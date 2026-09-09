Avanza el «Fondo Milagro» para la reconstrucción: Gobierno designa delegada para Risaralda

El gobierno del presiente Abelardo de la Espriella continuó con la implementación del llamado «Fondo Milagro», la estrategia con la que se busca atender la crisis del terremoto con epicentro en San José del Palmar (Chocó) tras un mes de esta tragedia. En medio de los avances de esa directriz, y horas antes de la visita del presidente José Manuel Restrepo a Pereira, el gobierno designó a Ana María Cuartas como la nueva gerente de esa estrategia para el departamento de Risaralda.

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Cuartas es ingeniera industrial de la Universidad Tecnológica de Pereira y se venía desempeñando como directora ejecutiva en la Sociedad de Mejoras de Pereira ProRisaralda. En esa entidad ha estado por ocho años, teniendo experiencia, además, en la Cámara de Comercio de la capital de Risaralda. Su designación fue anunciada por la gobernación en cabeza de Juan Diego Patiño, celebrando que «su liderazgo será fundamental para avanzar, con decisión y resultados, en la reconstrucción de nuestro departamento».

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Dentro de sus funciones está la administración de los COP 2 billones que desde el Fondo Milagro se destinarán para la reconstrucción de Pereira, que inicia con la fase de demolición de las estructuras más afectadas por el terremoto del 10 de agosto. Ese nombramiento va en línea de la estrategia implementada por el gobierno de establecer un canal de comunicación directo con las regiones para la atención de las principales necesidades en las zonas más afectadas. En ese sentido, ya hay una figura establecida para el Valle de Cauca en Juan Manuel Muñoz, mientras que se esperan designaciones para los departamentos de Chocó, Caldas y Quindío.

Felicitaciones a @anacuartass gerente del Fondo Milagro en Risaralda. Su liderazgo será fundamental para avanzar, con decisión y resultados, en la reconstrucción de nuestro departamento.

Risaralda se levanta con trabajo y unidad.#RisaraldaSeLevanta pic.twitter.com/LvjTY8UaQs — Gobernación de Risaralda (@Gob_Risaralda) September 8, 2026

La visita de Restrepo a esa capital coincide con el nombramiento de Cuartas en la que se realizará una nueva evaluación de los avances en la recuperación territorial en una de las ciudades más afectadas por la emergencia. Restrepo tiene previsto hacer un recorrido por la región y posteriormente se desplazará a hasta el corregimiento de Arma, en Aguadas, acompañado por el gobernador de Caldas. Según indicó la vicepresidencia, «Arma es, en términos proporcionales, la población más afectada por el terremoto».

De esa visita, además de los diferentes encuentros regionales que han sostenido un grueso de los ministros del gabinete por las regiones afectadas, se emitirá un balance que llevarán al consejo de ministros que citó el presidente De la Espriella en la jornada de este 9 de septiembre en la Casa de Nariño. Se espera que finalmente pueda salir a la luz el decreto que constituye formalmente el Fondo Milagro, con el que se dará manejo a los recursos propios y las donaciones internacionales para atender la emergencia. Según ha señalado el gobierno, en su primera fase se necesitarán de algo más de COP 30 billones para la atención de los departamentos. Y es que son más de 491 municipios afectados, en mayor o menor medida, por este terremoto.

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Dentro de ese balance y los recursos que destinará la nación para esa emergencia se encuentran los acordados en la cita del pasado 7 de septiembre, justo en el cumplimiento del primer mes de De la Espriella como presidente, con los principales empresarios del país para la reconstrucción y el avance del Chocó. Los “cacaos” que acudieron a la cita fueron Alejandro Santo Domingo (Valorem), Jaime y Gabriel Gilinski (Grupo Gilinski), Luis Carlos Sarmiento (Grupo Aval), Fuad Char (Olímpica), Juan Carlos Mora (Bancolombia), César Caicedo (Colombina), Miguel Cortés (Grupo Bolívar), Christian Daes (Tecnoglass), Carlos Julio y Antonio Ardila (Organización Ardila Lülle) y David Vélez (Nubank).

Esa reunión culminó con 13 anuncios concretos que incluyen subsidios y estrategias para redirigir los recursos en medio del decreto de emergencia económica, social y ambiental que se firmó tras la tragedia. Eso sí, esta misma jornada también tendrá un alto componente político, pues el ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, uno de los que mayores compromisos tiene a su cargo para la reconstrucción, fue citado a una moción de censura en el Congreso, lo que tiene en vilo su continuidad en ese cargo.

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