De la Espriella apunta a “sacudirse” del legado del gobierno anterior: rebarajó cargos clave

Los consejos de ministros del presidente Abelardo de la Espriella ocurrieron en Barranquilla, antes de que se posesionara. Foto: Cortesía

El presidente Abelardo de la Espriella ha dicho que su gobierno será “implacable” con la corrupción. Esa misma palabra se ha usado para desvincular a cualquier funcionario —incluso recién posesionado— cuyo nombre aparezca con nexos en el Ejecutivo de Gustavo Petro. En los últimos días, al menos dos nombramientos en cargos de alto nivel se cayeron por esa misma razón y, todavía sin terminar de completar su equipo, el mandatario tiene que comenzar a responder por la ejecución para hacer frente a la crisis desencadenada por el terremoto del 10...