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Así aparece la “clase política tradicional” en el servicio exterior de De la Espriella

Las embajadas de Colombia ante España, Francia, Ecuador, Inglaterra, Italia y otros países son lideradas por personas de origen partidista. Estos son los movimientos que ha avalado la Casa de Nariño.

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Redacción Política
Carlos Felipe Mejía (España), Juan Carlos Gossaín (Francia), Juan Carlos Vélez (Ecuador) y Miguel Uribe Londoño (Inglaterra) son algunos de los embajadores designados que tienen origen en partidos tradicionales.
Carlos Felipe Mejía (España), Juan Carlos Gossaín (Francia), Juan Carlos Vélez (Ecuador) y Miguel Uribe Londoño (Inglaterra) son algunos de los embajadores designados que tienen origen en partidos tradicionales.
Foto: Archivo Particular

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El grueso de los inquilinos de la Casa de Nariño generalmente llega con la promesa de reivindicar la carrera diplomática, pero el común denominador termina siendo el protagonismo de la llamada “clase política tradicional”. Eso pasó con el primer presidente de izquierda pura, Gustavo Petro, y con su sucesor, Abelardo de la Espriella, quien además se ubica al otro lado del espectro ideológico.

El actual jefe de Estado, cuyo caudal electoral superó los 12,9 millones de votos y llegó a la Presidencia con el lema de gobernar con “los nunca” –que en…

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Comentarios
  • Tocayo50(5582)Hace 18 minutos
    ¡Ay hombe! Los tales "nunca" son los que nunca han dejado de saborear y alimentarse del maná estatal. ¿Asi de pend…jos nos creía el fariseo que vive gritando cristorey?
  • Ernesto Pavel(38649)Hace 56 minutos
    Jajaja…la tal "extrema coherencia" que tanto pregona el papucho en sus discursos es puro bla, bla, bla. En su gobierno y en el sector diplomático abundan los de siempre.
  • Atenas(06773)Hace 1 hora
    Duélale a quien le duela y así mucho le pese a la cobarde envidia, pa los tiempos q’ corren en los servicios de embajadas y pa tener y manejar vínculos con otros paises hoy no se necesitan seudointeletuales como otrora fue, pues en la praxis del mundo actual resulta más provechoso tener representantes q’ coadyuven y faciliten vínculos y contactos pa hacer negocios en doble sentido, en un tomaydaca q’ sirva a ambas partes. Atenas
  • Japz(39664)Hace 1 hora
    Petro sí dio participación en su gobierno a sus opositores , de hecho comenzó con un gabinete de derecha, que después no continuaron porque querían mandar más que Petro, como el caso de Alejandro Gaviria ó porque lo traicionaron como en el caso de Leyva. En cambio Abelardo de la Espriella no dará ni participación y ni siquiera diálogo a la izquierda, la cual solamente quiere “destripar” (manifestación propia solo de salvajes).
  • fabio(30155)Hace 1 hora
    Izquierda, antes de criticar acuérdense que ustedes hicieron lo mismo. Desde el 2018 colombia ha vivido un deja vu en que los elegidos sólo gobiernan para los suyos. Y las instituciones y el estado? Bien gracias. Yo necesito que también les vaya mal para volver en 4 años.
  • baltasar(622)Hace 2 horas
    Invito a El Espectador a hacer un análisis sobre el nombramiento de "Embajadores"..Álvaro Uribe: premio al paramilitar.Arana como embajador de Chile,al paramilitar Martelo como embajador en Perú,al General Montoya por sus buenos oficios como su Comandante en alianza con el paramilitarismo,Embajador en R.Dominicana.y un largo ect.Y otros con"méritos para ser diplomáticos " en Duque y Petro..Esto para educación del pueblo ,para que no voten por partidos que enaltecen pícaros.
  • Marco(t2vy2)Hace 2 horas
    Da asco que un tipejo violento como Carlos Felipe Mejía sea embajador del país. Por otro lado, De la Espriella sale a vociferar en contra de alcaldes que tienen procesos abiertos, pero lleva a las embajadas a personas que han sido sancionadas por corruptas. Ese payaso no se comprende ni a sí mismo.
  • pachobarrios(bz384)Hace 2 horas
    Más allá de si son o no de los partidos tradicionales, no están capacitados para esas funciones.
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