De la Espriella asignó al vicepresidente Restrepo nuevas funciones con nuevo decreto

El presidente Abelardo de la Espriella ya dejó en firme las «misiones especiales» que otorgará a su vicepresidente, José Manuel Restrepo, a través del decreto 1373 del 9 de septiembre. Cada mandatario asigna labores diferentes a su segundo al mando y, en este caso, eso pasará por «coordinar y articular la modernización, simplificación e interoperabilidad del Estado», así como «la realización de Semanas de Inversión ‘Semanas Milagro’ (Milagro Weeks) en distintas regiones del mundo».

La normativa se conoce poco más de un mes después de la posesión presidencial. Desde un inicio, De la Espriella aseguró que Restrepo sería su «Marco Rubio», pues fungiría como su representación en el exterior, y también un «superministro». En pocas palabras, la persona que encabezaría las delegaciones oficiales de Colombia y en el extranjero, con un papel clave para el manejo de algunos ministerios. Parte de eso se concretó con este decreto, con el que también se convierte en una figura importante en la reducción del Estado que prometieron en campaña.

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Desde el día uno de la tragedia por el terremoto hemos estado en territorio junto a los más afectados.



Hoy regreso al corregimiento de Arma en Caldas para llevar soluciones en materia social e infraestructura educativa, gracias a la articulación con el sector privado.



El plan… pic.twitter.com/vD6tufUVQ9 — José Manuel Restrepo Abondano (@jrestrp) September 9, 2026

«Confiar al vicepresidente de la República la misión general de coordinación interinstitucional e intersectorial de las iniciativas de interés nacional en materia de transformación del Estado, educación, recursos estratégicos, seguridad energética, crecimiento económico, competitividad, productividad, estabilidad macroeconómica, desarrollo de inversión nacional y extranjera e inserción estratégica de Colombia en el contexto internacional», se lee en el segundo artículo de la norma.

Más allá de eso, también fija unas «misiones especiales». Entre ellas están la creación e implementación de la «Estrategia Talento ColombIA», que tiene el objetivo de «cerrar la brecha entre la formación del talento humano, la economía basada en el conocimiento y las competencias que demandan la inteligencia artificial, las tecnologías y la exportación de servicios». Además, se le pide articular las acciones orientadas a «dinamizar los proyectos relacionados con recursos estratégicos, como son, entre otros, la generación y transmisión de energía, hidrocarburos, minerales críticos y las energías renovables».

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Uno de los puntos clave es la implementación de las llamadas «Semanas Milagro», que son parte de la «internacionalización de la economía» y de «la estructuración, atracción, facilitación, aceleración y materialización de inversiones estratégicas, incluidos los Proyectos de Interés Nacional Estratégico (PINES)». Con ellas se buscará «la integración de Colombia a las cadenas globales de valor y el fortalecimiento para el crecimiento».

«Coordinar y articular acciones de apoyo a la productividad, la competitividad, la agroindustria, las tecnologías y actividades de innovación financiera, la estabilidad macroeconómica, así como el crecimiento de la economía nacional», aparece como otra de las tareas.

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Restrepo ya tenido varias tareas en las últimas semanas. No solamente fue designado como el «padrino» de Caldas en el proceso de reconstrucción tras el terremoto del pasado 10 de agosto, también será la cabeza de la delegación ante las Naciones Unidas y el próximo 24 de septiembre hablará ante el pleno de la ONU en representación de De la Espriella.

Este es el decreto completo:

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