“Estoy aquí para ejercer la autoridad”: De la Espriella sobre operaciones en varias regiones

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El presidente Abelardo de la Espriella confirmó en la madrugada de este jueves que desplegó una serie de nuevas medidas en materia de seguridad para combatir lo que consideró la necesidad de atacar la violencia que –según sus palabras– creció durante la pasada administración.
Eso explica el recorrido que hizo por varias zonas álgidas de Cali, la capital del Valle, donde este jueves tendrá agenda pública para ratificar su apuesta de hacer presencia constante en las regiones.
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“La Operación Iron marca un momento decisivo para Cali. Estuve durante toda la madrugada acompañando a nuestras autoridades en el corazón de la ciudad y, a esta hora, la operación aún no termina. Estamos recuperando el centro cuadra por cuadra, interviniendo edificaciones, casas y terrenos que deben estar al servicio de los caleños y jamás bajo el control de estructuras criminales”, precisó De la Espriella. En esta ciudad, además, volvió a hacer un recorrido portando un arma en la cintura, lo que ha generado polémica por el mensaje simbólico de ver a un jefe de Estado armado en público, lo cual, según la Casa de Nariño, tampoco tiene restricciones legales.
Esto se suma a todas las acciones que viene desplegando en otras zonas, como Santa Marta (Magdalena) y Riohacha (La Guajira), zonas donde hay un fuerte despliegue militar y policial para frenar el “paro armado” que decretó la banda narcotraficante conocida como Conquistadores de la Sierra.
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Eso se conecta con las reuniones que se programaron para este 25 de septiembre en la capital magdalenense, donde se ha registrado el embate criminal más fuerte tras la baja de José Luis Pérez, alias Cholo, uno de los más buscados de esa región. “Estoy aquí para ejercer la autoridad del Estado y recuperar estos espacios para la gente”, enfatizó De la Espriella desde Cali y en referencia a las medidas de seguridad a nivel nacional.
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MARIO DE JESUS(73776)•Hace 8 segundosPuro embuste, lo de santa Marta viene de tiempo atrás y sigue en cabeza de Hernán Giraldo (taladro) conocido ampliamente por Abelardo. Solo ponen a figurar segundones pero la cabeza es una y la clase dirigete del Magdalena lo sabe y miran para otro lado.
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javier(96673)•Hace 15 minutosPosudo y bocón. Aparte de ser un personaje tenebroso.
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Ana María(44086)•Hace 22 minutosSólo espectáculo ese tipo… Piensa que el país es su escenario de reality. Así como el otro innombrable siempre pensó que Colombia era su finca.
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OSDARO(e6tyw)•Hace 39 minutosPARA ESO NO ES NECESARIO POSAR COMO MAFIOSO DE VEREDA.
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Juancho(17942)•Hace 45 minutosY Abelardín dijo a su mamá, voy a volverme patrullero, ya tengo bolillo y pistola, etc. y acuérdense como llegó a la casa Michín. Y lo que mandaba su obligación en estos días era que estuviera en la ONU haciendo agenda internacional.
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Juancho(17942)•Hace 49 minutosEso si es maltrato a las FF.AA. y la administración local, les está diciendo que sino va él, no hacen nada,
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Carlosé Mejía(19865)•Hace 49 minutosLa recomendación que me permitiría formularle al mandatario es dejar esas pistolotas inmensas para los hombrazos que lo escoltan. Él -un policía metrosexual chiquitín-, por su reducida estatura moral, intelectual y física, debería usar una de esas que en el Far West llamaban "pistolas de liga": las que llevaban las damas de compañía y las jugadoras de cartas en las ligas de los muslos o en el interior de sus botas altas.
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Alberto Gómez(jbw8b)•Hace 52 minutosTotal apoyo y respaldo para nuestro extraordinario y excelente presidente Abelardo que en menos de dos meses ha demostrado su fina madera y amor por la patria, con soluciones tangibles y reales para los problemas a diferencia de la carreta y paja barata del gaseoso predicador del "virus de las estrellas". Continúe así y le daremos una paliza electoral a la zurdera en el 2030. Con Abelardo de la Espriella FIRMES POR LA PATRIA!!!
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baltasar(622)•Hace 1 horaPensé que era un avance de Netflix para su próxima serie :Firmes por la Patria"como protagonista principal es Pecos Bill ,originario del Oeste Colombiano ,quien con su actuación.,reproduce al Sheriff más hábil pistolero en una película de vaqueros.
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jomavasu(adh7f)•Hace 1 horaSigue el espectaculo del payaso.
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Alberto Gómez(jbw8b)•Hace 51 minutosEl payaso 🤡 borrachín y hablam… es petro.
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María(ahu8v)•Hace 1 horaPensé que era una foto con IA….presidente armado?