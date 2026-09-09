¿Habrá reunión entre De la Espriella y Trump? Esto dijo Rubio tras cita en Barranquilla

“Al presidente le encantaría, el presidente es fanático del ‘tigre’, como él le dice. Él quisiera reunirse con él”, indicó Rubio en una rueda de prensa en Barranquilla (Atlántico).

Tras el encuentro entre el presidente Abelardo de la Espriella y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, hay expectativa sobre una posible reunión con el jefe de la Casa Blanca, Donald Trump. De acuerdo con el funcionario estadounidense, el magnate republicano ve con buenos ojos al actual Gobierno.

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En esas mismas declaraciones, Rubio reconoció que De la Espriella hizo una promesa de no viajar al exterior en su periodo presidencial. “Tuviese que traer al presidente Trump”, agregó el secretario de Estado sobre un posible encuentro. El último presidente estadounidense que vino a Colombia fue Barack Obama, en abril de 2012 y aterrizó en Cartagena.

Recibí en Barranquilla al secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, y a su esposa, Jeanette Rubio.



Este encuentro de alto nivel ratifica, con hechos y absoluta determinación, que la alianza estratégica entre Colombia y los Estados Unidos está más firme que nunca.… pic.twitter.com/EF2fGZGfq0 — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) September 8, 2026

En todo caso, quien es uno de los funcionarios de mayor confianza de Trump aseguró que la relación con Estados Unidos entrará a su mejor momento. El diálogo que se dio este martes en Barranquilla tenía la consigna de “los acuerdos de Barranquilla” y se resumen en “reconstruir la patria, recuperar la economía y blindar el hemisferio”.

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«Este encuentro de alto nivel ratifica, con hechos y absoluta determinación, que la alianza estratégica entre Colombia y los Estados Unidos está más firme que nunca. Avanzamos en una agenda conjunta para fortalecer la seguridad regional, combatir frontalmente el narcoterrorismo, cumplir y colaborar en los asuntos fronterizos y abrir nuevas oportunidades de inversión, desarrollo y prosperidad para nuestros pueblos», señaló De la Espriella.

Entre los compromisos concretos de la jornada, uno de lo que más resaltó fue la puesta en marcha del “Plan Patriota Siglo XXI”, con el cual Colombia quiere ratificarse como el principal socio en seguridad para la potencia norteamericana en este hemisferio. Con este proyecto, el gobierno De la Espriella busca recursos para modernizar sus capacidades militares y de inteligencia, lo que incluye, entre otros aspectos, comprar nuevas aeronaves, fortalecer sus capacidades de ciberseguridad y armamento.

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Por ahora, lo que sí está confirmado es que una delegación del Gobierno colombiano viajará a Nueva York en las próximas semanas para la semana de las Naciones Unidas. En ella estarán el vicepresidente José Manuel Restrepo —el «Marco Rubio» del mandatario colombiano—, así como el canciller Omar Bula y los embajadores en Estados Unidos, María Consuelo Araújo, y en la ONU, Mauricio Gaona. Según ha adelantado el segundo al mando, allá también tendrán una agenda enfocada en el comercio y en el desarrollo.

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