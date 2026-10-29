El presidente Abelardo de la Espriella firmó un decreto para delegar funciones propias de su despacho a su gabinete ministerial. La orden, con fecha de este martes 27 de octubre, también incluye a los directores de departamentos administrativos, como el Departamento Administrativo de Prosperidad Social (DPS) o el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) y establece que los jefes de cartera o de estas entidades tendrán las funciones para declarar y proveer vacancias definitivas y temporales que se presenten en sus respectivos…

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De la Espriella delega funciones a su gabinete para declarar vacancias: este es el decreto

El presidente Abelardo de la Espriella firmó un decreto para delegar funciones propias de su despacho a su gabinete ministerial. La orden, con fecha de este martes 27 de octubre, también incluye a los directores de departamentos administrativos, como el Departamento Administrativo de Prosperidad Social (DPS) o el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) y establece que los jefes de cartera o de estas entidades tendrán las funciones para declarar y proveer vacancias definitivas y temporales que se presenten en sus respectivos sectores del Ejecutivo.

Aunque la delegación incluye la función de posesión, también tiene límites sobre las vacantes de los siguientes cargos: jefe de despacho presidencial, secretario para la Transparencia, secretario para las Comunicaciones y Prensa, secretario jurídico, consejeros presidenciales, consejero comisionado de Paz, jefe para la Protección Presidencial y jefe de Casa Militar.

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También se pone una excepción sobre las vacantes temporales y definitivas que se presenten sobre agentes consulares y diplomáticos, un tema que de por sí ha generado polémica al tratarse de nombramientos que han sido tocados por las designaciones políticas. Como ha contado El Espectador, el jefe del Ejecutivo dio la orden de priorizar a los funcionarios de carrera, pero sus designaciones en embajadas han sido todas para viejos conocidos del mundo político y otros de corte empresarial.

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Siguiendo con las delegaciones a su gabinete, ahora ministros y directores podrán “declarar y proveer las vacancias temporales” en los empleos de superintendentes, gerentes, directores, presidentes o rectores de establecimientos públicos, unidades administrativas especiales y demás entidades descentralizadas de la rama que dirige De la Espriella.

El secretario jurídico del Departamento Administrativo de Presidencia, cargo que en esta administración ocupa Andrés Bernardo Barreto González, también recibió funciones delegadas. Con el decreto, el secretario jurídico del Dapre podrá posesionar a magistrados de las altas cortes y funcionarios del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición.

Al ministro de Relaciones Exteriores, Omar Bula, se le delegó la función de “ejecutar sanciones disciplinarias” emitidas por su cartera. También podrá “designar, trasladar y reubicar” a los funcionarios de la carrera diplomática de todas las categorías, incluido el escalafón de ministro plenipotenciario, que suelen tener quienes son asignados como embajadores.

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A la dirección del Ministerio de Defensa también le llegaron nuevas funciones, entre las que se incluye la función de “llamamiento al servicio y llamamiento especial al servicio” a oficiales de la Fuerza Pública y también podrá separar de forma “absoluta” a oficiales de estas fuerzas. Ahora, el líder de este despacho también podrá reincorporar a exintegrantes de la Policía Nacional y realizar el ascenso de oficiales.

¿Qué dice el otro decreto sobre comisiones en el exterior?

Por otro lado, el gobierno De la Espriella le dio nuevas directrices a su gabinete para le desarrollo de comisiones en el exterior. Esta directiva llega poco después de que, en otro documento de este tipo, la administración ordenara priorizar las reuniones virtuales, argumentando celeridad y costos en la administración pública desde el Ejecutivo.

El texto señala que se busca garantizar que “los desplazamientos al exterior respondan a necesidades efectivas del servicio, contribuyan al cumplimiento de los objetivos institucionales y se encuentren debidamente articulados con las prioridades y orientaciones del Gobierno”.

Entre las nuevas instrucciones se destaca que toca comisión deberá contar con la autorización previa de la jefatura del despacho presidencial, además de que se tendrá que presentar un “proyecto de decreto de comisión de servicios al exterior”. Advierte el texto que se le dará “atención prioritaria” a las comisiones que respondan “a requerimientos expresos del señor presidente”.

Este es el decreto con todas la funciones que delegó De la Espriella a su gabinete:

Esta es la directiva presidencial para las comisiones en el exterior:

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