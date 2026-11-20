Desde la Casa de Nariño analizan al detalle si plantear en el Congreso el debate sobre la posibilidad de que tropas estadounidenses operen en territorio colombiano. El Legislativo recibió el aviso por cuenta del canciller Omar Bula, quien después de anunciar que se presentaría la solicitud lo antes posible estuvo reunido a altas horas de la noche con el presidente Abelardo de la Espriella para examinar si tendrían los apoyos en un Capitolio que ve con cierto recelo la incursión extranjera en operativos nacionales.

La discusión no es menor. Desde un inicio, la adhesión de Colombia a la iniciativa del Escudo de las Américas generó ruido por sus alcances y fue el ministro de Defensa, Jorge Mora, el que aclaró que en ningún momento se había avalado la operación de las Fuerzas Armadas estadounidenses en Colombia. Las declaraciones de Bula le abren la puerta a que ese debate se dé, pero el freno para que ocurra estaría dentro del mismo Congreso, incluso en las filas oficialistas.

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El Espectador pudo confirmar que esa solicitud no ha llegado al Capitolio y, más allá de eso, ni siquiera se ha planteado a senadores y representantes cercanos al presidente. La Casa de Nariño todavía analiza si hacerlo, pues si bien la discusión del ajuste fiscal se encaminó tras el anuncio del mandatario de no gravar la canasta familiar, todavía no está construida la ponencia que tendrá que votarse antes del 2 de diciembre para pasar a las plenarias. Las prioridades para los vecinos del Palacio presidencial son otras y en el Ejecutivo lo saben.

🇨🇴🇺🇸 La cooperación en defensa entre Colombia y Estados Unidos se traduce en capacidades concretas para nuestra Fuerza Pública.



Estados Unidos entregó a la @FuerzaAereaCol una aeronave Hércules C-130 completamente operativo, con mejoras en navegación, comunicaciones y control de… pic.twitter.com/U4asSlB2Gr — Mindefensa (@mindefensa) November 19, 2026

El anuncio de Bula ocurrió cerca de las 8 p. m. en Catam, después de una reunión de cerca de una hora con Pete Hegseth (secretario de Guerra), Mora y la cúpula militar. Y se dio en medio de las revelaciones de The New York Times sobre una negativa de De la Espriella a EE. UU. para pedir este tipo de permisos en el Congreso por la falta de apoyo que recibiría una solicitud de esta envergadura. El mismo jefe de Estado negó que eso fuera cierto y, en esa vía, recalcó que “Colombia y Estados Unidos mantienen una cooperación sólida y cada vez más estrecha en materia de seguridad, inteligencia y lucha contra los carteles de la droga y las organizaciones narcoterroristas”.

“Nuestros requerimientos en materia de cooperación con los Estados Unidos siempre han estado enfocados en fortalecer las capacidades militares, tecnológicas, operacionales y de inteligencia de nuestra Fuerza Pública, no en solicitar la presencia de tropas extranjeras en territorio colombiano, asunto que, por lo demás, sería competencia del Congreso de la República. Contamos con unas Fuerzas Militares profesionales y experimentadas que necesitan más herramientas, tecnología y recursos para combatir con contundencia al narcoterrorismo”, aseguró el mandatario.

Es falsa la información publicada por The New York Times, según la cual yo rechacé un plan de cooperación con los Estados Unidos para realizar operaciones conjuntas contra el narcoterrorismo.



NO HE RECHAZADO NINGUNA PROPUESTA DEL GOBIERNO DEL PRESIDENTE DONALD TRUMP.



Por el… pic.twitter.com/fnNnv47MbE — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) November 19, 2026

Ese es el mensaje que se le ha querido recalcar al Legislativo y en las filas oficialistas están divididos por su apoyo a ese tema. Si bien se le ha dado el visto bueno al apoyo en equipos, tecnología e inteligencia para la lucha contra el narcotráfico y las estructuras criminales, también queda en el aire la cuestión de la soberanía en caso de que se vaya un paso más allá y se permita el ingreso de tropas para operativos en territorio. Hegseth fue claro en su paso por Bogotá que la cooperación se hará con respeto a la Constitución y las leyes, y fue más allá al decir que el objetivo principal es fortalecer las capacidades en Colombia: “Cuando unimos nuestras capacidades, nuestra planificación, inteligencia, alianzas y cooperación, somos mucho más efectivos”.

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“Bienvenido el respaldo de Estados Unidos contra los carteles. Esa alianza fortalece a nuestras Fuerzas Militares y a la Policía Nacional para recuperar las regiones donde hoy manda el crimen. Ningún cartel puede estar por encima de la ley ni someter a los ciudadanos con la extorsión”, señaló el senador Christian Garcés (Centro Democrático) sobre las declaraciones del secretario de Guerra.

De acuerdo con el artículo 173 de la Constitución, entre las atribuciones del Senado está “permitir el tránsito de tropas extranjeras por el territorio de la República”, algo que de por sí plantea —para algunos sectores— dudas jurídicas al no hablar explícitamente de operaciones militares. En esa corporación, el Pacto Histórico cuenta con 26 sillas, las cuales votarán todas en oposición a ese tema en caso de que la solicitud se haga. Los otros 76 están sujetos a una negociación con el Ejecutivo, pues si bien han apoyado la alianza en materia de inteligencia y de recursos técnicos, la minucia de las operaciones requiere otro tipo de discusión interna.

A la fecha, todo el oficialismo ha respaldado el ingreso al Escudo de las Américas y por esa vía es que también el Gobierno está reforzando la relación bilateral con la Casa Blanca de Donald Trump. Según documentos internos de la Cancillería, la participación en esa iniciativa creada “no se formalizó mediante tratado, acuerdo, memorando de entendimiento ni otro instrumento de incorporación o adhesión”, sino que “Colombia fue incluida entre los Estados participantes por solicitud expresa del mandatario”.

“La cooperación derivada de la adhesión a la A3C y de los acuerdos bilaterales vigentes no autoriza operaciones militares autónomas de los Estados Unidos en territorio colombiano, se limita a actividades de asesoría, asistencia técnica, entrenamiento, enlace e intercambio de información e inteligencia, sin que implique el desplazamiento de unidades militares organizadas y armadas como fuerza combatiente”, se lee en documentos del Ministerio de Defensa que llegaron al Congreso.

Ahora, sí se proyectan más acercamientos de este tipo en los próximos meses. Por eso es que, tras ese encuentro con Hegseth, el funcionario estadounidense aseguró que Colombia sería la sede de la siguiente reunión de esa coalición, algo que ocurriría a principios del próximo año. En ese anuncio, indicó que era “un mensaje fuerte de los países fuertes, soberanos, unidos para superar a los narcoterroristas transnacionales”.

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Incluso, la visita del vicepresidente de Estados Unidos, J. D. Vance, a Colombia iba a ocurrir en ese marco. El encuentro, al que asistiría De la Espriella, se iba a dar en Medellín, la que fue bautizada por el jefe de Estado —desde antes de que se posesionara y por petición del alcalde de esa ciudad, Federico Gutiérrez— como la sede del Escudo de las Américas en el país.

Pero más allá de ese apoyo frontal que se le ha dado desde el oficialismo a la nueva relación con Estados Unidos, que también ve en Colombia un aliado con intereses similares, en el Congreso esperan con cautela la solicitud. Y el Palacio presidencial, por su lado, analiza si es oportuno abrir ese debate en momentos en los que necesita a su coalición unida para que le dé el guiño a otros proyectos más prioritarios.

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