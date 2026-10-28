¿Cuántas alocuciones ha hecho el presidente Abelardo de la Espriella? Así se regulan

El presidente Abelardo de la Espriella se ha dirigido al país siete veces a través de la figura de alocución presidencial desde el inicio de su gobierno. Una decisión del Consejo de Estado, por el uso de esta figura en la administración de Gustavo Petro, determinó que la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) debe analizar cada solicitud de la Presidencia para salir en televisión pública y, después de realizada la comunicación, hacer un documento de control. Y ya hay un primer documento que se refiere a una de estas intervenciones del…

El presidente Abelardo de la Espriella se ha dirigido al país siete veces a través de la figura de alocución presidencial desde el inicio de su gobierno. Una decisión del Consejo de Estado, por el uso de esta figura en la administración de Gustavo Petro, determinó que la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) debe analizar cada solicitud de la Presidencia para salir en televisión pública y, después de realizada la comunicación, hacer un documento de control. Y ya hay un primer documento que se refiere a una de estas intervenciones del actual mandatario.

En promedio, el gobierno De la Espriella ha realizado una alocución cada 12 días. El mandatario solo ha realizado alocuciones los domingos y los lunes festivos en la noche. Su primera alocución fue el lunes 17 de agosto y tuvo como tema principal el balance tras el terremoto que ocurrió el 10 de agosto en el occidente del país. La última fue este 25 de octubre y tuvo como principales temas "la situación fiscal y presupuestal de la Nación para 2027, las medidas de austeridad y reducción del gasto público, la protección del abastecimiento energético frente al fenómeno de El Niño, las acciones de reconstrucción derivadas del terremoto del 10 de agosto y las medidas relacionadas con el programa Colombia Mayor".

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Para la aprobación y posterior control de la CRC, la solicitud debe cumplir con los criterios de carácter personal de la alocución, urgencia de interés público, recurrencia, limitación temática y temporal. Sobre la última alocución del presidente De la Espriella, la Comisión de Regulación advirtió que el sobrepasó el tiempo que había solicitado por 9 minutos y 37 segundos, rompiendo el criterio de limitación temporal.

En cinco de los siete informes de la Comisión se señala que el jefe del Ejecutivo se desvió de la temática que señaló en la solicitud remitida previo al espacio televisivo. También han reportado, sobre la última alocución, que no hay claridad sobre si se realizó en vivo o fue un pregrabado. Por las alocuciones del 13 y 27 de septiembre, la Comisión llamó la atención de la Presidencia para que “el abordaje temático no se desvíe temporalmente hacia reportes de la gestión de la Jefatura de Estado pues esa no es la finalidad de las alocuciones presidenciales”.

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En el último documento de control posterior de la Comisión de Regulación, se indica que “es notable que la periodicidad y frecuencia con la que el jefe de Estado está haciendo uso del espectro radioeléctrico comienza a constituir un patrón que continúa debilitando el cumplimiento de recurrencia.

¿Qué significa el control de la CRC?

Después de la decisión del Consejo de Estado, en la que se determinó “la realización de controles previos, concomitantes y posteriores a las alocuciones presidenciales”, la CRC debe “rendir informe público en un medio de fácil acceso para la ciudadanía, dentro de los dos (2) días siguientes a la realización de cada alocución presidencial”.

Hasta ahora, la Comisión no ha negado ninguna alocución presidencial a la administración de Abelardo de la Espriella. La discusión sobre el uso de la televisión pública y la alocución presidencial llegó en el último año de mandato de Gustavo Petro, por las recurrentes y amplias alocuciones presidenciales.

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En contraste, entre el 7 de agosto de 2022 y el 28 de octubre de 2022, la Presidencia solo había realizado una alocución presidencial, pero sin los controles de la CRC que llegaron en 2025. En esa ocasión, el entonces jefe del Ejecutivo habló de los “Diálogos Regionales Vinculantes”, para recoger en territorios las necesidades de las personas e incluirlas en el Plan Nacional de Desarrollo de su administración. Al final de su mandato, el entonces mandatario se quejó de "censura" por parte de la Comisión, que le negó varias alocuciones presidenciales, argumentando que no se cumplía con los criterios de urgencia y concurrencia que dictaminó el Consejo de Estado, tras un uso reiterado de la televisión pública para dirigirse al país.

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