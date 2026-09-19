De la Espriella anuncia entrega de viviendas para firmantes de paz en La Guajira

El anunció llegó durante su viaje en ese departamento en el que De la Espriella y parte de su gabinete realizaron un consejo de seguridad y…

El presidente Abelardo de la Espriella anunció en Riohacha (La Guajira) la reactivación de un proyecto que permitirá la entrega de 200 viviendas para firmantes de paz. El jefe de Estado señaló que es importante promover esta iniciativa, pues en el marco del cumplimiento de esa promesa que inició durante el gobierno de Gustavo Petro, tan solo se entregaron 20 de las casas de las prometidas preliminarmente.

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El anunció llegó durante su viaje en ese departamento en el que De la Espriella y parte de su gabinete realizaron un consejo de seguridad y posteriormente un encuentro con mandatarios regionales en el que se establecieron varios puntos para el desarrollo de esa región. Dentro de los principales anuncios estuvo la solicitud de apertura de investigación que hizo el presidente contra el director de la Universidad de La Guajira, Carlos Robles Julio, pero presuntas actuaciones ilegales. También hubo anuncios en materia de migración y seguridad.

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Pero en ese mismo acto también se anunció la reactivación el programa la Ciudadela de Paz ‘Bertulfo Álvarez’, una iniciativa que busca la "reactivación de inversiones por aproximadamente COP 7.500 millones para avanzar en proyectos del Plan Departamental de Agua y atender las necesidades de abastecimiento y prestación de servicios en el departamento". En ese marco se encuentra establecida la construcción de por lo meno 200 viviendas para firmantes de paz. Sin embargo, hasta la fecha tan solo se han entregado 20.

"El proyecto contempla 200 viviendas para firmantes de paz y sus familias. Hasta hoy solo se han entregado 20 viviendas y quedan pendientes 180. Para terminar esas 180 viviendas vamos a destinar COP 22.000 millones que ya están fondeados, contratados y disponibles en el Ministerio de Vivienda", dijo el presidente. Además, ordenó al ministro Jaime Andrés Beltrán que debe haber acción inmediata para ese proceso.

Por orden del Presidente @ABDELAESPRIELLA se reactiva la construcción de la Ciudadela de Paz 'Bertulfo Álvarez' para 200 firmantes de paz en Fonseca, La Guajira. pic.twitter.com/RhpcjMW99m — Jaime Andrés Beltrán (@soyjaimeandres) September 17, 2026

Sobre esa política el jefe de esa cartera dijo que "se acabó el abandono. Hoy estamos destrabando recursos para que La Guajira tenga respuestas concretas frente a una necesidad básica: agua potable para sus comunidades. Son COP 7.500 millones que se convierten en soluciones. Recursos que estaban pendientes de avanzar y que hoy ponemos en marcha para atender necesidades reales del territorio.”.

Y con ese panorama esa cartera desagregó el plan de atención en hasta cuatro fases. La primera consiste en COP 4.000 millones para atención inmediata y en la que "se destinarán recursos para llevar agua potable mediante carrotanques"; COP 2.000 millones para Uribia que financiarán estudios y diseños de sistemas de abastecimiento de agua potable para estructurar nuevas soluciones en la Alta Guajira; COP 500 millones para Maicao para financiar estudios y diseños de plantas de abastecimiento de agua potable; y por último COP 1.000 millones "para avanzar en acciones orientadas a mejorar las condiciones de prestación de los servicios de agua potable y saneamiento básico en La Guajira".

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Ese programa se desarrolla en medio de los numerosos anuncios de proyectos que ha realizado el presidente desde la Costa Caribe. En el mismo sentido se anunciaron proyectos en Bolívar, departamento al que el jefe de Estado destinará aproximadamente COP 500.000 millones para el desarrollo de iniciativas en la región.

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