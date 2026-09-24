“Estoy aquí para ejercer la autoridad”: De la Espriella sobre operaciones en varias regiones

Eso explica el recorrido que hizo por varias zonas álgidas de Cali, la capital del Valle, donde este jueves tendrá agenda pública para ratificar su apuesta de hacer presencia constante en las regiones.

El presidente Abelardo de la Espriella confirmó en la madrugada de este jueves que desplegó una serie de nuevas medidas en materia de seguridad para combatir lo que consideró la necesidad de atacar la violencia que –según sus palabras– creció durante la pasada administración.

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“La Operación Iron marca un momento decisivo para Cali. Estuve durante toda la madrugada acompañando a nuestras autoridades en el corazón de la ciudad y, a esta hora, la operación aún no termina. Estamos recuperando el centro cuadra por cuadra, interviniendo edificaciones, casas y terrenos que deben estar al servicio de los caleños y jamás bajo el control de estructuras criminales”, precisó De la Espriella. En esta ciudad, además, volvió a hacer un recorrido portando un arma en la cintura, lo que ha generado polémica por el mensaje simbólico de ver a un jefe de Estado armado en público, lo cual, según la Casa de Nariño, tampoco tiene restricciones legales.

Esto se suma a todas las acciones que viene desplegando en otras zonas, como Santa Marta (Magdalena) y Riohacha (La Guajira), zonas donde hay un fuerte despliegue militar y policial para frenar el “paro armado” que decretó la banda narcotraficante conocida como Conquistadores de la Sierra.

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Eso se conecta con las reuniones que se programaron para este 25 de septiembre en la capital magdalenense, donde se ha registrado el embate criminal más fuerte tras la baja de José Luis Pérez, alias Cholo, uno de los más buscados de esa región. “Estoy aquí para ejercer la autoridad del Estado y recuperar estos espacios para la gente”, enfatizó De la Espriella desde Cali y en referencia a las medidas de seguridad a nivel nacional.

La Operación Iron marca un momento decisivo para Cali. Estuve durante toda la madrugada acompañando a nuestras autoridades en el corazón de la ciudad y, a esta hora, la operación aún no termina.



Estamos recuperando el centro cuadra por cuadra, interviniendo edificaciones, casas… pic.twitter.com/Ql2jrG4RdF — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) September 24, 2026

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