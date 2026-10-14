Así aparece la “clase política tradicional” en el servicio exterior de De la Espriella

El actual jefe de Estado, cuyo caudal electoral superó los 12,9 millones de votos y llegó a la Presidencia con el lema de gobernar con “los nunca” –que en…

El grueso de los inquilinos de la Casa de Nariño generalmente llega con la promesa de reivindicar la carrera diplomática, pero el común denominador termina siendo el protagonismo de la llamada “clase política tradicional”. Eso pasó con el primer presidente de izquierda pura, Gustavo Petro, y con su sucesor, Abelardo de la Espriella, quien además se ubica al otro lado del espectro ideológico.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

El actual jefe de Estado, cuyo caudal electoral superó los 12,9 millones de votos y llegó a la Presidencia con el lema de gobernar con “los nunca” –que en resumidas cuentas son personas sin pasado burocrático en el Estado–, va en la misma línea de su antecesor en lo referente a la conformación del servicio exterior.

Publicidad

Más información: Congreso quiere regular la IA, las redes sociales y aplicaciones de transporte

El Espectador viene documentando cómo varios de esos movimientos que tocan a embajadas claves del país en otras naciones serán lideradas, precisamente, por representantes de esa misma política tradicional que en el Ejecutivo califican como “los de siempre”. Uno de los casos más recientes tiene que ver con Italia.

En efecto, Alberto Rafael Cepeda Sarabia, quien tiene recorrido en el sector empresarial de la costa Caribe, alista maletas para liderar la sede diplomática que Colombia tiene en Roma. Además, se trata del hermano del presidente del Partido Conservador, Efraín José Cepeda Sarabia, un hombre que además estuvo más de tres décadas consecutivas con una curul a nombre de su colectividad en el Legislativo.

Le puede interesar

Consulte aquí: Gobierno De la Espriella confirma viceministra en Cancillería y embajador en Panamá

Cepeda Sarabia –el inversionista inmobiliario que ya tiene en trámite su hoja de vida para asumir el cargo diplomático en la Italia de Giorgia Meloni– es conocido en los círculos de poder en los que también se mueve hace varios años el presidente De la Espriella. Y si bien su carrera profesional no tiene antecedentes proselitistas, el lazo familiar con el jefe azul es determinante.

Incluso, Cepeda Sarabia, el excongresista, visita con frecuencia el Congreso y ha estado inmerso en debates claves como la pasada elección de magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE). El respaldo lo ha sentido positivamente el ministro del Interior, Rodrigo Lara, quien a propósito tenía previsto con el Partido Conservador un desayuno de trabajo este 14 de octubre en la sede de la colectividad; no obstante, la cita se canceló en la noche de este martes.

Es de su interés: Sindicato de Cancillería radicó queja ante la Contraloría contra exministros de Petro

Otra persona ligada a este partido que llegará al servicio exterior es el excongresista Carlos Ramiro Chavarro, quien hace poco menos de un año terminó su periodo como secretario de la Comisión Segunda del Senado. En su paso por el Capitolio con el aval azul, este abogado y político huilense fue ponente del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y también del que se firmó con la Unión Europea; además, hizo parte de los diálogos que permitieron la ampliación de la visa estadounidense a 10 años y el levantamiento del visado Schengen.

Los dos diplomáticos en ciernes –el exlegislador y el empresario– ya tienen su hoja de vida y su declaración de conflicto de intereses en análisis jurídicos para dar el siguiente paso, que es la publicación oficial de sus currículos y la espera del beneplácito oficial de los países en los que representarán a Colombia con la administración del presidente De la Espriella. De hecho, el Partido Conservador estuvo en primera vuelta con Paloma Valencia (Centro Democrático), pero en la segunda se sumó a la campaña del ahora jefe de Estado.

Otros hechos: Hermano de Efraín Cepeda sería embajador de De la Espriella: hay más cuotas conservadoras

Esta presencia de políticos con tradición en el servicio exterior, o de personas muy cercanas a quienes están en esos escenarios proselitistas, no solo se circunscribe a los conservadores. También hay quienes tienen orígenes en colectividades que ahora hacen parte de la bancada oficialista, que además es mayoritaria y le suma más de 180 curules al Ejecutivo entre Cámara y Senado.

Aquí es en donde encaja la designación del exgobernador de Bolívar Juan Carlos Gossaín, quien viene de las filas del Partido Liberal. Hace menos de 120 horas se confirmó que su lugar de destino sería Francia, una sede diplomática a la que arribaría en cuestión de semanas que se confirme su visto bueno desde la administración de Emmanuel Macron.

En contexto: Pérdida de personería de Comunes refuerza rezagos en implementación de Acuerdo de Paz

Gossaín también trabajó con la Alcaldía de Cartagena y enfrentó un proceso disciplinario tras terminar involucrado en el escándalo que en el Caribe se conoció como “cartel de la hemofilia”. Según la Procuraduría, que en primera instancia le impuso una inhabilidad de 10 años para estar en cargos públicos, se confirmó que tuvo relación con “el pago de más de COP 16.000 millones a dos IPS por conceptos relacionados con atención de pacientes de hemofilia, sin que existiera relación contractual con ellas”. No obstante, quien ahora alista maletas para entrar al cuerpo diplomático en Europa aseguró que tiene un fallo de segunda instancia con el que se revocó la sanción.

A estas designaciones se les deben sumar otras en las que sus protagonistas tienen un origen compartido: el Centro Democrático del expresidente Álvaro Uribe. En efecto, a la embajada de Colombia en Inglaterra llegará Miguel Uribe Londoño, padre del asesinado senador y candidato presidencial Miguel Uribe Turbay.

Entérese de esto: Una radiografía al Estado: la nómina crece un 93 % y los costos de contratistas un 160 %

Uribe Londoño fue parte de los cuadros fundadores de la colectividad uribista y terminó distanciándose de esas filas luego de que se avalara a Paloma Valencia como candidata. Eso lo acercó a las toldas de los Defensores de la Patria de De la Espriella. Incluso, a finales de la semana pasada, el jefe de Estado le ratificó su respaldo y ahora mismo hay expectativa por la respuesta del Gobierno del laborista Andy Burnham.

El presidente Abelardo de la Espriella aseguró que en su gobierno la oposición tendrá todas las garantías para ejercer sus derechos políticos. El jefe de Estado aseguró que "la oposición tiene plena libertad de criticarme, cuestionar mis decisiones, enfrentar mis iniciativas y… pic.twitter.com/nsY9TQaQ9b — El Espectador (@elespectador) October 8, 2026

Aquí también encaja Juan Carlos Vélez, quien proviene del seno uribista y fue además gerente de la campaña por el “no” en el plebiscito de 2016. Su destino es Ecuador y el beneplácito de la administración de Daniel Noboa ya está en firme. En su hoja de vida aparece que fue congresista de La U y ha ejercido otros cargos en el sector privado. Eso sí, estuvo con De la Espriella desde la primera vuelta presidencial.

Publicidad

Vea en este enlace: Derecha e izquierda miden sus fuerzas en las calles y con la regulación de las protestas

Y el otro cargo que toca a un exmilitante del Centro Democrático y luego convertido en parte activa de Defensores de la Patria desde la primera vuelta es el excongresista Carlos Felipe Mejía. El exlegislador, tal y como lo reveló El Espectador, está pendiente de si el Gobierno de Pedro Sánchez en España le da el beneplácito, pero hay varias dudas en torno a la finalización de ese proceso por los ataques directos del exsenador hacia el líder socialista.

Eso sí, para el presidente De la Espriella es claro que su jefe en la delegación de Madrid debe ser Mejía y, por lo mismo, le mantiene el apoyo. Otro embajador con su génesis en la política tradicional es Mauricio Tobón, excandidato a la gobernación de Antioquia y quien se mudaría a México. Si bien su trayectoria está más ligada al mundo empresarial, las conexiones con la llamada derecha paisa son por él mismo reconocidas públicamente.

Publicidad

Información relacionada: Diplomáticos de carrera alertan sobre los riesgos de mover embajada de Colombia a Jerusalén

De hecho, siguiendo con la línea empresarial que apoyó a De la Espriella desde la campaña y el servicio diplomático, ahí encajan dos designaciones también claves para el actual Gobierno.

Por un lado, este martes en Israel fue la embajadora Tania Gilinski la que recibió al canciller Omar Bula para oficializar el traslado de la embajada colombiana de Tel Aviv a Jerusalén. La diplomática es familia del empresario Jaime Gilinski, dueño, entre otras cosas, del banco Sudameris y recientemente beneficiado de una movida para la reactivación del sector petrolero de Venezuela.

Publicidad

Lea estos hechos: Gobierno no ha recibido beneplácito del Reino Unido sobre Miguel Uribe, ¿qué se sabe?

Y ahí entra la otra designación que toca con el empresariado. El embajador ante el Gobierno de Delcy Rodríguez –controlado por Washington– es el empresario Jorge Jaller, quien acompañó la campaña de De la Espriella desde la primera vuelta y cuya trayectoria en Antioquia es ampliamente reconocida. Su objetivo, de la mano con el vicepresidente José Manuel Restrepo, es buscar la forma en que Colombia pueda ser un actor principal en esa reactivación petrolera.

Este martes –siguiendo la misma línea– se confirmó que el también empresario Edgardo Tomás Jaramillo llegará a la embajada de Colombia en Panamá. Su hoja de vida para ese cargo se hizo pública cerrando la tarde.

Publicidad

Está pasando: De la Espriella designó a exgobernador de Bolívar como embajador en Francia

En todo caso, en el servicio diplomático hay otras designaciones que vienen trabajando hace unas semanas, como María Consuelo Araújo en Estados Unidos (fue canciller del expresidente Uribe y, entre otros cargos del sector público y privado, gerente de Transmilenio con Enrique Peñalosa); también Alejandro Ordóñez en la Organización de Estados Americanos (OEA), quien ha oficiado como concejal, procurador y candidato presidencial (sus orígenes políticos están en el Partido Conservador).

De acuerdo con información a la que accedió este diario a través de mecanismos legales, y que tenía corte a diciembre de 2025, Colombia contaba con 90 personas de carrera diplomática con formación y reconocimiento para ser embajadores. A finales de ese año, solo 46 tenían un cargo acorde con su formación y reconocimiento en lo público; los demás devengaban de acuerdo con sus perfiles, pero ocupaban puestos de menor rango.

Publicidad

También puede acceder a esto: ¿Qué pasa con el beneplácito de Carlos Felipe Mejía en el gobierno de España? Esto se sabe

“Esa práctica le causa al Estado un daño patrimonial en los recursos del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio. Se concreta, principalmente, en los costos de traslado al servicio exterior de las personas nombradas irregularmente y en los de su posterior reintegro al país, y en algunos casos incluso puede generar un doble costo”, se lee en la queja que presentó uno de los sindicatos de Cancillería, Unidiplo, a la Contraloría contra cuatro exministros del gobierno del expresidente Gustavo Petro. En esa parte se explica que estos montos incluyen los tiquetes para los funcionarios y sus familias, la prima de instalación, los viáticos, el menaje doméstico y otras prestaciones establecidas en el Decreto Ley 274 de 2000.

En el último cuatrienio, como en todas las anteriores, este tipo de designaciones se defendió bajo el argumento de que son cargos de libre nombramiento y remoción. Incluso, apuntaron a que el presidente —quien dirige las relaciones exteriores— necesita de personas de confianza como representantes ante otros Estados.

Publicidad

Por ahora, y con una administración que suma nueve semanas en el poder, la confirmación de embajadores en el Gobierno del presidente De la Espriella sigue adelante y, de acuerdo con fuentes del propio Ejecutivo, los nombres que se harán públicos irían en esta misma vía.

🇨🇴🇮🇱 Reconstruyendo alianzas estratégicas.



El canciller Omar Bula llegó a Israel en visita oficial para continuar la reconstrucción de las relaciones con un socio estratégico y fundamental para Colombia.



En el Aeropuerto Internacional Ben Gurión, que sirve a Tel Aviv, fue… pic.twitter.com/QBQKHa3IfB — Cancillería Colombia (@CancilleriaCol) October 13, 2026

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno De la Espriella y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en más temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com; lmejia@elespectador.com; ntorres@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.