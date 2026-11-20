El presidente Abelardo de la Espriella le respondió al expresidente Gustavo Petro por sus declaraciones durante el discurso que dio esta tarde en Cali, en el marco de la segunda protesta que convocó la oposición contra la administración actual. Tras dar un balance de la jornada de manifestaciones, le dijo al exmandatario que no va a aceptar "que atente contra la democracia o promueva un golpe de estado, como cuando era guerrillero". En esa misma línea, afirmó que las declaraciones del líder del Pacto Histórico "atentan contra la democracia y…

El presidente Abelardo de la Espriella le respondió al expresidente Gustavo Petro por sus declaraciones durante el discurso que dio esta tarde en Cali, en el marco de la segunda protesta que convocó la oposición contra la administración actual. Tras dar un balance de la jornada de manifestaciones, le dijo al exmandatario que no va a aceptar "que atente contra la democracia o promueva un golpe de estado, como cuando era guerrillero". En esa misma línea, afirmó que las declaraciones del líder del Pacto Histórico "atentan contra la democracia y la institucionalidad".

En el balance de la jornada de protestas, el jefe de Estado hizo un llamado a las autoridades judiciales de Estados Unidos para que el expresidente Petro sea investigado, procesado y "ojalá encarcelarlo", afirmó De la Espriella. En esa línea, el jefe del Ejecutivo afirmó que el gobierno anterior fue una "empresa criminal" que dejó "finanzas profundamente deterioradas y escándalos de corrupción que deben esclarecerse".

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¡CON LA DEMOCRACIA Y CON COLOMBIA, NO SE METAN! 🇨🇴



Hoy quedó demostrado que en Colombia hay un Gobierno que garantiza la protesta pacífica, pero que no permitirá que la violencia, el vandalismo y los bloqueos se impongan sobre los derechos de millones de ciudadanos.



Al cierre… pic.twitter.com/39qcpRTFmF — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) November 20, 2026

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La respuesta llega tras el discurso de Petro en Cali, en donde el expresidente señaló: "Abelardo renuncie, tiene que ser la consigna del pueblo colombiano”. En ese mismo discurso en el que pidió la la renuncia del jefe de Estado, Petro criticó las decisiones económicas del jefe del Ejecutivo en relación con el proyecto de ajuste fiscal, afirmó que era el pueblo colombiano el que debía "restaurar la democracia real" en Colombia, pidiendo la salida de De la Espriella antes de su periodo constitucional que va hasta el 7 de agosto de 2030.

El presidente Abelardo de la Espriella le habló directamente al exmandatario Gustavo Petro y aseguró que “no [va] a permitir que promueva un golpe de Estado”. Además, aseguró que hay competencia de la justicia estadounidense para adelantar indagaciones en torno a su antecesor en… pic.twitter.com/5f1lb85G8r — El Espectador (@elespectador) November 20, 2026

"No se trata de esperar hasta 2027, no se trata de esperar hasta 2030. La movilización debe ser ya, permanente y cada vez más amplia. Es la movilización popular masiva la que lleva a cambiar el gobierno actual ilegítimo, quizás no hay que esperar el voto, lo que hay es que actuar en las calles y de inmediato", fue la línea con la que Gustavo Petro insistió en sus críticas sobre las políticas de Abelardo de la Espriella. Declaración que este último calificó como "promover un golpe de Estado".

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Por su parte, el jefe del Ejecutivo señaló que tanto Petro como el senador y excandidato presidencial Iván Cepeda "no tienen autoridad moral para absolutamente nada", refiriéndose a las críticas sobre sus políticas en estos meses de gobierno. Además, afirmó que las críticas personales que hacen desde la oposición no le interesan, pero que no negociará "la estabilidad de la república". "Una cosa sos sus ataques personales contra mí (…) y otra muy distinta es cualquier intento de quebrantar el orden constitucional", afirmó De la Espriella.

Sobre la jornada de manifestaciones, el mandatario señaló que ninguna vía fue bloqueada por más de 30 minutos, pues "fue la orden directa a la Fuerza Pública". "Mi gobierno garantiza el derecho de todos, incluso de los que se oponen a mis decisiones, pero protestar no es bloquear carreteras", señaló De la Espriella, quien también puntualizó sobre las acciones de los uniformados antidisturbios en inmediaciones de la Universidad Nacional.

"Al cierre de la jornada, el 97 % de las 285 actividades se desarrolló pacíficamente, con cerca de 55.000 participantes. Nuestra Fuerza Pública realizó 12 intervenciones y logró cuatro capturas", fue el balance que entregó el jefe de Estado sobre la segunda jornada de protestas de la oposición a su administración.

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