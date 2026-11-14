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De la Espriella estableció gobernabilidad entre partidos y regiones en sus primeros 100 días

Luego de 100 días en el poder, Abelardo de la Espriella marcó las bases de cómo será la relación con el Congreso y cuáles serán las líneas rojas para su mandato. También ha extendido una apuesta de descentralización y acercamientos con comunidades indígenas, religiosas y afro. Salida de Lara y llegada de Ordóñez remarca esa estrategia.

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Johan Sebastián Pérez Pinilla
Johan Sebastián Pérez Pinilla
El presidente Abelardo de la Espriella apuesta por descentralizar el Estados y estableció su centro de operaciones en Barranquilla.
El presidente Abelardo de la Espriella apuesta por descentralizar el Estados y estableció su centro de operaciones en Barranquilla.
Foto: Presidencia

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Los primeros 100 días del presidente Abelardo de la Espriella se han marcado por giros sustanciales en los frentes de seguridad y paz, diplomacia y un nuevo enfoque en materia económica con una propuesta concreta de recortar el funcionamiento del Estado. Pero la materialización de esas propuestas que fueron sus banderas para llegar al poder se encuentran delimitadas con una nueva apuesta para la gobernabilidad que implica un cambio significativo en la relación el Congreso, las regiones y algunos enfoques sociales que ya dejan huella tras algo…

Johan Sebastián Pérez Pinilla

Por Johan Sebastián Pérez Pinilla

Comunicador Social y periodista con énfasis político y deportivo. Cuento con más de cinco años de experiencia en medios digitales y tradicionales. Durante el último año me he dedicado a la reportería en el espectro político, especialmente en el Congreso de la República alrededor del análisis de la coyuntura nacional. SebastianPP21 jsperez@elespectador.com
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