Este miércoles, la plenaria aprobó que se creara una comisión accidental con la finalidad de estudiar a fondo el fallo y emitir un informe que luego será votado por la Cámara. Esta proposición fue…

La Cámara de Representantes empezará el análisis de fondo del paquete de artículos de la reforma pensional que devolvió la Corte Constitucional al Congreso. Aunque el alto tribunal determinó que la mayor parte de ese articulado se ajusta a la Constitución, le dio 30 días a esa corporación legislativa 30 días para corregir errores en su trámite.

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Cámara creó una comisión para estudiar los artículos de la pensional que devolvió la Corte

Este miércoles, la plenaria aprobó que se creara una comisión accidental con la finalidad de estudiar a fondo el fallo y emitir un informe que luego será votado por la Cámara. Esta proposición fue presentada por Jonathan Eduardo Pineda (Centro Democrático) y Simón Molina (Creemos), y dispone que esa célula estará "compuesta por los firmantes y/o aquellos que la mesa directiva disponga y será coordinada por el firmante principal de la presente proposición".

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¡La Cámara aprobó nuestra proposición!



Propuse la creación de una Comisión Accidental para estudiar y hacer seguimiento a la reforma pensional, y hoy la @CamaraColombia dio luz verde a esta iniciativa.



Asumiré la coordinación de este espacio con una tarea clara: estudiar con… pic.twitter.com/K8URYUW1ow — Soy Jonathan Pineda (@soyjonathanpine) September 16, 2026

A partir del pasado lunes 14 de septiembre comenzó a correr el tiempo para que la corporación se pronuncie sobre esos artículos y para mediados de octubre ya tendría que haber una decisión por parte del Congreso. El resto de ellos, como quedó establecido en el fallo de la Corte Constitucional, tendrían plena vida jurídica y se podrían aplicar sin ninguna restricción en todo el país.

En todo caso, ese aval que le dio el alto tribunal y la posterior decisión de la Cámara sobre esos artículos no significaría que el nuevo sistema pueda comenzar a funcionar automáticamente. La Corte tendrá que precisar desde cuándo producirá efectos esa ley y el Gobierno —de la mano con Colpensiones, fondos privados y demás entidades— necesitará completar la reglamentación y ajustar los sistemas sobre el cálculo de esta norma.

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Eso sí, desde las bancadas que hoy hacen parte del oficialismo han sido claros que radicarán un tipo de "contrarreforma pensional" que toque los puntos álgidos de esa iniciativa que viene del llamado "Gobierno del cambio". El senador Hernán Cadavid (Centro Democrático) aseguró que en la Comisión Séptima de ambas corporaciones "trabajan en el proyecto que permitirá hacer las correcciones al sistema pensional".

"Lo que devuelven a la Cámara no cambia lo esencial de una reforma pensional nefasta. La mayoría de los artículos importantes ya fueron aprobados. No se podrá modificar el pilar semicontributivo, que afecta los ahorros de quienes no logran completar las semanas, y el umbral de Colpensiones", señaló.

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Desde el Pacto Histórico han dicho que defenderán lo que logró la administración de Petro. El enfoque será sustentar los puntos que ya fueron modificados y, en caso de que se presente la “contrarreforma”, mantener los puntos aprobados.

“Vamos a defenderlos y a dar la pelea para sacar adelante toda la reforma. No pudieron tumbarla. Y no vamos a permitir que desmonten las conquistas que aún están por aprobarse”, apuntó el representante Gabriel Becerra.

Lo que sigue es una discusión fuerte sobre esos nueve artículos. En caso de que sean modificados, tendrán que ser aprobados también por el Senado para la conciliación. La ministra de Trabajo, Natalia López, entrará en ese debate y el designado presidente de Colpensiones, Carlos René Montoya, será clave.

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