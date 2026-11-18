Antes del 3 de enero, fecha en la que cambia el Congreso de Estados Unidos y se consolida la derrota de medio término del gobierno de Donald Trump, desde Colombia buscan acelerar los procesos de cooperación entre los ejecutivos. Parte de este proceso es la visita del secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, este miércoles en Bogotá, así como los acercamientos con el Partido Demócrata, que tuvieron su más reciente capítulo en la conversación que sostuvo el vicepresidente José Manuel Restrepo con el legislador de mayor rango en el…

Antes del 3 de enero, fecha en la que cambia el Congreso de Estados Unidos y se consolida la derrota de medio término del gobierno de Donald Trump, desde Colombia buscan acelerar los procesos de cooperación entre los ejecutivos. Parte de este proceso es la visita del secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, este miércoles en Bogotá, así como los acercamientos con el Partido Demócrata, que tuvieron su más reciente capítulo en la conversación que sostuvo el vicepresidente José Manuel Restrepo con el legislador de mayor rango en el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes estadounidense, Gregory Meeks (Demócrata).

De fondo, hay más de USD 1.000 millones en juego de cooperación prometida por el secretario de Estado, Marco Rubio, quien visitó Colombia y reafirmó este compromiso. Esa cifra estaría destinada para temas relacionados con desarrollo económico y el sector Defensa, una de las banderas claves con las que De la Espriella llegó a la Casa de Nariño. Pero ese monto, su destinación y sus objetivos dependen del aval del Capitolio en Washington. Por todo eso es que la administración colombiana busca acercar al sector azul.

Publicidad

Léalo aquí: Así va la primera "Milagro Week": vicepresidente Restrepo la lidera desde Estados Unidos

Ahora, mientras eso ocurre, Colombia es el destino de varios funcionarios de alto nivel de Estados Unidos. Precisamente, una de las visitas que siguen la línea de Defensa fue la del general Dan Caine, presidente del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, quien se reunió con el general Erik Rodríguez Aparicio, comandante general de las Fuerzas Militares de Colombia, el pasado 11 de noviembre. En el caso de Hegseth, será recibido directamente el ministro de Defensa, Jorge Mora.

Sin embargo, ahí faltaría el vicepresidente J. D. Vance. Aunque inicialmente estaba proyectado que visitara Colombia en una gira por Latinoamérica, tras los resultados de las elecciones de medio término, se canceló esa visita que tendría lugar en Medellín, la sede del llamado “Escudo de las Américas” en este país.

Ambassador María Consuelo Araújo joined @ViceColombia José Manuel Restrepo and @MincomercioCo Mauricio Gómez in talks with Congressman @RepGregoryMeeks on earthquake reconstruction and security cooperation.



The discussions also addressed efforts to relaunch the bipartisan… pic.twitter.com/493ExPXpiW — Embassy of Colombia in the United States (@ColombiaEmbUSA) November 16, 2026

La comunicación fluye entre los dos ejecutivos. Pero la Casa de Nariño sabe que es necesario que comiencen a acelerarse otro tipo de procesos que pasan, incluso, por el guiño para que Nate Morris asuma el cargo de embajador en Colombia. Esa decisión se espera que se tome antes del 3 de enero, pues actualmente en el Legislativo estadounidense —del que depende esa determinación— existen las mayorías necesarias para darle la aprobación al eventual jefe de la misión diplomática en Bogotá.

Varios de los nombres en los que recae la decisión son parte de esa estrategia. Por ejemplo, fue el vicepresidente Restrepo el que se reunió directamente con Meeks, quien ha sido uno de los líderes más vocales de la relación Colombia-Estados Unidos. En ese encuentro, al que asistieron el ministro de Comercio, Mauricio Gómez Amín, y la embajadora en Washington, María Consuelo Araújo, se habló sobre la viabilidad de un “Plan Marshall” para la reconstrucción tras el terremoto, tema al que el congresista demócrata ya había mostrado su intención de seguir apoyando, especialmente hacia comunidades negras afectadas por el sismo de agosto de 2026.

Le puede interesar: Restrepo se reunió con Meeks en Nueva York al inicio de la “Milagro Week”: ¿de qué hablaron?

Previamente, el demócrata le había dicho a El Espectador que quiere “apoyar los recursos que irán a Colombia”, específicamente con los más de USD 1.000 millones que prometió Rubio. Afirmó que se va a asegurar que “una cantidad significativa de ese dinero, con la que [ayudará], se apruebe en la Cámara de Representantes cuando llegue el momento de la votación”.

En esa misma reunión, bajo la línea del apoyo bipartidista, también se discutió el proceso para “relanzar el Comité Parlamentario bipartidista sobre Colombia en el Congreso de los Estados Unidos”. En 2025, hubo un relanzamiento a cargo de los congresistas Mario Díaz-Balart (Republicano) —cercano a Trump— y Henry Cuellar (Demócrata), donde participó el entonces congresista y ahora mincomercio, Mauricio Gómez Amín. Meeks es cofundador y miembro del Comité que está en la lista de prioridades de la embajadora Araújo.

También se espera que Brian Schatz (Demócrata) se quede con la presidencia en el Subcomité de Asignaciones para el Departamento de Estado, Operaciones Exteriores y Programas Relacionados. Estas dos células legislativas son claves para avalar o modificar las promesas del gobierno Trump con Colombia, pues podrían cambiar objetivo, valor y tiempo de ejecución sobre los recursos, por ejemplo, destinados para la reconstrucción.

“Su verdadero valor estará en traducir el diálogo en una agenda de trabajo, compromiso y resultados especialmente en reconstrucción, seguridad y desarrollo”, afirmó María Claudia Lacouture, directora de la Cámara de Comercio Colombo Americana, en entrevista con este diario. También señaló el papel fundamental que jugará Meeks en su liderazgo “en la discusión y aprobación de los recursos de cooperación”.

🇨🇴🇺🇸 Ambassador María Consuelo Araújo met with Congressman @RepGregoryMeeks, Ranking Member of the House Foreign Affairs Committee and a longstanding advocate of the Colombia-U.S. partnership.

Ambassador Araújo conveyed President @ABDELAESPRIELLA’s commitment to strengthening the… pic.twitter.com/YUf0pcHIoN — Embassy of Colombia in the United States (@ColombiaEmbUSA) November 12, 2026

Léalo aquí: “Los firmantes están preocupados por los recortes que se la han hecho a la paz”: Jenča

La primera reunión que sostiene la Vicepresidencia con representantes demócratas llega una semana después de la carta del canciller Omar Bula en la que pide disculpas por comentarios que realizó antes de llegar a la dirección del Palacio San Carlos. En su misiva, se disculpa por haberse referido con lenguaje "inapropiado" e "irrespetuoso" sobre los líderes del movimiento que ahora tiene el control de la Cámara y Senado de ese país.

"Nuestra relación con Estados Unidos comprende dimensiones históricas de comercio, inversión, cooperación judicial, lucha contra el narcotráfico y seguridad. Se puede profundizar esa relación sin renunciar a sostener diferencias diplomáticas, que ya las ha habido, cuando existan", dijo el canciller Bula en medio de un debate del control político en el Congreso colombiano.

“No hay recursos sin el Congreso, y a partir del 3 de enero de 2027, el Partido Demócrata tendrá ‘el poder de la cartera’ con el control de la Cámara y el Senado”, le señaló Daniel García-Peña, exembajador de Colombia en Estados Unidos durante el gobierno Petro, a El Espectador. Y destacó que la reunión entre Restrepo y Meeks es “un paso en la dirección correcta” para retomar la tradición bipartidista, especialmente porque el congresista estadounidense es “la persona que la gente busca en el Congreso para saber de temas de Colombia”.

Información de interés: "Ser amigos de Israel no implica ser enemigos de Palestina": canciller Omar Bula

“Más allá de afinidades personales o coincidencias en asuntos específicos, juntos trabajamos en profundizar la cooperación con todos los sectores políticos estadounidenses y el pueblo norteamericano”, fue la línea que dio el presidente De la Espriella tras su charla con Meeks.

Publicidad

En la línea de inversiones, la reunión Restrepo-Meeks se sale de la temática empresarial que ocupa la agenda vicepresidencial esta semana con la denominada “Milagro Week”, en la que el gobierno de De la Espriella espera atraer la inversión privada que está en territorio estadounidense para su portafolio de proyectos claves. Sin embargo, Restrepo también juega como un agente diplomático que, incluso, ha representado al gobierno de Colombia ante la Asamblea de las Naciones Unidas, bajo la promesa del jefe de Estado de no salir del país.

El gobierno De la Espriella juega a dos bandas entre el Ejecutivo de Trump y la mayoría legislativa del Partido Demócrata que se posesionará en menos de dos meses. La estrategia tiene el objetivo de mantener la tradición diplomática y, en el mediano plazo, los recursos para la reconstrucción, el sector Defensa y el desarrollo económico en Colombia. El diálogo se está dando desde Restrepo y Araújo, ambos vistos como buenos “embajadores” de la imagen de Colombia, y tendrá que tener resultados consolidados para asegurar ese monto no menor para las arcas colombianas.

Publicidad

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno De la Espriella y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en más temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com; lmejia@elespectador.com; ntorres@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.