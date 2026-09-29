Gobierno se acerca a congresistas: ministros Lara y Gómez se reunirán con el Partido Liberal

La invitación llegó desde las ambas carteras a los integrantes de esa bancada, en línea con lo que ya han hecho tanto ellos como sus pares en otras carteras a lo largo de estas semanas. Así lo han hecho Vivienda (Jaime Andrés…

Los dos ministros que más han estado presentes en el Congreso en medio del debate del presupuesto para 2027 citaron a la bancada del Partido Liberal para presentar sus prioridades legislativas en este semestre. Está previsto que los congresistas de las toldas rojas dialoguen con cada uno por separado este martes.

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La invitación llegó desde las ambas carteras a los integrantes de esa bancada, en línea con lo que ya han hecho tanto ellos como sus pares en otras carteras a lo largo de estas semanas. Así lo han hecho Vivienda (Jaime Andrés Beltrán), Ambiente (Fabio Arjona), Transporte (Elsa Noguera), Deporte (Juliana Gutiérrez), Agricultura (Indalecio Dangond) y Salud (Ana María Vesga) con colectividades como el Centro Democrático, el Partido de la U y los conservadores.

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La reunión también llega en un momento de tensión en la bancada oficialista. El partido uribista respondió este mismo lunes a los cuestionamientos del senador Enrique Gómez, uno de los más cercanos al presidente Abelardo de la Espriella. A través de un comunicado divulgado en sus redes sociales, la colectividad rechazó "las constantes descalificaciones y la actitud displicente" del director de Salvación Nacional.

Sobre Enrique Gómez:



El Partido Centro Democrático ha sido la principal fuerza de renovación política en Colombia, defendiendo la seguridad, la inversión privada, la economía fraterna, la política social y la austeridad del Estado.



Tanto el expresidente Álvaro Uribe como… — Centro Democrático (@CeDemocratico) September 28, 2026

"No existe interés alguno en construir coaliciones con quienes, desde una visión sectaria, insisten en dividir a los colombianos entre buenos y malos", precisó la agrupación.

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Todos esos partidos hacen parte de la bancada gobiernista y son suficientes para darle las mayorías a la actual administración. En total, serían más de 180 congresistas y ya han demostrado esa fuerza en la aprobación del presupuesto general en las económicas, proceso del que también han estado encargados Lara y Gómez. Aunque el articulado ya fue aprobado en primer debate, todavía falta que pase por las plenarias, por lo que todas las comisiones están en la citación de ministros para que expliquen sus solicitudes presupuestales.

El ministro del Interior también ha citado a las Comisiones Primeras del Senado y de la Cámara de Representantes para presentar lo que será su "ABC legislativo". Entre esos proyectos está uno solicitar mayor transparencia por parte de los congresistas y otro que funcionará como una ley de competencias para darle mayores facultades a las regiones.

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Incluso, el ministro de Justicia, Iván Cancino, ha hablado de lo que serán las iniciativas que delinearán la nueva política de seguridad de De la Espriella: la ley de sometimiento y el estatuto antiterrorista. Según el mismo Gobierno, estos articulados llegarán al Legislativo en los próximos días y contemplan que no haya mesas de diálogo ni estatus político para los grupos criminales; rebajas de penas entre el 30 % y el 50 %, dependiendo el rango; condenas en centros penitenciarios; y sin devolución de ningún tipo de bienes obtenidos en la ilegalidad.

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