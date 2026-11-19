El canciller Omar Bula confirmó que la administración de Abelardo de la Espriella buscará la aprobación del Congreso para realizar operaciones conjuntas con Estados Unidos en suelo nacional, en el marco de la estrategia de seguridad regional llamada "Escudo de las Américas". La declaración llega en medio de la reunión que sostuvo el diplomático colombiano con Pete Hegseth, secretario de Guerra de Estados Unidos, en la que también participó el ministro de Defensa Jorge Mora.

Sobre el Escudo de las Américas, el canciller Bula advirtió que era una relación de mutuo beneficio en la que se debían "explorar todas las posibilidades" sin que afecte la soberanía nacional. "Sabemos que cualquier decisión del Ejecutivo en este contexto tendrá que pasar por el Congreso de la República", afirmó el líder del Palacio San Carlos, quien también destacó que dentro de la conversación que sostuvo con Hegseth, quedó claro que ambos países tiene "procesos democráticos e institucionales" que van a respetar.

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En esa misma línea, afirmó que espera que este proceso sea "lo más rápido posible", pues advirtió que se trata de "salvar vidas humanas" y no de discusiones políticas. El líder de la cartera diplomática de la administración De la Espriella afirmó que las negociaciones con Estados Unidos, que se dan por esta estrategia conjuntas, se inician desde la posición de la "soberanía nacional" y subrayó que "Colombia decide lo que pasa en Colombia". Según el secretario estadounidense, la cooperación se desarrollaría como una muestra de dos países "independientes, fuertes y soberanos" que se unen para "combatir el narcoterrorismo transnacional".

Sobre los requerimientos que ha realizado Colombia a Estados Unidos, el jefe de Estado De la Espriella advirtió que han estado enfocados en "fortalecer las capacidades militares, tecnológicas, operacionales y de inteligencia de nuestra Fuerza Pública". Sobre la potencial presencia de tropas estadounidenses en el territorio nacional, el mandatario señaló que no ha sido una prioridad de la cooperación y que este tema "sería competencia del Congreso de la República".

Según el artículo 173 de la Constitución Política de Colombia, le corresponde al Senado "permitir el tránsito de tropas extranjeras por el territorio de la República". En esta línea, sería la plenaria de la cámara alta la que tendrá que aprobar las operaciones conjuntas con Estados Unidos en el marco del Escudo de las Américas. "Cualquier decisión se adelantará respetando nuestra Constitución, la soberanía nacional y los procedimientos legales correspondientes", advirtió De la Espriella a través de su cuenta de X.

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El minDefensa Mora confirmó, en la misma rueda de prensa, que Colombia será la sede de la reunión del Escudo de la Américas en 2027, recibiendo las delegaciones de los 18 países que hacen parte de la estrategia transnacional en Medellín. "Intención, respaldo político, unión y cohesión a través del Escudo de las Américas es la única forma de ir derrotando al narcoterrorismo que está azotando nuestro hemisferio", afirmó el líder del sector Defensa.

Este anuncio llega después de que el New York Times reportara que el presidente De la Espriella rechazó un plan para permitir que Estados Unidos lleve a cabo operaciones militares conjuntas en el país. El medio estadounidense cita a varios funcionarios de alto nivel que advirtieron que De la Espriella señaló que carecía de los votos necesarios en el Congreso para aprobar esa medida.

Es falsa la información publicada por The New York Times, según la cual yo rechacé un plan de cooperación con los Estados Unidos para realizar operaciones conjuntas contra el narcoterrorismo.



NO HE RECHAZADO NINGUNA PROPUESTA DEL GOBIERNO DEL PRESIDENTE DONALD TRUMP.



Por el… pic.twitter.com/fnNnv47MbE — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) November 19, 2026

"Es falsa la información publicada por The New York Times, según la cual yo rechacé un plan de cooperación con los Estados Unidos para realizar operaciones conjuntas contra el narcoterrorismo", afirmó el presidente Abelardo de la Espriella, a través de su cuenta de X. En la misma publicación, señaló que entre Estados Unidos y Colombia se mantiene una "cooperación sólida y cada vez más estrecha" en los temas relacionados con seguridad, inteligencia y lucha contra los carteles de la droga.

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