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De la Espriella apunta a “sacudirse” del legado del gobierno anterior: rebarajó cargos clave

El presidente Abelardo de la Espriella maneja sus designaciones a través de un decreto del gobierno pasado que le da gabelas para ahorrarse pasos administrativos. Tiene dos días antes de que finalice el plazo para dejar en firme su equipo. En medio de una emergencia nacional, varios puestos de alto nivel están a la expectativa de la llegada de figuras “leales” al proyecto de Defensores de la Patria y sin “manchas” de la administración anterior.

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Redacción Política
19 de agosto de 2026 - 11:05 a. m.
Los consejos de ministros del presidente Abelardo de la Espriella ocurrieron en Barranquilla, antes de que se posesionara.
Los consejos de ministros del presidente Abelardo de la Espriella ocurrieron en Barranquilla, antes de que se posesionara.
Foto: Cortesía

El presidente Abelardo de la Espriella ha dicho que su gobierno será “implacable” con la corrupción. Esa misma palabra se ha usado para desvincular a cualquier funcionario —incluso recién posesionado— cuyo nombre aparezca con nexos en el Ejecutivo de Gustavo Petro. En los últimos días, al menos dos nombramientos en cargos de alto nivel se cayeron por esa misma razón y, todavía sin terminar de completar su equipo, el mandatario tiene que comenzar a responder por la ejecución para hacer frente a la crisis desencadenada por el terremoto del 10...

Por Redacción Política

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Martha Ramirez(69929)Hace 2 minutos
Todo con Espriella es un desastre 😡😡😡😡 vergonzante
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