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De la Espriella emitió 210 decretos para su “patria milagro”: Congreso reclama agenda

Tras 52 días en el poder, la Casa de Nariño sigue sin radicar ante el Legislativo su paquete de proyectos clave. Desde la Presidencia se han enfocado en delinear las bases de su modelo de Gobierno sin depender de los consensos del Capitolio. 

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Redacción Política
28 de septiembre de 2026 – 08:30 p. m.
El presidente del Congreso, Honorio Henríquez (i); el ministro del Interior, Rodrigo Lara (ci); el presidente Abelardo de la Espriella (c); y el presidente de la Cámara, Nicolás Barguil (d).
El presidente del Congreso, Honorio Henríquez (i); el ministro del Interior, Rodrigo Lara (ci); el presidente Abelardo de la Espriella (c); y el presidente de la Cámara, Nicolás Barguil (d).
Foto: El Espectador

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El presidente Abelardo de la Espriella ha firmado 210 decretos desde el momento en el que asumió las riendas del país. Aunque en su mayoría han sido para posesionar a los funcionarios que integrarán su administración, esta figura normativa ha sido la vía a través de la cual el mandatario ha puesto en marcha su visión de país sin la necesidad de pasar por los consensos del Congreso. Desde el Capitolio, todavía se está a la espera de una agenda legislativa radicada por los ministros que oriente las discusiones que incluyen la reestructuración…

Por Redacción Política

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