la que pidió a sus ministros "romper con las viejas costumbres" y cumplir con el mandato que recibió en las urnas. Según la misiva que reveló Noticias RCN, el presidente De la Espriella le exigió a su equipo ministerial no pagar deudas políticas y corregir "inmediatamente" si incurrían en un error. En ese texto, afirmó que llegó al poder del Ejecutivo "sin el respaldo de los grandes cacaos, del empresariado organizado, de los gremios, de las encuestadoras y de los medios de comunicación tradicionales".
Le puede interesar: Gobierno entró en debate interno por operativos con tropas gringas: hay cautela en Congreso
Tras el cruce de declaraciones, desde el oficialismo se maneja la misma línea que trazó el jefe de Estado de calificar los señalamientos de Petro como un "golpe de Estado". Así lo han hecho figuras del Capitolio como Juan Espinal y Daniel Briceño (Centro Democrático) o Julio César Triana (Cambio Radical). También se pronunció la excandidata presidencial y exsenadora uribista Paloma Valencia. Del otro lado del espectro ideológico, la oposición redobla sus críticas sobre las políticas económicas del gobierno, además de los señalamientos sobre el manejo de los recursos para la reconstrucción, como lo hizo durante las manifestaciones la exsenadora y líder del Pacto, María José Pizarro.
Esta es la carta que le envió el presidente De la Espriella a su gabinete:
👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno De la Espriella y otras noticias del mundo político.
✉️ Si tiene interés en más temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com; lmejia@elespectador.com; ntorres@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.
-
Ana María(44086)•Hace 27 segundos¿Y las pruebas? Como todo lo de los abogaduchos de pacotilla ¡no hay!
-
HaroldFer(32718)•Hace 1 minutoLa ineptitud de ADLE es suficiente para que se le derrumbe su gobierno.
-
Victor(61349)•Hace 1 minutoEl efecto abelardo: Ante un panorama con condiciones financieras más restrictivas para el próximo cuatrenio, la Ocde proyecta que el crecimiento del PIB real se reduzca de 2,6 % en 2025 y 2026 a alrededor de 2,1 % en 2027, mientras que la tasa de desempleo, que se situó en 8,5 % para 2026, podría llegar a 8,8 % para el próximo año.
-
Tayrona(31467)•Hace 3 minutosEl Papucho Pistolas aka ADELA sale como un culicagado a pedirle a sus hermanos mayores los gringolos, que lo defiendan. Y es el dueño del poder en Colombia. Madure culicagado que usted es dizque un presidente de un país no un niño de papi y mami.
-
antonio(7747)•Hace 10 minutosSolo 55.000 focas petroñeras salieron a marchar el dia de ayer. Ya Petro es historia, tuvo 4 años para representar a la izquierda pero lo único que hizo fué desprestigiarla. José Mujica debe estar revolcándose en su tumba, un verdadero ejemplo de la izquierda, un verdadero revolucionario. Durante su poresidencia nunca mencioó a los tupamaros, grupo guerrillero al que perteneció, pero Petro lo único que hizo fue añorar su grupo terrorista.
-
Gabriel(10726)•Hace 13 minutosRefisal o frenpresidente tiene una sal que va a acabar con Colombia….3 días después de su circo de posesión, el terremoto, la selección perdió, los republicanos perdieron cámara y senado, Netanyahu perdió su puesto….. todos lo que ama De Laspriella le va mal, pobre Colombia tan amada por este remedo de “dirigente “
-
Tayrona(31467)•Hace 20 minutosCuando se elige como presidente un payaso lo que se espera es un circo como gobierno. Bienvenidos al circo de la patria milagro y su estrella el payaso Milagrito. VIVA CRISTO REICH!.
-
Robert(36139)•Hace 7 minutosPues vamos de payaso en payaso, y de circo en circo. El gobierno anterior se destaco por tener al payaso mas descarado de la arena, con sus diferentes shows. Mariposas amarillas por do quier, desfalco unidad de riesgo, desfalco ecopetrol, desfalco compra aviones, lavado de dinero de campana, consumo de perico ventiado, familia narcotraficante y defensores pagos con contratos . Que mas circo que ese?
-
-
PEDRO JULIO(12551)•Hace 23 minutosMas allá de lo que diga Petro, las justas protestas hechas y las que se harán contra la "BRUTALIDAD ADMINISTRATIVA" de Abelardo por sus ataques con sevicia a campesinos, indígenas, afros, pescadores, trabajadores y ciudadanos, debe ser rechazada con contundencia. El desmonte del Estado Social de Derecho realizado en 100 días, es prueba total de la BRUTALIDAD ADMINISTRATIVA, que atenta contra la soberanía, como el memorando que suscribió a espaldas con U.S.A. y ataques al patrimonio ambiental.
-
Frapolo(7328)•Hace 37 minutosEl ilegítimo presi no se cansa de hacer el ridículo, pidiendo a los gringos, ante quienes se arrodilla, que investiguen a Petro por "promover golpes de estado". El defensor de m4fiosos es a quien piden los demócratas investigar.
-
Pedro Juan Aristizábal Hoyos(86870)•Hace 37 minutosQué tipo tan mentiroso este Abelardo, no cambie la narrativa, usted es el que le está dando un golpe a la democracia. Vino a destruir el país con sólo 100 días largos. Usted es la copia de Maduro y cada día nos volvemos màs como Venezuela. Si no sabía gobernar para que se presentó?
-
Álamo(88990)•Hace 55 minutosLo único que faltaba: declaración de ¡golpe de estado!; que ya recibió con el sismo que lo recibió y la respuesta que ha dado: reforma tributaria disfrazada, con ¡golpe a la clase media!, canasta familiar incluida… ¡No más violencia MÁS IVA!!
-
Brayan Tibocha(jbw8b)•Hace 1 horaAbelardo: PF no caiga en el juego del drogadicto borrachín. El mala vida estuvo cuatro años anunciando un golpe de estado que nunca llegó porque sólo estaba en su cerebro frito por las drogas y la pornografia. El degenerado no tiene fuerza política y tampoco credibilidad. Las menesterosas marchas de ayer lo demuestran. Siga concentrado en su excelente gobierno.
-
Juancho(17942)•Hace 1 horaA los tres meses ya está con el sol a la espalda. Los golpes de Estado los dan los militares y ellos le andan ayudando a realizar sus Tik toks.