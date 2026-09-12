De la Espriella donó su primer sueldo como presidente a hogares geriátricos del Quindío

“Un país que se olvida de sus abuelos es un país que no…

La primera entrega de su salario se dio en la región de Quimbaya, en Quindío, donde les entregó su salario a hogares geriátricos.

El presidente Abelardo de la Espriella confirmó este fin de semana que su primera asignación salarial como jefe de Estado fue donada. De acuerdo con el mandatario, esto lo hará cada mes durante sus cuatro años de administración y estará enfocada en las regiones.

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“Un país que se olvida de sus abuelos es un país que no tiene futuro. En mi visita a Quimbaya llegué a los hogares geriátricos Santo Domingo Savio y Consentidos de Jesús para mirar a los ojos a nuestros adultos mayores y recordarles algo fundamental: no están solos. Hoy tienen Presidente, tienen Primera Dama y tienen un Gobierno que jamás los va a desamparar”, aseguró el jefe de Estado.

De la Espriella aseguró que la entrega de su salario fue una promesa de campaña que, según sus más recientes mensajes, cumplirá durante paso por la Casa de Nariño.

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“Esta fue una promesa sagrada que hice en campaña y la voy a cumplir: no me quedaré con mi sueldo presidencial. Cada mes iré a una región de Colombia para entregarlo personalmente a una causa social o benéfica que transforme vidas”, enfatizó el presidente.

Esta donación de su salario se confirmó mientras hacía un nuevo recorrido por algunas de las zonas afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto, que se registró justo después de tres días de asumir la jefatura del Estado.

Un país que se olvida de sus abuelos es un país que no tiene futuro.



En mi visita a Quimbaya llegué a los hogares geriátricos Santo Domingo Savio y Consentidos de Jesús para mirar a los ojos a nuestros adultos mayores y recordarles algo fundamental: no están solos. Hoy tienen… pic.twitter.com/VeUYStmgOM — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) September 12, 2026

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