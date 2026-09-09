Presidente citó consejo de ministros para reconstrucción: es el primero en Casa de Nariño

Se trata de una reunión clave de cara a este jueves, cuando se cumple un mes tras el sismo de 7,4 que tuvo como epicentro San José del Palmar. El vicepresidente José…

A esta hora se reúne el presidente Abelardo de la Espriella con sus altos funcionarios en la Casa de Nariño para dialogar, entre otras cosas, sobre el proceso de reconstrucción tras el terremoto del pasado 10 de agosto. Se trata de la primera vez que el jefe de Estado cita a sus ministros en el palacio presidencial, pues previamente lo había hecho en el Palacio de San Carlos.

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Se trata de una reunión clave de cara a este jueves, cuando se cumple un mes tras el sismo de 7,4 que tuvo como epicentro San José del Palmar. El vicepresidente José Manuel Restrepo, quien también está en ese encuentro, viajó en la mañana de este miércoles a Caldas para revisar los avances de la reconstrucción. Además, este lunes el jefe de Estado se desplazó a Chocó con un grupo de empresarios y allí presentó 13 acuerdos clave para impulsar el desarrollo en esa región.

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Avanza el consejo de ministros, liderado por el presidente Abelardo De La Espriella. pic.twitter.com/BQsaBGwlGX — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) September 9, 2026

“No quiero que el Estado venga al Chocó únicamente a atender una emergencia y que después se marche dejando intactas las condiciones que mañana van a producir una nueva crisis”, dijo De la Espriella en una rueda de prensa posterior a la cumbre con los «cacaos» y la gobernadora Nubia Carolina Córdoba en Quibdó. Además, confirmó que allí se desarrollará el famoso “Plan Marshall” con miras a reactivar la economía.

Esta semana se dieron otros anuncios clave. El mismo lunes, se conoció que José Leonidas Tobón sería el gerente especial para el Chocó, una figura que funcionará para apoyar la labor de la cabeza del llamado «Fondo Milagro», Jaime Uribe. Esa instancia se financiará únicamente con aportes de privados y de fuentes extranjeras.

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El encuentro de altos funcionarios del Gobierno incluye al director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), David Tamayo. Incluso, está presente Viviane Morales, quien todavía sigue en su cargo como ministra de Educación, pues su renuncia todavía no se ha oficializado. Quien la reemplazará será Ilva Myriam Hoyos, quien viene de trabajar con el exprocurador y ahora embajador ante la Organización de Estados Americanos, Alejandro Ordóñez.

El último consejo de ministros que se realizó De la Espriella fue el pasado 30 de agosto, pero lo hizo en la sede presidencial de Barranquilla, que opera desde el Batallón Paraíso. En ese momento, le ordenó a sus funcionarios «revisar cada rincón del Estado para desmontar dentro de la ley las roscas, los monopolios y las redes que hayan convertido la contratación pública en un negocio reservado para pocos».

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«Ministerio por ministerio, entidad por entidad. Empresa por empresa. Esta instrucción es para todo el gobierno nacional, sin excepciones. Hay que romper la rosca», dijo en ese momento.

Este jueves, se espera que todo el Gobierno se movilice a una agenda desde las regiones. El mismo 10 de agosto, varios ministros recibieron la orden de desplazarse hacia los departamentos afectados y hablar directamente con los mandatarios regionales.

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