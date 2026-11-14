“El respeto por las creencias de todos es un deber constitucional”: De la Espriella

De la Espriella advirtió que su fe católica no choca con lo que creen otras personas y que, por lo mismo, mantendrá la línea legal que implica que todo funcionario garantice la libertad religiosa.

El presidente Abelardo de la Espriella aseguró en la mañana de este sábado que, desde la jefatura del Estado, garantizará la libertad de culto y de creencias religiosas que establece la Constitución de 1991.

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“Mi fe es parte de mis convicciones personales y el respeto por las creencias de todos los colombianos es un deber constitucional. Colombia es un Estado laico, en el que la libertad religiosa y la libertad de conciencia deben estar garantizadas para todos, sin discriminación”, precisó De la Espriella.

El pronunciamiento del jefe de Estado se da por cuenta de una decisión del Consejo de Estado con la que se determinó que los símbolos católicos que usa el mandatario en eventos públicos, y el respaldo a la fe judía que también apoya, no implica que se vulneren derechos constitucionales.

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El alto tribunal determinó que el presidente y varios de sus ministros no vulneraron “los derechos fundamentales a la igualdad, a la libertad de cultos y de conciencia, así como los principios de laicidad y neutralidad religiosa” por cuenta de los símbolos que usan en público o los pronunciamientos en sus redes sociales.

“El Consejo de Estado estableció que, como presidente de la República, no vulneré los derechos fundamentales a la igualdad, la libertad de cultos y de conciencia, ni los principios de laicidad y neutralidad religiosa del Estado”, precisó De la Espriella. El mandatario siempre realiza una oración al inicio de toda reunión con sus equipos de trabajo y, entre otros movimientos, cierra sus intervenciones públicas y en redes con la expresión “viva Cristo rey”. Y todo eso, dijo el Consejo de Estado, no vulnera ningún tipo de libertad religiosa para el grueso del país.

El Consejo de Estado estableció que, como Presidente de la República, no vulneré los derechos fundamentales a la igualdad, la libertad de cultos y de conciencia, ni los principios de laicidad y neutralidad religiosa del Estado.



Mi fe es parte de mis convicciones personales y el… https://t.co/tgiV9Djc15 — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) November 14, 2026

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